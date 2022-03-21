SFATURI DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE ÎN CASĂ ȘI GRĂDINĂ

Sfaturi de curățare și întreținere în jurul casei

Sunt multe de făcut în jurul casei. Primăvara, terasa trebuie curățată după sezonul rece, iar de pe alei și poteci trebuie îndepărtată murdăria. Vara, plantele trebuie udate, gazonul trebuie tuns în mod regulat, iar gardurile vii, copacii și arbuștii toaletați. Toamna, grădina trebuie pregătită pentru iarnă, frunzele îndepărtate și mobilierul de grădină depozitat. De altfel, autovehiculele au nevoie de întreținere regulată – fie că este vorba de o bicicletă, motocicletă, mașină sau rulotă.

Munca va fi mai ușoară cu ajutorul acestor sfaturi practice.