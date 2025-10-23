Mașină de tuns iarba cu acumulator

Know How - Sfaturi de curățenie pentru îngrijirea grădinii

Indiferent că este primăvară, când sezonul de grădinărit începe cu adevărat din nou, sau toamnă, când grădina este pregătită treptat pentru iarnă - dacă vrei să-ți păstrezi grădina verde și să o ai frumoasă pe termen lung, ai multe lucruri de făcut.

Te-ai întrebat până acum ce e mai potrivit între o mașină de tuns, un trimmer cu acumulator sau un robot, de ce unelte de grădină ai nevoie pentru îngrijirea copacilor și a arbuștilor sau cum funcționează un sistem pentru irigarea automată a grădinii?

Află când și cât de des trebuie tuns gazonul, cum poți mulci cu ajutorul mașinilor de tuns și ce rol are mulcirea, cum depozitezi corect uneltele de grădină în sezonul rece sau cum obții margini perfect tunse cu un trimmer cu acumulator.

Cu aceste sfaturi de experți, îngrijirea grădinii este garantată a fi un succes.