ASPIRATOARE CU SPĂLARE

SE 6 Signature Line

Numai cele mai inovatoare și performante produse ale noastre poartă semnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher. Această semnătură certifică faptul că produsul reprezintă vârful de gamă al companiei în categoria sa. Alte beneficii exclusive includ asistența prin aplicație și garanția extinsă.

Aspiratorul cu spălare SE 6 Signature Line este un adevărat exemplu de multifuncționalitate. Tehnologia dovedită de curățare prin injecție-extracție de la Kärcher asigură rezultate excelente pe suprafețele textile. Datorită accesoriilor sale variate, poate fi transformat într-un dispozitiv versatil 3 în 1, care îți permite să-l folosești și ca aspirator umed-uscat, oferind o soluție completă pentru curățarea eficientă a diferitelor tipuri de murdărie.