CURĂȚAREA TOALETEI
Mulți oameni consideră că o toaletă curată este o necesitate fundamentală, dar curățarea acesteia este una dintre cele mai puțin plăcute munci casnice. Cu ajutorul procedurilor corecte și cu câteva sfaturi, toaleta dumneavoastră va fi din nou curată și igienică în cel mai scurt timp.
Murdăria caracteristică: depunerile de calcar și de urină
La fel ca în multe alte locuri din baie, depozitele de calcar se acumulează și în toalete o dată cu trecerea timpului. Dificultatea cea mai mare apare în cazul depunerilor de calcar și urină. Depunerile de calcar și urină se formează în primul rând în jurul marginii toaletei și la curburile suprafeței toaletei. Alte particule de murdărie și bacterii se pot aduna cu ușurință pe suprafața texturată a depunerilor, ceea ce generează pete de culoare galben-maro. Depunerile mici pot fi îndepărtate fizic cu ajutorul unei perii. Dacă utilizați peria de toaletă în mod regulat, ideal de fiecare dată când se utilizează toaleta, în mod normal nu se vor forma depuneri de urină și calcar. Acest lucru este deosebit de important dacă apa este dură.
Ce detergent ajută la îndepărtarea depunerile de calcar și urină?
Dacă totuși rămân depuneri în pofida curățării fizice regulate, acestea trebuie îndepărtate cu detergent corespunzător. Calcarul și urina contribuie la contaminarea minerală și pot fi combătute cu detergenți acizi (cu un pH<7). Prin urmare, agentul de curățare pentru toalete disponibil în comerț are un pH deosebit de scăzut, ceea ce înseamnă că este foarte acid. Mai întâi, aplicați detergentul și lăsați-l să funcționeze conform instrucțiunilor producătorului. Apoi frecați bine cu o perie – deplasarea fizică a perilor contribuie la îndepărtarea depunerilor persistente. În final, clătiți de mai multe ori, până când detergentul și murdăria sunt îndepărtate complet.
Sfat
Asigurați-vă că ridicați capacul și scaunul de toaletă în timpul curățării, pentru a evita stropirea nedorită.
Curățarea toaletei cu soluții la îndemâna tuturor
În mod alternativ, toaleta poate fi curățată folosind diferite soluții la îndemâna tuturor. Detergentul pudră de spălat haine reprezintă o opțiune folosită frecvent, care acționează foarte bine împotriva depunerilor de calcar și urină datorită agentului său integrat de dedurizare a apei și de albire. Pentru a face acest lucru, pur și simplu presărați detergent pudră în interiorul toaletei, lăsați-l să acționeze timp de aproximativ 15 minute, apoi curățați cu peria de toaletă. În final, clătiți, iar toaleta dumneavoastră va fi ca nouă.
O altă soluție folosită frecvent, la îndemâna tuturor, este o combinație între oțet și bicarbonat de sodiu. Pentru a o utiliza, se toarnă o jumătate de litru de oțet și 2-3 linguri de bicarbonat de sodiu în toaletă și se aplică pe toată suprafața. În mod alternativ, puteți utiliza 100 ml de esență de oțet sau praf de copt în loc de bicarbonatul de sodiu. Lăsați amestecul să acționeze timp de aproximativ 15 minute, apoi frecați cu peria pentru a îndepărta depunerile de calcar și urină. De asemenea, se poate folosi cola sau pastile de curățare a protezelor; însă va trebui să lăsați aceste soluții să acționeze timp de aproximativ 30 de minute.
Agenții blânzi de curățare sunt suficienți pentru exterior
Ștergerea suprafeței exterioare cu o cârpă umedă și detergent blând este suficientă pentru a curăța exteriorul vasului de toaletă, iar același lucru este valabil și pentru scaunul și capacul toaletei. Când faceți acest lucru, trebuie să evitați frecarea, precum și agenții de curățare care conțin clor sau acizi - aceștia cauzează adesea decolorarea galbenă sau desprind vopseaua pe colacul de toaletă. De asemenea, decolorarea apare din cauza depunerilor de calcar și urină. Aici, numai curățarea regulată ajută la menținerea curată a colacului pe termen lung.
Prevenirea înfundării toaletei
Reziduurile alimentare, părul și absorbantele nu trebuie aruncate în toaletă, deoarece pot bloca cu ușurință scurgerea. Șervețelele de hârtie și prosoapele de bucătărie nu trebuie aruncate în toaletă, deoarece, spre deosebire de hârtia igienică, nu se dizolvă în apă. Dacă scurgerea este blocată, veți avea nevoie de o ventuză pentru desfundat toaleta sau de un dispozitiv de desfundat țevi. În cel mai rău caz, va trebui să vă bazați pe ajutorul costisitor acordat de un profesionist.