Aparatul electric de curățat gheața EDI 4

Aparatul electric EDI 4 pune în sfârșit capăt sarcinii grele de a curăța gheața bucată cu bucată. Cu ajutorul discului său rotativ și a celor 6 lame de plastic rezistente, aparatul curăță chiar și gheața cea mai groasă de pe geamurile mașinii, fără niciun efort, dintr-o singură mișcare. Atunci când EDI 4 este în modul stand by, aplicați o presiune ușoară de sus pentru ca discul rotativ să se pună în funcțiune, iar gheața va dispărea ca prin magie.

În cazul în care lamele sunt uzate, discul poate fi înlocuit fără ajutorul vreunei ustensile (discul este disponibil ca piesă de schimb). Design-ul modern și compact al aparatului de curățat gheața, împreună cu capacul de protecție, îl fac ușor de folosit și de depozitat. O singură încărcare a bateriei este suficientă pentru mai multe folosiri. Atunci când dispozitivul trebuie să fie încărcat, LED-ul integrat va lumina intermitent.