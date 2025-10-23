Aparate pentru grădină cu acumulator
Indiferent ca este vorba de gazon, gard viu sau toaletarea copacilor, cu aparatele pentru grădină de la Kärcher grădina ta va arata perfect. Și, datorită funcționării cu acumulatori, vei lucra fără zgomot și fără cabluri deranjante.
Mașină de tuns iarba cu acumulator
Manevrabile mașini de tuns iarba de 18 V sunt potrivite pentru suprafețe mici și medii. Pentru zonele mai mari de gazon, varianta de 36 V este alegerea ideală.
Trimmer pentru gazon cu acumulator
Trimmerele pentru gazon cu acumulator de la Kärcher asigură tăieri și margini de gazon perfecte. De la ușoare la puternice, Kärcher oferă soluția potrivită pentru toate aplicațiile din grădină.
Foarfecă de tuns gardul viu cu acumulator
Perfectă pentru a tunde și cosmetiza gardurile vii și tufișurile. Funcționare cu acumulator, silențioasă, practică și fără cabluri deranjante.
Foarfecă pentru iarbă și arbuști cu acumulator
Mulțumită sistemul testat și verificat 2-în-1 poți tăia ușor și rapid atât arbuști, gard viu, tufișuri, cât și gazon. Datorită sistemului de înșurubare inteligent, schimbarea lamelor se face fără alte scule.
Aparat pentru îndepărtarea buruienilor cu acumulator
Fără buruieni! Datorita aparatului cu baterie pentru îndepărtarea buruienilor WRE 4 de la Kärcher munca ta devine mai ușoară si mai rapidă, fără dureri de spate și de genunchi.
Suflantă și aspirator cu suflantă cu acumulator
Indiferent dacă sunt pe trotuare, șosele sau pe gazon, suflantele si aspiratoarele cu suflantă cu baterie de la Kärcher te scapă imediat de toate frunzele.
Drujbă cu acumulator
Tensionarea simplă a lanțului, lubrifierea automată și performanța mare de tăiere fac drujbele pe acumulatori de la Kärcher să obțină rezultate excelente printr-o operare convenabilă.
Aparat pentru toaletarea pomilor
Tăierea crengilor este acum mai ușoară ca niciodată: cleștele pentru crengi cu acumulator poate fi folosit pentru a tăia crengi cu diametrul de până la 3 cm fără a fi nevoie de forță și fără a le deteriora.
Pulverizator cu presiune si acumulator
Protecția plantelor și îngrijirea la atingerea unui buton: fertilizează plantele cu ceața sa fină și uniformă pulverizată, combate dăunătorii și buruienile într-un mod dirijat.
Lampă multifuncțională cu acumulator
Oferă o lumină puternică oriunde este nevoie - atunci când lucrezi în întuneric sau în timpul activităților de agrement.
Know How - Sfaturi de curățenie pentru îngrijirea grădinii
Indiferent că este primăvară, când sezonul de grădinărit începe cu adevărat din nou, sau toamnă, când grădina este pregătită treptat pentru iarnă - dacă vrei să-ți păstrezi grădina verde și să o ai frumoasă pe termen lung, ai multe lucruri de făcut.
Te-ai întrebat până acum ce e mai potrivit între o mașină de tuns, un trimmer cu acumulator sau un robot, de ce unelte de grădină ai nevoie pentru îngrijirea copacilor și a arbuștilor sau cum funcționează un sistem pentru irigarea automată a grădinii?
Află când și cât de des trebuie tuns gazonul, cum poți mulci cu ajutorul mașinilor de tuns și ce rol are mulcirea, cum depozitezi corect uneltele de grădină în sezonul rece sau cum obții margini perfect tunse cu un trimmer cu acumulator.
Cu aceste sfaturi de experți, îngrijirea grădinii este garantată a fi un succes.
Adu din nou acel WOW regatului tău verde
Tu ești conducătorul regatului tău, cuceritorul creșterii sălbatice. Cu ajutorul uneltelor puternice de grădină Kärcher, care funcționează cu baterii, poți să te asiguri că grădina ta strălucește într-o nouă splendoare. Mașina de tuns iarba, trimmerul pentru gazon, foarfeca electrică pentru gardul viu, drujba cu acumulator și suflanta cu aspirator pentru frunze fac ca îngrijirea gazonului, a gardului viu și a copacilor sau îndepărtarea frunzelor și a buruienilor să fie floare la ureche.
Din nicio grădină nu ar trebui să lipsească o mașină de tuns iarba sau o foarfecă electrică, dar pe lângă acestea, pentru un aspect îngrijit sau pentru cei atenți la detalii, un trimmer cu acumulator, o drujba cu acumulator sau o suflantă aspirator pentru frunz cu acumulator vor face diferența. Descoperă gama de unelte pentru grădină Kärcher, tot ce ai nevoie pentru orice sarcină, iar regatul tău verde va arăta WOW din nou.
PLATFORMA DE ACUMULATORI KÄRCHER BATTERY POWER
Nu aveți alimentare în zona exterioară? Doriți să evitați o aglomerație de cabluri în grădina dvs.? Această problemă dispare cu noile unelte de gradină și aparatele de curățat alimentate de sistemul de acumulatori interschimbabili Kärcher Battery Power. Datorită celor două platforme diferite de acumulatori (18 V sau 36 V), vă putem oferi aparatul potrivit pentru orice nevoie de performanță și orice aplicație. Acumulatorii 18 V si 36 V Kärcher Battery Power - flexibilitate maximă cu o calitate dovedită Kärcher.
Kärcher Battery Universe: putere galactică. Posibilități infinite.
Un univers întreg plin cu puterea acumulatorilor Kärcher. Acumulatorii de 18 V se potrivesc tuturor aparatelor de 18 V de la Kärcher. Și nu doar pentru produsele Home&Garden, ci și pentru cele Profesionale. Pentru și mai multa putere, oferim platforma de acumulatori de 36 V. Acestia sunt compatibili atât cu produsele Home&Garden, cât și cu cele Profesionale.
Tehnologia Real Time
Tehnologia Real Time de la Kärcher oferă utilizatorilor cele mai bune informații posibile. Spre deosebire de afișajele LED convenționale, această tehnologie oferă o afișare detaliată a stării de funcționare și a nivelului de încărcare.
Timpul rămas de funcționare afișat în minute
Utilizatorilor li se oferă continuu informații actualizate cu privire la timpul de funcționare rămas în timpul utilizării și, prin urmare, știu când acumulatorul trebuie schimbat sau încărcat la nivel de minut. Durata de funcționare este ajustată în funcție de aparat.
Capacitatea acumulatorului în procente
Capacitatea acumulatorului poate fi citită dintr-o privire.
Nivelul de încărcare la nivel de minute
Timpul de încărcare rămas este afișat pe dispaly în timpul procesului de încărcare. Acest lucru asigură utilizatorii că știu exact când pot începe să lucreze din nou.
Rezistent la stropire și praf
Rezistent la praf și la stropire, în conformitate cu IPX5: construit pentru a rezista celor mai nefavorabile condiții, în special pentru aplicațiile din zonele exterioare.
Posibilități infinite
O navă spațială plină de produse Kärcher: aparate de curățat și unelte de grădină alimentate de acumulatorii de pe platforma Kärcher Battery Power.
Gestionarea eficientă a temperaturii
Performanță ridicată a celulelor cu litiu-ion datorită gestionării eficiente a temperaturii.