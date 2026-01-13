Clește cu acumulator și ferăstrău pentru crengi
Tăiați crengile fără efort.
Tăierea tulpinilor și a ramurilor este acum mai ușoară ca niciodată - cu cleștele pentru crengi cu acumulator de la Kärcher, creați mediul potrivit, cu efort fizic scăzut și fără să vă obosiți articulațiile, pentru ca tufele, arbuștii și copacii să crească și să înflorească. Indiferent dacă este vorba de tufe de trandafiri, arbuști sălbatici sau copaci tineri - datorită acumulatorilor interschimbabili Kärcher Battery Power, sunteți întotdeauna gata de acțiune, chiar și atunci când sunteți departe de orice priză. Cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional, lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor (nu este inclusă în pachet).
Ferăstrău cu acumulator pentru crengi
Ferăstrăul cu acumulator pentru crengi PGS 4-18 de la Kärcher este proiectat să taie crengi cu diametrul de până la 80 de milimetri. Accesoriul detașabil pentru fixarea crengilor de pe ferăstrău îl face sigur și ușor de utilizat și previne alunecarea. Lama ferăstrăului premium fabricată în Germania poate fi înlocuită fără a fi nevoie de unelte. Iar cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional (nu este inclusă în pachet), lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor. Toate acestea fac din PGS 4-18 o unealtă multifuncțională care combină într-un singur produs caracteristicile uneltelor de grădină și ale uneltelor electrice, cum ar fi ferăstrăul circular, ferăstrăul alternativ și clește pentru crengi.
Caracteristicile ferăstrăului pentru crengi
Lama premium a ferăstrăului fabricată în Germania asigură performanțe optime de tăiere.
Schimbare rapidă și ușoară a lamei, fără a fi nevoie de unelte suplimentare.
Accesoriul de fixare a crengilor asigură o prindere sigură, chiar și la utilizarea cu o singură mână.
Mânerul din cauciuc asigură confort maxim, chiar și atunci când se lucrează pe perioade îndelungate.
Extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional permite utilizatorilor să lucreze la o înălțime de până la 3,5 metri.
Clește cu acumulator pentru crengi
Tăierea crengilor este acum mai ușoară ca niciodată - cleștele pentru crengi cu acumulator cu lama sa de înaltă calitate poate fi utilizat pentru a tăia crengi cu diametrul de până la 2,5 cm fără a fi nevoie de forță și fără a le deteriora. Lama are două tăișuri ascuțite care trec unul peste ceălalt, asigurând astfel o tăiere curată și precisă. Prin urmare, cleștele pentru crengi este potrivit și pentru plantele sensibile la tăiere. Cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional (nu este inclusă în pachet), lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor.
Caracteristicile cleștelui pentru crengi
Tăieri precise și delicate cu lama bypass.
Nu este nevoie de forță - tăierea ramurilor se face foarte ușor prin simpla apăsare a unui buton.
Mâner cauciucat pentru confort maxim - în special atunci când lucrați timp îndelungat.
Extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional permite utilizatorilor să lucreze la o înălțime de până la 3,5 metri.
Aplicare sigură datorită funcției de blocare de siguranță. Împiedică pornirea neintenționată a mașinii de tăiat copaci.