Toader Petrișor: Internship Producție - Automatizări cu cobot

Student la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Specializarea Mecatronică și Robotică.

„Pe toată perioada internship-ului în departamentul de Producție, am întâlnit oameni care m-au întâmpinat cu brațele deschise și care m-au ajutat să mă integrez cu ușurință în echipă. Pentru că mi-am dorit foarte mult să aprofundez cunoștințele din zona de automatizări cu cobot și doar la CER Cleaning Equipment am găsit această oportunitate, m-am mutat în Curtea de Argeș pentru a urma acest stagiu. Cel mai mult mi-a plăcut mediul de lucru, motiv pentru care mi-ar face plăcere să revin la CER Cleaning Equipment pentru a aprofunda cunoștințele.”

Spătaru Marius Cosmin: Internship IT – Design Infrastructură IT

Student la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Specializarea Calculatoare.

„Am urmat stagiul pentru că mi-am dorit să învăț cât mai multe și să capăt experiență, iar aici am avut parte de o echipă care a avut grijă ca eu să acumulez toate aceste cunoștințe pe care le pot aplica în diverse situații. Dintre training-urile organizate în primele zile ale internship-ului, cel mai mult mi-au plăcut cele de KPS (Karcher Production Systems) și Politica de Energie.”

Vlad Gheorghița – Georgica: Internship R&D - Modelare 3D (CATIA) componente aspiratoare. Reproiectare/optimizare repere injecție mase plastice

Studentă la Universitatea din Pitești, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, Specializarea Inginerie Economică Industrială.

„Aflând de stagiile de practică în urma interacțiunii cu CER Cleaning Equipment datorită prezentării realizate la Universitatea din Pitești, am decis să urmez programul de internship în departamentul R&D din dorința de a pune în practică ce am învățat în timpul facultății. Ceea ce apreciez cel mai mult sunt posibilitățile de dezvoltare pe care le oferă compania și interacțiunea cu colegii din altă țară. În timpul stagiului am reușit să aprofundez informații legate de proiectarea 3D și am fost înconjurată de oameni primitori și comunicativi de la care am învățat ce înseamnă munca în echipă.”

Stătică Gabriel Cristian: Internship Producție – Implementare soft centralizat Mentenanță

Student la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Specializarea Inginerie Mecanică și Economie

„Am urmat statgiul de practică la recomandarea unui prieten și din dorința de a înțelege procesele din departamentul Mentenanță, de a avea experiență în domeniu, învățând lucruri care îmi vor fi utile în viața profesională.”

Diaconescu Gabriel-Cosmin: Internship R&D – Tehnici de comandă și control pentru motoarele de curent continuu

Student la Universitatea din Piteși, Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, Specializarea Electromecanică.

„Deși tocmai ce finalizasem anul 2 de facultate, am fost nerăbdător să ajung în cadrul acestui internship pentru că mi-am dorit să acumulez cât mai devreme cunoștințe despre electronică. Cel mai mult mi-au plăcut training-urile organizate fiindcă m-au ajutat să învăț lucruri noi și să mă acomodez cu ceea ce înseamnă să lucrezi într-o companie.”