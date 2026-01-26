Mașinile de spălat pardoseli - o investiție eficientă
Investiția într-o mașină de spălat pardoseli trebuie să fie rentabilă – iar gama de mașini de spălat pardoseli de la Kärcher oferă exact acest lucru. Cum? Comparativ cu metodele de curățare manuală, acestea reduc costurile, dar în același timp cresc semnificativ calitatea curățării.
Mașina de spălat pardoseli este o soluție rentabilă de curățare pentru orice aplicație
În comparație cu metodele manuale de curățare a podelei, mașinile de spălat pardoseli sunt mai rapide, mai rentabile și mai minuțioase atunci când vine vorba de curățarea tuturor tipurilor de podele. Acestea economisesc timp și agenți de curățare, protejând astfel atât angajații, cât și bugetul. Mașinile de spălat pardoseli sunt, de asemenea, ușor de utilizat și necesită o mentenanță redusă. Avem designul potrivit pentru fiecare necesitate, fiecare model fiind ideal adaptat tipului și dimensiunii podelei, precum și cerințelor tale. Fie că este vorba despre o afacere mică, un restaurant, un supermarket sau un centru comercial mare, o suprafață extinsă într-un aeroport sau o hală de producție, mașinile de spălat pardoseli sunt cea mai eficientă soluție de curățare pentru orice tip de pardoseală, indiferent de dimensiune – de la 30 m² la 30.000 m².
Cum funcționează o mașină de spălat pardoseli?
Toate mașinile de spălat pardoseli funcționează pe principiul frecare-aspirare, folosind perii rolă sau disc. Soluția de curățare este introdusă fie în rezervorul de apă curată, atunci când adaugi agenți de curățare, fie, în cazul sistemelor de dozare automată, chiar în fața capului periei. Rotația și presiunea aplicată de perie sunt esențiale pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei. Datorită puterii de aspirare a turbinei, apa murdară este absorbită de racletă și colectată în rezervorul de apă murdară. În schimb, unele mașini de spălat pardoseli nu au turbină sau racletă, iar murdăria este aspirată ulterior cu ajutorul aspiratoarelor umed-uscate Kärcher.
Dar nu toate mașinile de curățat pardoseli sunt la fel
Mașinile de spălat pardoseli funcționează pe același principiu, dar nu orice model este potrivit pentru toate domeniile de aplicare. Cu toate acestea, datorită diversității modelelor, dimensiunilor, sistemelor de periere și tehnologiilor de curățare, este foarte ușor să găsești o mașină care să corespundă cerințelor tale individuale. Cunoscând mărimea suprafeței, tipul pardoselii și gradul de murdărie, îți vom recomanda mașina de spălat pardoseli potrivită pentru nevoile tale.
Caracteristici ale mașinii spălat pardoseli cu post de conducere B 110 R
Ce model de mașina de spălat pardoseli este potrivit pentru fiecare tip de pardoseală?
Gama de mașini de spălat pardoseli cu perie rolă este ideală pentru curățarea în profunzime a pardoselilor structurate și a celor cu un grad ridicat de murdărie, datorită vitezei mari a periei și presiunii de contact mai mari pe cm². Această tehnologie a capului de periere aduce și beneficii considerabile în curățarea murdăriei grosiere, deoarece rolele contra-rotative absorb particulele care sunt apoi direcționate în recipientul de murdărie grosieră. Astfel, nu mai este necesară pre-măturarea ca etapă de lucru prealabilă.
Mașinile de spălat pardoseli cu perie disc sunt utilizate în general pentru întreținerea regulată și curățarea murdăriei superficiale. Aceste mașini de curățat pardoseli sunt deosebit de populare pe suprafețele netede și în zonele sensibile la zgomot, cum ar fi spitalele, hotelurile sau restaurantele.
Ce mașină de spălat pardoseli este potrivită pentru nevoile tale?
Mașinile de spălat pardoseli Kärcher sunt disponibile în diferite dimensiuni și cu multe opțiuni de configurare pentru o gamă largă de aplicații. Accesoriile noastre special dezvoltate te vor ajuta să obții rezultate excelente de curățare. În plus, gama noastră conține și alte soluții de curățare și mașini de curățat pardoseli mai simple. Aici vei găsi toate informațiile despre categoriile individuale și despre modelul care răspunde cel mai bine nevoilor tale.
Mașini de spălat pardoseli compacte
Masinile spălat pardoseli compacte sunt proiectate pentru curățarea rapidă și flexibilă a spațiilor mici și mijlocii, ar fi restaurante, magazine, bucătării și hoteluri sau alte zone foarte aglomerate.
Mașini de spălat pardoseli conduse manual
Mașinile de spălat pardoseli conduse manual sunt perfecte pentru curățarea eficientă pe zone de dimensiuni medii, cum ar fi în comerțul cu amănuntul, piscinele, pardoselile din sălile și culoarele unor spatii de birouri.
Mașini de spălat pardoseli cu post de conducere/step on
Mașinile de spălat pardoseli cu post de conducere sunt alegerea ideală pentru curățarea zonelor mari, cum ar fi depozitele și sălile de producție, centrele comerciale, parcările auto sau aeroporturile.
Alte soluții de curățare
Fie că este vorba de mașini cu un singur disc și de lustruire pentru întreținerea suprafeței dure sau soluții pentru sarcini de curățare foarte exigente, cum ar fi pe scări sau scări rulante: celelalte soluții de curățare.
Ce sursă de energie este necesară pentru gama de mașini de curățat pardoseli?
În funcție de dimensiune și model, mașinile de curățat pardoseli de la Kärcher sunt alimentate de la rețea, alimentate cu baterii sau acționate de motor. În acest caz, aplicația de curățare joacă un rol important în a decide care este cea mai potrivită tehnologie de acționare pentru dumneavoastră.
