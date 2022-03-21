CURĂȚAREA BĂII: MURDĂRIA ȘI DEPUNERILE DE CALCAR NU AU NICIO ȘANSĂ
În nicio altă încăpere din casă nu sunt mai importante curățenia și igiena decât în baie. Există o mulțime de păreri cu privire la modul corect de a curăța toaletele, gresia, căzile, dușurile, lavoarele și așa mai departe. Cu ajutorul acestor sfaturi de specialitate, depunerile de murdărie și de calcar din baie nu au nicio șansă.
Curățare rapidă și simplă: cele mai bune recomandări pentru o baie curată
Indiferent dacă aveți o baie funcțională cu duș deschis sau un spa uriaș la dumneavoastră acasă, păstrarea curățeniei în baie este o prioritate pentru mulți oameni. Pe lângă impresia vizuală generală, la baza curățării băii stau și motive legate de igienă. Curățarea insuficientă le permite bacteriilor și ciupercilor să se înmulțească cu ușurință și se formează mucegaiul. Nivelurile ridicate de umiditate și căldură oferă condițiile ideale pentru acest lucru, astfel încât curățarea regulată a suprafețelor, a băilor cu duș deschis, a toaletelor și a plăcilor de faianță și gresie este importantă.
Cât de des trebuie să vă curățați baia?
În principiu, frecvența cu care curățați baia depinde de cât de des este folosită. O gospodărie în care este o singură persoană creează mai puțină murdărie decât o familie cu mai multe persoane, astfel încât frecvența de curățare trebuie adaptată în consecință. Dacă este posibil, întreaga baie ar trebui să fie curățată temeinic cel puțin o dată pe săptămână. Este o idee bună să eliminați resturile de săpun și de pastă de dinți de pe lavoare cât mai curând posibil și să ștergeți accesoriile la fiecare câteva zile pentru a preveni apariția petelor de calcar. Cel mai bine este să ștergeți accesoriile strălucitoare cu o lavetă moale de fiecare dată când vă spălați pe mâini - astfel, petele nu au nicio șansă să se formeze.
Curățarea și uscarea completă a suprafețelor după fiecare utilizare vă ajută să mențineți cabina de duș și cada curate cât mai mult timp posibil. Pentru a îndepărta părul și praful de pe podea, nu este necesar decât să aspirați la câteva zile. În plus, plăcile trebuie șterse la fiecare 1–2 săptămâni. pentru a îndepărta murdăria persistentă.
Sfat
Vaporii de apă pot condensa pe ferestrele din baie după baie sau un duș, ceea ce înseamnă că, în timp, se formează mucegai. Asigurați-vă că aerisiți baia în mod regulat, pentru a lăsa umezeala să iasă. Geamurile trebuie curățate la fiecare câteva luni.
Activități de curățare și trăsături specifice ale operațiunilor de curățare din baie
Deși gresia și suprafețele ceramice sunt, în general, mai ușor de curățat, trebuie să rețineți, totuși, câteva lucruri atunci când faceți curățenie în baie. Substanțele organice, cum ar fi celulele moarte ale pielii, părul, excrementele și reziduurile de săpun se acumulează alături de murdăria minerală, cum ar fi depunerile de calcar, depunerile de urină, colorări ale vasului de toaletă și rugină. Simpla ștergere este adesea insuficientă pentru a îndepărta această murdărie, ceea ce înseamnă că sunt utilizați frecvent detergenți agresivi, cum ar fi detergenții de toaletă sau detergenții acizi, precum și procesele fizice viguroase. Totuși, acestea pot deteriora materialele delicate de suprafață, dacă sunt utilizate incorect.
Folosind operațiunile de curățare și soluțiile de uz casnic, sfaturile privind aplicarea și dispozitivele potrivite, puteți avea o baie curată în cel mai scurt timp și fără operațiuni obositoare.
Îndepărtarea depunerilor de calcar din baie
Ori de câte ori obiectele intră în contact regulat cu apa, cu trecerea timpului se formează depuneri de calcar. Nu e de mirare că baia este adesea primul loc în care se acumulează depuneri de calcar, care acoperă accesoriile, plăcile de gresie și lavoarele. Cu toate acestea, folosind materiale simple și câteva sfaturi, formațiunile persistente pot fi îndepărtate cu ușurință și se poate împiedica formarea altor depuneri de calcar.
Cum se formează depunerile de calcar?
Apa care conține calcar are un nivel deosebit de ridicat de carbonat de calciu și apare când apa din pânza freatică este filtrată prin piatră calcaroasă. Cu cât concentrația este mai mare, cu atât apa este mai dură și cu atât mai multă calcar se formează pe suprafețele cu care intră în contact. Depunerile persistente de calcar se formează în principal atunci când apa este încălzită sau se evaporă, ceea ce determină apariția unor pete albe, în special pe accesoriile, lavoarele, plăcile și robinetele din băi.
