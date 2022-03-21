SFATURI DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE ÎN CASĂ ȘI GRĂDINĂ

Oamenii din întreaga lume petrec aproximativ 3 ore și 20 de minute făcând curățenie în fiecare săptămână - potrivit unui studiu privind obiceiurile în materie de curățenie de la nivel mondial, care a fost efectuat în numele companiei Kärcher. Pentru o casă curată, se folosesc numeroase dispozitive de curățare sau soluții de uz casnic. În interior sau în exterior, sfaturile privind utilizarea corectă a acestora vă pot face munca mai rapidă și vă pot ajuta să aveți mai mult timp pentru a vă bucura de lucrurile mai importante din viață.

Kärcher cleaning tips for a cleaner home

Zona interioară

Sfaturi pentru combaterea murdăriei între cei patru pereți

Curățarea bucătăriei, curățarea băii, curățarea spațiilor de locuit – acasă aveți multe de făcut, iar asta nu se întâmplă cu ocazia curățeniei de primăvară. Acest lucru se datorează faptului că, pe măsură ce trece timpul, se acumulează multă murdărie în interior. Pete pe podea, pe tapițerie și pe covoare. Polen, praf și amprentele pe ferestre. Resturi de alimente și urme de grăsime în bucătărie. Depuneri de calcar și reziduuri de săpun în baie. Cu toate acestea, folosind doar câteva trucuri, aparatele de curățare potrivite, agenți de curățare și soluții de uz casnic, puteți elimina murdăria rapid și casa dumneavoastră va fi din nou curată, oferindu-vă un mediu sănătos.

Kärcher tips for cleaning the bathroom
Kärcher tips for cleaning the kitchen
Kärcher tips for cleaning living spaces
Kärcher tips for cleaning windows
Kärcher tips for cleaning parquet and laminate
Kärcher tips for cleaning carpet
Kärcher tips for cleaning tiles
Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum
Kärcher tips for cleaning upholstery carpet

Zona exterioară

Man sitting on a terrace with Kärcher pressure washer beside him

Sfaturi de curățare și întreținere în jurul casei

Sunt multe de făcut în jurul casei. Primăvara, terasa trebuie curățată după sezonul rece, iar de pe alei și poteci trebuie îndepărtată murdăria. Vara, plantele trebuie udate, gazonul trebuie tuns în mod regulat, iar gardurile vii, copacii și arbuștii toaletați. Toamna, grădina trebuie pregătită pentru iarnă, frunzele îndepărtate și mobilierul de grădină depozitat. De altfel, autovehiculele au nevoie de întreținere regulată – fie că este vorba de o bicicletă, motocicletă, mașină sau rulotă.

Munca va fi mai ușoară cu ajutorul acestor sfaturi practice.

Kärcher Tips: cleaning conservatory
Kärcher Tips: cleaning wooden terrace
Kärcher Tips: bin cleaning with WBS 3
Kärcher Tips: cleaning patio slabs
Kärcher Tips: Garage cleaning
Kärcher Tips: cleaning pavers
Kärcher Tips for DIY
Kärcher Tips: cleaning camping-equipment
Kärcher Tips: cleaning gutters
Kärcher Tips: removing moss
Kärcher Tips: cleaning a barbecue
Kärcher Tips: removing weeds

Curățarea și întreținerea vehiculelor

Kärcher Tips: Car care
Kärcher Tips: Rim cleaning
Kärcher Tips: Car washing
Kärcher Tips: Bike cleaning
Kärcher Tips: Caravan cleaning
Kärcher Tips: Motorcycle cleaning

Întreținerea grădinii

Kärcher tips: Maintenance tasks in the garden
Kärcher tips: Mowing the lawn
Kärcher tips: Cutting hedges
Kärcher tips: Cutting a tree
Kärcher tips: Clearing leaves
Kärcher tips: Pond cleaning
A man is watering flowers in the garden
Man is cleaning garden furniture with a Kärcher pressure washer
Man is removing moss with a Kärcher pressure washer