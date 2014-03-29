ASPIRATOARE CU SPĂLARE
Curăță igienic covoarele, tapițeriile, saltelele, materialele textile și scaunele auto. Aspiratoarele cu spălare Kärcher pulverizează soluția de curățare în profunzimea fibrelor textile și apoi o aspiră înapoi, împreună cu murdăria dizolvată. Grăsimea, murdăria și mirosurile sunt îndepărtate eficient. În plus, gama de aspiratoare cu spălare prin injecție-extracție este ideală pentru persoanele care suferă de alergii și pentru gospodăriile cu animale de companie.
PERFECT PENTRU FAMILII ȘI IUBITORII DE ANIMALE DE COMPANIE
Nu mai trebuie să îți faci griji cu privire la băuturile vărsate sau urmele de lăbuțe murdare de noroi. Performanțele excelente de curățare ale aspiratoarelor cu spălare asigură curățarea rapidă a tuturor suprafețelor textile și îndepărtarea tuturor petelor. Curățarea temeinică în profunzimea fibrelor lasă tapițeria și covoarele ca noi. Acestea sunt ideale pentru familii, persoane alergice și gospodării cu animale de companie. Aspiratoarele cu spălare prin injecție-extracție sunt special concepute pentru a îndepărta murdăria persistentă, permițându-ți să te simți complet în largul tău acasă.
NOUL TĂU AJUTOR LA CURĂȚENIE.
Aspiratoarele cu spălare Kärcher sunt soluția ideală pentru îndepărtarea chiar și a murdăriei persistente de pe suprafețele textile. De la curățarea scaunelor, a covoarelor auto și a tapițeriei, până la spălarea canapelelor, mobilierului de grădină sau huselor din material textil – aspiratoarele cu spălare prin injecție-extracție oferă o gamă largă de aplicații atât în interior, cât și în exterior. Grăsimea, murdăria sau mirosurile neplăcute? Nu mai au nicio șansă!
CURĂȚĂ ÎN PROFUNZIME FIBRELE
Aspiratoarele cu spălare Kärcher curăță în detaliu toate suprafețele textile, tapițeria și canapelele într-un timp scurt, eliminând chiar și murdăria adânc impregnată în materiale. Oferă o curățare igienică și eficientă din punct de vedere energetic. Aspiratorul cu spălare este soluția perfectă chiar și pentru persoanele alergice. În plus, aceste aspiratoare se remarcă prin durata lungă de viață, calitatea superioară și robustețea lor.
PENTRU ORICE PROVOCARE
Extinde-ți opțiunile de curățare cu gama noastră diversificată de accesorii. Oferim o selecție largă, care include de la duza îngustă pentru zonele greu accesibile, până la duza pentru tapițerie și cea pentru curățarea covoarelor și a suprafețelor textile mari. Mânerul de susținere face mai ușoară utilizarea aparatului în timpul curățării podelelor. În plus, descoperă accesoriile noastre complete, ideale pentru aspirarea podelelor, a suprafețelor textile și a spațiilor înguste.
SE 6 Signature Line
Numai cele mai inovatoare și performante produse ale noastre poartă semnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher. Această semnătură certifică faptul că produsul reprezintă vârful de gamă al companiei în categoria sa. Alte beneficii exclusive includ asistența prin aplicație și garanția extinsă.
Aspiratorul cu spălare SE 6 Signature Line este un adevărat exemplu de multifuncționalitate. Tehnologia dovedită de curățare prin injecție-extracție de la Kärcher asigură rezultate excelente pe suprafețele textile. Datorită accesoriilor sale variate, poate fi transformat într-un dispozitiv versatil 3 în 1, care îți permite să-l folosești și ca aspirator umed-uscat, oferind o soluție completă pentru curățarea eficientă a diferitelor tipuri de murdărie.
Aspirator cu spălare prin injecție-extracție cu acumulator
Curățenie WOW: Aspiratorul cu spălare SE 3-18 Compact, fără fir, combină tehnologia dovedită de curățare prin injecție-extracție Kärcher cu platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V. Rezultatul? O curățare eficientă, convenabilă și în profunzime a fibrelor într-un singur pas. Acest aspirator îți permite să îndepărtezi murdăria de pe scaunele auto, mobilierul de grădină sau tapițerie oriunde și oricând, chiar și în locuri fără priză electrică. De asemenea, curăță la fel de puternic ca și modelele noastre cu cablu de alimentare și oferă o flexibilitate de neegalat.
Accesorii pentru aspiratoarele cu spălare
Datorită gamei variate de accesorii, aspiratoarele cu spălare Kärcher sunt extrem de versatile și, împreună cu detergentul potrivit, îți oferă cele mai bune rezultate de curățare. Accesoriile pot fi atașate și îndepărtate rapid cu un singur clic, făcând curățarea și mai ușoară.