Curățarea toaletei cu soluții la îndemâna tuturor

În mod alternativ, toaleta poate fi curățată folosind diferite soluții la îndemâna tuturor. Detergentul pudră de spălat haine reprezintă o opțiune folosită frecvent, care acționează foarte bine împotriva depunerilor de calcar și urină datorită agentului său integrat de dedurizare a apei și de albire. Pentru a face acest lucru, pur și simplu presărați detergent pudră în interiorul toaletei, lăsați-l să acționeze timp de aproximativ 15 minute, apoi curățați cu peria de toaletă. În final, clătiți, iar toaleta dumneavoastră va fi ca nouă.

O altă soluție folosită frecvent, la îndemâna tuturor, este o combinație între oțet și bicarbonat de sodiu. Pentru a o utiliza, se toarnă o jumătate de litru de oțet și 2-3 linguri de bicarbonat de sodiu în toaletă și se aplică pe toată suprafața. În mod alternativ, puteți utiliza 100 ml de esență de oțet sau praf de copt în loc de bicarbonatul de sodiu. Lăsați amestecul să acționeze timp de aproximativ 15 minute, apoi frecați cu peria pentru a îndepărta depunerile de calcar și urină. De asemenea, se poate folosi cola sau pastile de curățare a protezelor; însă va trebui să lăsați aceste soluții să acționeze timp de aproximativ 30 de minute.