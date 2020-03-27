Despre CER

CER Cleaning Equipment SRL
Filiala de producție a grupului Kärcher, din Curtea de Argeș
BENEFICII
Descoperă ce îți oferim!
Angajații noștri sunt motivați și reprezintă un factor important de succes în compania noastră. Fiecare dintre ei contribuie semnificativ la performanța, inovația și calitatea produselor noastre și se bazează pe aceleași principii ca și noi. Ne apreciem fiecare angajat, din acest motiv îi susținem cu o gamă largă de beneficii atractive de care se pot bucura fie în timpul liber, cât și la locul de muncă.
Descoperă care sunt beneficiile de care vei avea și tu parte odată ce te alături echipei noastre:
Armonie între carieră și familie
Echilibrul dintre viața de familie și carieră este foarte important pentru noi. Le suntem alături și prin acordarea unor indemnizații pentru maternitate, pentru pensionare si pentru cazuri speciale.
Pentru noi, timpul petrecut cu cei dragi este extrem de important și, tocmai din acest motiv, le oferim angajaților noștri un nivel ridicat de libertate și flexibilitate în viața personală, atât printr-un program la care se pot adapta ușor, cât și prin opțiunea de a lucra de acasă.
Sănătate
Starea de sănătatea a angajaților noștri este esențială pentru performanța pe termen lung, dar și pentru bunăstarea la locul de muncă. Tocmai de aceea, ne implicăm în menținerea și îmbunătățirea sănătății angajaților: le oferim zilnic mâncare sănătoasă la cantină și organizăm periodic evenimente de informare, cursuri și seminarii pe diverse teme.
Toți știm că sportul contribuie la o sănătate mai bună, iar un stil de viață activ sporește fericirea și starea de bine generală a fiecăruia dintre noi. Acesta este și motivul pentru care am ales să le oferim angajaților noștri posibilitatea și susținerea noastră în activități de CSR.
Apreciere
Fiecare angajat contează pentru noi! Ne susținem angajații încă de la primul pas pe care îl fac în compania noastră și le răsplătim munca prin bonusuri de performanță.
Siguranță
Scopul nostru este să ne extindem cât mai mult, iar ca acest lucru să fie posibil avem nevoie de oameni ca tine - oameni proactivi, creativi, inovativi și pasionați de tot ce fac!
Programe de training și oportunități de avansare și dezvoltare
Pentru a atinge un nivel cât mai înalt de performanță, ne implicăm în instruirea angajaților și le oferim constant oportunități de promovare și dezvoltare. Le susținem cariera prin oferirea unor programe de internship pentru studenți si elevi și le punem la dispoziție diverse programe de training, în funcție de abilitățile și pasiunile fiecăruia.
Evenimente anuale
Credem cu tărie că angajații uniți și fericiți reprezintă cheia către succes. Organizăm evenimente cu scopul de a consolida relațiile dintre angajații noștri și de a ieși din cotidian împreună.