Clește cu acumulator și ferăstrău pentru crengi

Ferăstrăul cu acumulator pentru crengi PGS 4-18 de la Kärcher este proiectat să taie crengi cu diametrul de până la 80 de milimetri. Accesoriul detașabil pentru fixarea crengilor de pe ferăstrău îl face sigur și ușor de utilizat și previne alunecarea. Lama ferăstrăului premium fabricată în Germania poate fi înlocuită fără a fi nevoie de unelte. Iar cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional (nu este inclusă în pachet), lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor. Toate acestea fac din PGS 4-18 o unealtă multifuncțională care combină într-un singur produs caracteristicile uneltelor de grădină și ale uneltelor electrice, cum ar fi ferăstrăul circular, ferăstrăul alternativ și clește pentru crengi.