Disponibile în clasa compactă și a celor conduse manual, mașinile alimentate de la rețea (cu cablu) sunt accesibile și ideale pentru curățarea zonelor interioare mai mici, în afara programului de lucru.
Gama de mașini cu baterii oferă flexibilitate maximă și previn pericolele de împiedicare. Kärcher oferă versiuni cu baterii disponibile pe diferite dimensiuni.
Recomandăm modelele noastre cu motoare cu combustie (diesel sau GPL) pentru spații mari din exterior sau spații interioare bine ventilate. Mașinile de curățat pardoseala cu motor cu combustie de la Kärcher sunt disponibile doar în clasa celor cu post de conducere.
Mașini de curățat pardoseli cu sau fără tracțiune integrată?
Confortul, greutatea și ușurința în utilizare sunt factori cruciali pentru a decide dacă mașina trebuie echipată cu sau fără unitatea de tracțiune integrată. O mașină de frecat-aspirat mai ușoară, cu un volum al rezervorului de până la aprox. 50 de litri poate fi acționată cu ușurință fără tracțiune. Recomandăm tracțiunea integrată pentru modelele de dimensiuni mai mari, deoarece nu este posibil să utilizați o astfel de mașină folosind propria greutate corporală pentru perioade mai lungi de timp, fără a obosi.
Mașinile de curățat pardoselile fără tracțiune utilizează rotația periilor pentru a deplasa mașina înainte. Efortul necesar din partea operatorului pentru a face acest lucru este redus la minimum.
Motorul de tracțiune activ și reglabil al unei mașini de curățat pardoseala cu tracțiune face posibilă utilizarea pe perioade foarte lungi fără acumularea oboselii.
Mașini de spălat pardoseli potrivite pentru nevoile dumneavoastră
O mașină Kärcher de curățat pardoseala poate fi utilizată și pentru aplicații speciale, cum ar fi cristalizarea sau îndepărtarea stratului de vopsea, dacă este echipată cu accesoriile potrivite. Oferim, de asemenea, o gamă largă de accesorii pentru gama de mașini de frecat aspirat: lavete, perii disc sau rolă, lamele, raclete de aspirare, baterii și încărcătoare, echipând mașina pentru cerințele dumneavoastră specifice de curățare. Sunt disponibile, de asemenea, diverse kituri de atașament, cum ar fi Home Base Kit, pentru transportul cu ușurință al instrumentelor de curățare manuală. Așadar, primiți un echipament care este adaptat nevoilor dumneavoastră exacte.
Detergentul potrivit pentru mașina dumneavoastră de curățat pardoseli
Indiferent de tipul pardoselii, al modelului mașinii sau de nivelul de murdărie, Kärcher oferă o gamă largă de agenți de curățare, gamă dezvoltată pentru a satisface perfect diferitele cerințe. Nu numai economice în utilizare și extrem de eficiente împotriva oricărui tip de murdărie, dar și ecologice și îndeplinesc cele mai noi standarde în cercetare.
Reducerea eficientă a germenilor pentru cerințe stricte de igienă
Setul de dezinfectare a suprafețelor pentru gama de mașini de frecat-aspirat cu ajutorul unui spray vă ajută să atingeți un nivel de curățare complet nou, cu bani și materiale puține. Distribuirea dezinfectantului adecvat prin lancea de pulverizare sau duza de mână poate reduce efectiv numărul de germeni de pe podele, pereți și mobilier. Respectând regulile de aplicare, este posibil să se realizeze dezinfectarea profesională prin pulverizare folosind un dezinfectant adecvat. Accesoriile sunt potrivite pentru utilizare în gări, aeroporturi, birouri și clădiri comerciale, azile de bătrâni și îngrijire, creșe, școli, piscine și săli de sport.
Eficiență pentru viitor - Măturare și spălare într-o singură etapă
Gama noastră de mașini de spălat pardoseli curăță mai eficient spațiile închise, precum și suprafețele mari.
- Economisiți timp și bani
- Curățați rapid și eficient suprafețele mari
- Eficient împotriva murdăriei
Acum rezultate și mai bune de curățare
Eficient, de lungă durată și economic – noul model B 110 R face acum mai ușoară curățarea suprafețelor mari, cum ar fi supermarketuri, aeroporturi și depozite. Datorită componentelor sale actualizate, acesta oferă acum un rezultat de curățare și mai bun pentru confort maxim.
O perspectivă extraordinară
Compact, manevrabil, convenabil: mașinile de frecat-aspirat pot curăța cu ușurință suprafețe mari începând de la 1500 m², așa cum se găsesc în depozite, de exemplu, parcări sau centre comerciale. Poziția înaltă a scaunelor asigură o imagine bună de ansamblu asupra zonelor care trebuie curățate în orice moment. Totuși, dacă suprafețe se îngustează, cercul mic de rotație asigură o manevrabilitate incredibilă. Datorită panoului clar de control, utilajele sunt intuitive și ușor de operat.
Rapid și flexibil în cel mai scurt timp
Obstacolele și zonele pline de obiecte nu mai sunt o problemă la curățare: gama de mașini de frecat-aspirat din clasa compactă curăță într-o clipă spațiile de dimensiuni mici și medii, cum ar fi restaurante, bucătării, magazine și hoteluri. Manevrabilitatea lor le face ușor de condus chiar și în locuri înguste. Diferitele modele din gamă permit obținerea unor rezultate optime de curățare a diverselor suprafețe și readuc strălucirea acestora. Datorită tehnologiei de aspirare, podelele nu sunt doar curate, ci și uscate și se poate circula pe acestea imediat după curățare.