Îndepărtarea depunerilor de calcar cu ajutorul unui aparat de curățat cu abur
În cazul în care depunerile de calcar nu sunt încă foarte abundente, acestea pot fi îndepărtate destul de ușor cu un aparat de curățat cu abur – fără a fi nevoie de operațiunile dificile manuale. Pentru aceasta, este nevoie de accesoriul pentru spații mici și de o perie rotundă. Este mai bine să curățați suprafețele delicate exclusiv cu capătul pentru spații mici, pentru a evita zgârierea accesoriilor din crom și oțel inoxidabil. Țineți capul direct pe zonele afectate de calcar și aplicați până când depozitele de calcar dispar. Dacă astfel nu se îndepărtează calcarul persistent sau dacă aceste depuneri se află într-un loc dificil de accesat, puteți atașa o perie rotundă la duză: Apoi puteți freca zona cu jeturi puternice de abur. Chiar și cele mai dificile pete de calcar pot fi îndepărtate cu aplicarea directă a aburului și prin periere energică.
În cazul în care stratul de calcar este foarte gros, se poate aplica o soluție de curățat cu lămâie. Așteptați o jumătate de oră, apoi curățați zona cu aparatul de curățat cu abur. Depunerile de calcar ar trebui să poată fi îndepărtate mai ușor acum.
Cele mai bune soluții de uz casnic pentru combaterea depunerilor de calcar
Îndepărtarea calcarului de pe aluminiu cu ajutorul prafului de copt
Praful de copt este util în tot felul de moduri în jurul casei, chiar și la îndepărtarea calcarului, de exemplu de pe aluminiu. Pentru a face acest lucru, amestecați apa și praful de copt, pentru a crea o pastă groasă. Frecați pasta pe zonele afectate, lăsați-o să acționeze pentru o perioadă scurtă de timp și apoi clătiți cu apă curată sau ștergeți cu o lavetă umedă.
Un efect secundar pozitiv al utilizării pudrei de copt constă în faptul că neutralizează și mirosurile neplăcute din baie și chiar ajută în cazul gurilor de scurgere înfundate.
Îndepărtarea calcarului cu ajutorul oțetului
De asemenea, oțetul este o soluție de uz casnic potrivită pentru a combate depunerile de calcar. Esența de oțet poate fi folosită nediluată în cazul unor depuneri persistente de calcar sau poate fi diluată cu apă în cazul depunerilor mai ușoare de calcar. Acidul citric are același efect, deci poate fi utilizat în același mod. Cea mai bună metodă constă în înmuierea unei lavete din bumbac sau din microfibră în oțet sau acid citric, apoi să o frecați pe suprafețele afectate de calcar, cum ar fi accesoriile. Lăsați să acționeze o perioadă sau peste noapte și după aceea clătiți bine cu apă curată, rece. Apoi uscați totul bine cu o lavetă curată. Acidul din oțet este util și pentru a combate depunerile persistente de urină și calcar.
Sfat: Folosiți trucul cu balonul pentru îndepărta depunerile persistente de calcar de pe robinete.
Îndepărtarea depunerilor de calcar cu pastă de dinți
De asemenea, puteți utiliza pasta de dinți și o periuță de dinți veche pentru a îndepărta reziduurile de calcar de pe robinete. Acoperiți depunerile cu pastă de dinți, lăsați-o să acționeze o perioadă scurtă de timp, apoi frecați cu periuța de dinți și clătiți cu apă. Pasta de dinți funcționează ca un abraziv, redând strălucirea suprafețelor de crom și aluminiu.
Atenție: Anumite materiale sunt sensibile la acizi, inclusiv marmura si piatra naturala. Prin urmare, nu folosiți oțet sau acid citric pentru curățarea acestora. Praful de copt este o opțiune mai bună în acest caz.
Îndepărtarea depunerilor de calcar cu detergent
Dacă doriți să utilizați un agent de curățare pentru a elimina depunerile persistente, veți avea nevoie de un detergent acid cu pH-ul cuprins între 1 și 4. Utilizarea celui mai potrivit agent depinde de tipul suprafeței. Cel mai bine este să testați detergentul într-un loc mai puțin vizibil înainte de a-l utiliza pe întreaga suprafață. Acizii puternici (cu un pH mai mic) pot ataca diverse suprafețe, cum ar fi metalele de la bază, rosturi de ciment, aluminiul anodizat și materialele plastice. Prin urmare, utilizați detergenți cât mai blânzi și testați pentru a verifica dacă aceștia au efectul dorit. De asemenea, există detergenți sanitari disponibili în comerț cu certificat de mediu, cum ar fi eticheta ecologică a UE. Aceștia nu sunt doar mai buni pentru mediu, ci sunt mai buni și pentru materiale în comparație cu produsele de curățare fără certificat.
Sfaturi pentru a preveni formarea petelor de calcar:
-
Este util să uscați suprafețele: Prin urmare, accesoriile de la lavoare, cabine de duș sau căzi de baie, precum și suprafețele de gresie și sticlă trebuie uscate întotdeauna după utilizare, de exemplu cu o lavetă din microfibră sau cu un burete moale.
-
Dacă vă grăbiți și nu aveți timp să uscați nimic, clătiți cabina de duș, cada și accesoriile cu apă rece. Asta pentru că apa rece formează mai puține depuneri de calcar decât apa caldă.
-
Folosiți aparatul de curățat cu abur în mod regulat pentru accesorii și pentru alte elemente, astfel se va împiedica formarea unor depuneri de calcar, deoarece aburul demineralizează apa, ceea ce înseamnă că aburul nu lasă urme de calcar.