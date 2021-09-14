Despre CER

CER CLEANING Equipment SRL
Filiala de producție a grupului Kärcher, din Curtea de Argeș
Responsabilitate Socială
De la oameni, pentru oameni și comunități
Responsabilitatea socială este parte integrantă a strategiei companiei noastre și reflectă filosofia și valorile cu care ne identificăm.
Avem o răspundere față de clienții noștri, față de societate, de binele comun și de mediul înconjurător, de aceea, alegem să ne implicăm în activități de responsabilitate socială.
Proiectele noastre de Responsabilitate Socială
Proiectele de Responsabilitate Socială 2022
Caritate
CER Cleaning Equipement sprijină diverse organizații nonprofit prin sponsorizări
Cadouri de Crăciun pentru copiii din 4 Centre de tip familial din județul Argeș: Valea Mare, Găvana, Sfinții Constantin și Elena și Dumbrava Minunată.
Aspirator model T10/1 pentru Clubul Copiilor din Curtea de Argeș.
CER susține performanța școlară
Am sprijinit elevii olimpici ai Colegiului National Vlaicu Vodă, prin acordarea unei burse de merit.
Am susținut instituțiile de învățământ locale (Colegiul National Vlaicu Vodă și Liceul Tehnologic Ferdinand I), în vederea creării condițiilor optime pentru desfășurarea activităților didactice, dar și a organizării de concursuri școlare.
Voluntariat și Sustenabilitate
Pe tot parcursul anului, voluntarii CER ajută planeta din proprie inițiativă, realizând diverse actiuni de ecologizare. De asemenea, investim în demersuri care ne ajută să ne desfășurăm activitatea mai sustenabil.
Participarea la evenimentul „Topoloveni Summer Tour”. Asigurarea echipamentului necesar pentru curățarea performantă a tuturor bicicletelor. Colegii noștri au contribuit la spălarea bicicletelor.
Sprijinul acordat Fundației Umanitare de Orientare și Integrare Socială Hand-Rom prin curățarea celor 2 clădiri în care își au sediul
Sponsorizarea concursului "Explorer Mountain Bike Challenge 2022 - Back to the roots" ediția a 2-a. Colegii noștri s-au ocupat de organizarea zonei de spălare a bicicletelor
Oferirea echipamentelor necesare pentru spălarea bicicletelor competitorilor în cadrul Maratonului Olteniei de la Râmnicu-Vâlcea.
Susținerea competiției sportive Transfier Triatlon de pe Transfăgărășan prin asigurarea tuturor celor necesare hidratării și alimentației participanților pe parcursul competiției.
Participarea la acțiunea de ecologizare a Cetății Poenari și a Barajului Vidraru de Ziua Mondială a Curățeniei
Sănătate
Prevenim, protejăm, responsabilizăm!
CER Cleaning Equipment a organizat seminarul de sanatate destinat angajatilor, cu scopul de a intari importanta preventiei pentru pastrarea sanatatii
Proiectele de Responsabilitate Socială 2021
Caritate
Aparat de curățăre Karcher pentru Serviciul Public Județean Salvamont Argeș
Câte două aparate de curățare WD 5P pentru școlile gimnaziale Carol I, Regina Maria, Sf. Apostol Andrei, Mircea cel Bătrân, Armand Călinescu și Basarab I din Curtea de Argeș.
Bocanci noi și aparat de curățare Karcher pentru Salvamont Argeș.
Colaborare cu Universitatea din Pitești și participarea la proiectul PISA – „Profesori inovatori – Studenți antreprenori!”
Voluntariat și Sustenabilitate
Participarea la acțiuni de ecologizare organizate în jurdețul Argeș - „Împreună facem Argeșul curat”.
Susținerea Asociației Explorer pentru realizarea concursului de MTB, Explorer Mountain Bike Challenge 2021 - ediția "Back to the roots" la Valea Iasului, Argeș. Colegii din departament R&D au participat la competiție, iar echipa de testare PPC s-a ocupat de spălarea bicicletelor.
Sponsorizarea evenimentului sportiv Transfier Triathlon, pe cel mai spectaculos drum din lume. Colegii noștri au asigurat și buna organizare la cele două puncte de hidratare pentru participanți.
Susținerea campionatului național de Hard Enduro, ediția a 5-a – „Cupa Hard Enduro Campulung 2021”. 4 colegi din cadrul CER s-au ocupat de zona de spalare a motocicletelor sportivilor.
Sănătate
Testarea angajaților împotriva COVID-19. Măsuri extensive de menținere și îmbunătățire a sănătății fiecărui angajat pentru performanță și bunăstare pe termen lung.
Participarea a 17 angajați și membri ai echipei de prim ajutor din cadrul CER la cursul anual “Tehnici de acordare a primului ajutor în diferite situații”, organizat de filiala Crucea Roșie Argeș.
Proiectele de Responsabilitate Socială 2020
Caritate
Echipamente de protecție necesare prevenției împotriva răspândirii noului coronavirus pentru spitalul „Sf. Andrei” Valea Iașului
Aparat de curățare Karcher pentru Complexul de Natație din Curtea de Argeș
Aparat de curățare Karcher pentru Asociația „Lasă-mă să-ți aud glasul”
2 aspiratoare NT 30/1 Tact L către Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) din Argeș.
Voluntariat și Sustenabilitate
Protejarea mediului înconjurător prin utilizarea cutiilor din plastic, paleți EPAL și reutilizarea cutiilor din carton și paleților de lemn. Toate ambalajele deteriorate se reciclează cu societăți specializate.
Folosim aproximativ 5.000 de cutii de plastic de tip D în relația cu furnizorii, alte câteva sute in-house pentru sistemul kanban intern și stocare repere.
Prin intermediul cutiilor de plastic de tip D utilizate la livrarea reperelor noastre, scutim peste 250.000 de cutii de carton de tip G9, anual.
În plus, în fabrică avem doar unități de manutancțiune electrice, nepoluante și silentioase.
Sănătate
Testarea angajaților împotriva COVID-19 pentru a ne asigura că nu sunt expuși niciunui pericol.