APARATUL ELECTRIC DE CURĂȚAT GHEAȚA EDI 4
Aparatul electric de curățat EDI 4 pune în sfârșit capăt sarcinii grele de a înlătura gheața de pe geamuri și parbrize, bucată cu bucată.
EDI 4
Aparatul electric de curățat gheața EDI 4
Aparatul electric EDI 4 pune în sfârșit capăt sarcinii grele de a curăța gheața bucată cu bucată. Cu ajutorul discului său rotativ și a celor 6 lame de plastic rezistente, aparatul curăță chiar și gheața cea mai groasă de pe geamurile mașinii, fără niciun efort, dintr-o singură mișcare. Atunci când EDI 4 este în modul stand by, aplicați o presiune ușoară de sus pentru ca discul rotativ să se pună în funcțiune, iar gheața va dispărea ca prin magie.
În cazul în care lamele sunt uzate, discul poate fi înlocuit fără ajutorul vreunei ustensile (discul este disponibil ca piesă de schimb). Design-ul modern și compact al aparatului de curățat gheața, împreună cu capacul de protecție, îl fac ușor de folosit și de depozitat. O singură încărcare a bateriei este suficientă pentru mai multe folosiri. Atunci când dispozitivul trebuie să fie încărcat, LED-ul integrat va lumina intermitent.
Caracteristici
Disc rotativ
Discul rotativ împreună cu lamele rezistente din plastic îndepărtează fără efort chiar și gheața cea mai groasă.
Schimbarea discului fără ustensile
Discul rotativ și abraziv poate fi înlocuit cu ușurință, fără ajutorul vreunei ustensile.
Manevrabilitate sporita
Printr-o apăsare ușoară de sus, discul abraziv începe să se rotească.
Avertizare LED
Atunci când aparatul trebuie reîncărcat, LED-ul integrat luminează intermitent.
Gata de utilizare rapid
Baterii litiu-ion de ultimă generație. O singură încărcare este suficientă pentru a folosi aparatul de mai multe ori.
Capac protector
Capac protector pentru o folosire și o depozitare sigură.
Aplicaţii
Cu ajutorul discului său rotativ aparatul curăță chiar și gheața cea mai groasă de pe geamurile mașinii, fără niciun efort, dintr-o singură mișcare.
Potrivit atât pentru parbrizul frontal, cât și pentru geamurile laterale ale unei mașini.
Designul modern și compact al aparatului de curățat gheața îl fac ușor de folosit și de depozitat.