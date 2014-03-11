Pompe
Fie că doriți să suplimentați apa din casă sau din grădină dintr-o sursă alternativă, fie că aveți nevoie să eliminați un surplus de apă simplu și rapid, Kärcher vă oferă soluția potrivită pentru fiecare situație și nevoie de întrebuințare. Cu ajutorul acestor pompe de presiune de la Kärcher, veți putea pompa cu suficientă presiune apa de ploaie sau apa pentru sol din butoaie de ploaie, cisterne sau fântâni adânci oriunde este nevoie. Pe de altă parte, pompele submersibile pot îndepărta apa de ploaie sau apa ce nu mai este necesară: din piscină, înainte de curățenia de primăvară sau din subsol, după o inundație.
Pompa perfectă pentru orice situație
Pompe submersibile
Pompele submersibile Kärcher pompează apa rapid și ușor, fie pentru a recircula apa, fie pentru a o evacua. Puteți alege între pompele pentru apă murdară și pompele pentru apă curată sau doar puțin murdară.
Pompe de irigare pentru casă și grădină
Aceste produse pot fi utilizate în moduri foarte versatile, de exemplu pentru udarea grădinii sau în interior pentru alimentarea mașinii de spălat și a toaletei cu apă curată de fântână, apă subterană, apă de ploaie sau apă de izvor.
Pompe submersibile: drenarea apei curate
Cu ajutorul pompelor de apă cu aspirare joasă, apa curată poate fi pompată din piscine, din bazine de apă sau de pe podele după scurgerile din mașinile de spălat până la un nivel de 1 mm.
• Pompe cu abrorbție plană
• Pompe submersibile duale
Pompe submersibile: evacuarea apei murdare
Pompele de apă murdară sunt potrivite pentru pomparea rapidă a apei de inundații sau a apei din colțurile din grădină sau din gropile de excavare.
• Pompe de apă murdară
• Pompe submersibile duble
Pompe de grădină: pentru irigarea grădinii
Pompele de irigare sunt concepute pentru utilizarea apei din fântâni, cisterne și cișmele pentru udarea plantelor și a gazonului.
- Pompe pentru grădină
- Pompe pentru casă și grădină
- Pompe de butoi
- Pompe pentru puțuri adânci
- Pompe de cisternă
Pompe de grădină: pentru uz casnic
Pompele penutr uz casnic transportă apa din surse alternative pentru a fi folosită în gospodărie (de exemplu, pentru spălarea toaletelor și pentru mașinile de spălat).
• Pompe pentru casă
• Pompe pentru casă și grădină
READUCEȚI SENTIMENTUL WOW ÎN OAZA DVS.
Avem soluția potrivită pentru fiecare cerință și aplicație și vă ajutăm cu pompele noastre inovatoare pentru a vă uda oaza verde fără efort și într-un mod durabil. Pompele auxiliare transportă apa pluvială și apele subterane unde este nevoie, în grădină și în casă. Pompele submersibile sunt, în schimb, pentru îndepărtarea apei nedorite sau inutile. Și treaba dvs.? Pur și simplu stați pe spate și relaxați-vă!
Pompe submersibile
Pompele submersibile puternice Kärcher oferă un ajutor rapid și fiabil dacă doriți să pompați apă curată sau murdară. Pompele submersibile Kärcher conțin etanșarea cu inel de alunecare din ceramică, utilizată în aplicațiile profesionale. Această etanșare de înaltă calitate face ca pompele să fie mai robuste, le prelungește durata de viață și le face să fie perfecte pentru o utilizare solicitantă în casă și în jurul casei.
Chiar dacă trebuie să acționați rapid într-o situație de inundație, o pompă submersibilă este soluția perfectă. Fie că a avut loc o scurgere la mașina de spălat, o ploaie puternică sau o scurgere blocată, o pompă submersibilă Kärcher ajută în mod sigur și fiabil la eliminarea apei într-o clipă.
SP Flat
Pompele submersibile cu aspirare joasă din seria SP Flat aspiră apă ușor murdară sau curată până la un nivel de doar 1 mm. Acest tip de pompă de apă este utilizat, de exemplu, pentru a pompa apa dintr-o piscină înainte de o curățare de restaurare sau pentru a elimina rapid apa din casă după o scurgere a mașinii de spălat.
