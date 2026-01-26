Mașinile de spălat pardoseli - o investiție eficientă

Cum funcționează o mașină de spălat pardoseli?

Toate mașinile de spălat pardoseli funcționează pe principiul frecare-aspirare, folosind perii rolă sau disc. Soluția de curățare este introdusă fie în rezervorul de apă curată, atunci când adaugi agenți de curățare, fie, în cazul sistemelor de dozare automată, chiar în fața capului periei. Rotația și presiunea aplicată de perie sunt esențiale pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei. Datorită puterii de aspirare a turbinei, apa murdară este absorbită de racletă și colectată în rezervorul de apă murdară. În schimb, unele mașini de spălat pardoseli nu au turbină sau racletă, iar murdăria este aspirată ulterior cu ajutorul aspiratoarelor umed-uscate Kärcher.

Dar nu toate mașinile de curățat pardoseli sunt la fel

Mașinile de spălat pardoseli funcționează pe același principiu, dar nu orice model este potrivit pentru toate domeniile de aplicare. Cu toate acestea, datorită diversității modelelor, dimensiunilor, sistemelor de periere și tehnologiilor de curățare, este foarte ușor să găsești o mașină care să corespundă cerințelor tale individuale. Cunoscând mărimea suprafeței, tipul pardoselii și gradul de murdărie, îți vom recomanda mașina de spălat pardoseli potrivită pentru nevoile tale.