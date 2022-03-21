CURĂȚAREA BĂII: MURDĂRIA ȘI DEPUNERILE DE CALCAR NU AU NICIO ȘANSĂ

Cât de des trebuie să vă curățați baia?

În principiu, frecvența cu care curățați baia depinde de cât de des este folosită. O gospodărie în care este o singură persoană creează mai puțină murdărie decât o familie cu mai multe persoane, astfel încât frecvența de curățare trebuie adaptată în consecință. Dacă este posibil, întreaga baie ar trebui să fie curățată temeinic cel puțin o dată pe săptămână. Este o idee bună să eliminați resturile de săpun și de pastă de dinți de pe lavoare cât mai curând posibil și să ștergeți accesoriile la fiecare câteva zile pentru a preveni apariția petelor de calcar. Cel mai bine este să ștergeți accesoriile strălucitoare cu o lavetă moale de fiecare dată când vă spălați pe mâini - astfel, petele nu au nicio șansă să se formeze.

Curățarea și uscarea completă a suprafețelor după fiecare utilizare vă ajută să mențineți cabina de duș și cada curate cât mai mult timp posibil. Pentru a îndepărta părul și praful de pe podea, nu este necesar decât să aspirați la câteva zile. În plus, plăcile trebuie șterse la fiecare 1–2 săptămâni. pentru a îndepărta murdăria persistentă.