SP Dirt
Pompele de apă murdară permit pomparea apei reziduale foarte murdare și noroioase. Nici măcar particulele mai mari, cu o granulație de până la 30 mm, nu reprezintă o problemă. De aceea, aceste modele sunt recomandate pentru pomparea iazurilor din grădină sau pentru a oferi ajutor rapid în caz de inundații sau dacă se umplu gropile de excavare.
SP Dual
Versatile, cu funcție 2 în 1: Pompele SP Dual combină aspirarea plană până la 1 mm cu opțiunea de a pompa apă murdară cu particule de până la 20 mm. Coșul filtrant de la baza carcasei poate fi adaptat rapid și ușor la orice aplicație. SP Dual este perfectă pentru pomparea apei din pivnițe inundate, iazuri de grădină și piscine.
Pompe de irigare
Apa de la robinet este prețioasă și costisitoare. Prin urmare, pentru multe aplicații, merită să folosiți apă din surse alternative. Proprietarii de grădini pot selecta tipul de pompă potrivit pentru a colecta apa de ploaie din cisterne și din cișmele și pentru a o folosi la udarea plantelor și a gazonului.
BP Garden
Aceste pompe sunt concepute pentru udarea gazonului cu aspersoare și a plantelor cu duze sau lănci de pulverizare. În acest scop se poate folosi apa recuperată din surse alternative, cum ar fi bidoanele și cisternele de apă. Întrerupătorul ergonomic de pornire/oprire este acționat cu piciorul pentru ușurință în utilizare, astfel încât nu este nevoie să vă aplecați.
BP Home
Pompele BP Home vă permit să vă alimentați locuința cu apă recuperată din puțuri, cisterne și surse similare, de exemplu pentru a trage apa la toaletă sau pentru a alimenta mașina de spălat.
Pompele se pornesc și se opresc automat, în funcție de necesități.
Acestea sunt prevăzute cu o supapă de reținere încorporată, un afișaj al presiunii pe dispozitiv și un recipient de compensare a presiunii.
BP Home & Garden
O soluție cuprinzătoare cu presiune constantă pentru alimentarea fiabilă a locuinței cu apă recuperată și pentru udarea grădinii folosind surse alternative, naturale.
Atunci când este nevoie de apă, aceste pompe pornesc automat și se opresc din nou automat după aceea.
Pompele cu mai multe trepte din gamă oferă și mai multă putere. La același debit, acestea necesită cu aproximativ 30% mai puțină energie decât pompele convenționale. Comutatorul ergonomic de picior face ca aplecarea pentru a porni și opri pompa să devină un lucru de domeniul trecutului.
BP Barrel
Pompele de butoi BP Barrel fac ca utilizarea apei de la un rezervor de apă pentru a uda grădina să fie floare la ureche.
Funcționarea pompelor este simplă. Întrerupătorul pornit/oprit este montat direct pe marginea butoiului, ceea ce face ca acesta să fie ușor de utilizat.
Pompa în varianta fără fir cu acumulator de 18 V poate fi utilizată fără a fi nevoie de acces la o priză de curent. Datorită designului lor subțire, pompele BP Barrel se potrivesc cu ușurință în containerele IBC.
BP Cistern
Aceste pompe sunt plasate direct în apa din cisterne, butoaie sau puțuri pentru udarea grădinilor și îndeplinesc o gamă largă de cerințe. O carcasă din oțel inoxidabil rezistent la coroziune oferă protecție pe termen lung mecanismului pompei. Pompa este comodă și sigură: dacă nu poate funcționa corect atunci când nivelul apei este scăzut, pompa se oprește automat.
BP Deep Well
Datorită secțiunii transversale mici, pompele de fântână BP Deep Well pot fi utilizate în deschiderile înguste ale puțurilor de mare adâncime. Acestea sunt utilizate pentru a pompa apa de la niveluri mai adânci. Sistemul hidraulic cu mai multe trepte asigură presiunea necesară.
Pompele de fântână au o carcasă din oțel inoxidabil, deoarece sunt scufundate continuu atunci când sunt utilizate.
Echipate cu un presostat suplimentar, pompele de fântână pot fi utilizate și pentru alimentarea cu apă pentru uz casnic.
Consilierul dvs. Kärcher: Pentru a vă ajuta să găsiți pompa perfectă.
Fie în casă, fie în grădină: Kärcher oferă soluția potrivită pentru fiecare sarcină. Alegeți modelul potrivit cu cerințele dvs. din gama noastră largă de pompe auxiliare și pompe submersibile.
Garanție extinsă
Extinde la 5 ani garanția produselor tale BP Garden și BP Home & Garden aici!