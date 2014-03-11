Pompe submersibile

Pompele submersibile puternice Kärcher oferă un ajutor rapid și fiabil dacă doriți să pompați apă curată sau murdară. Pompele submersibile Kärcher conțin etanșarea cu inel de alunecare din ceramică, utilizată în aplicațiile profesionale. Această etanșare de înaltă calitate face ca pompele să fie mai robuste, le prelungește durata de viață și le face să fie perfecte pentru o utilizare solicitantă în casă și în jurul casei.

Chiar dacă trebuie să acționați rapid într-o situație de inundație, o pompă submersibilă este soluția perfectă. Fie că a avut loc o scurgere la mașina de spălat, o ploaie puternică sau o scurgere blocată, o pompă submersibilă Kärcher ajută în mod sigur și fiabil la eliminarea apei într-o clipă.