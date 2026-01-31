APARATUL ELECTRIC DE CURĂȚAT GHEAȚA EDI 4

Aparatul electric de curățat EDI 4 pune în sfârșit capăt sarcinii grele de a înlătura gheața de pe geamuri și parbrize, bucată cu bucată.

EDI 4

Aparatul electric de curățat gheața EDI 4

Aparatul electric EDI 4 pune în sfârșit capăt sarcinii grele de a curăța gheața bucată cu bucată. Cu ajutorul discului său rotativ și a celor 6 lame de plastic rezistente, aparatul curăță chiar și gheața cea mai groasă de pe geamurile mașinii, fără niciun efort, dintr-o singură mișcare. Atunci când  EDI 4 este în modul stand by, aplicați o presiune ușoară de sus pentru ca discul rotativ să se pună în funcțiune, iar gheața va dispărea ca prin magie.

În cazul în care lamele sunt uzate, discul poate fi înlocuit fără ajutorul vreunei ustensile (discul este disponibil ca piesă de schimb). Design-ul modern și compact al aparatului de curățat gheața, împreună cu capacul de protecție, îl fac ușor de folosit și de depozitat. O singură încărcare a bateriei este suficientă pentru mai multe folosiri. Atunci când dispozitivul trebuie să fie încărcat, LED-ul integrat va lumina intermitent.

Caracteristici

EDI 4 - Rotierende Abtragsscheibe

Disc rotativ

Discul rotativ împreună cu lamele rezistente din plastic îndepărtează fără efort chiar și gheața cea mai groasă.

EDI 4 - Werkzeugloser Scheibenwechsel

Schimbarea discului fără ustensile

Discul rotativ și abraziv poate fi înlocuit cu ușurință, fără ajutorul vreunei ustensile.

EDI 4 - Einfaches Handling

Manevrabilitate sporita

Printr-o apăsare ușoară de sus, discul abraziv începe să se rotească.

EDI 4 - LED-Betriebszustandsanzeige

Avertizare LED

Atunci când aparatul trebuie reîncărcat, LED-ul integrat luminează intermitent.

EDI 4 - Schnelle Bereitschaft

Gata de utilizare rapid

Baterii litiu-ion de ultimă generație. O singură încărcare este suficientă pentru a folosi aparatul de mai multe ori.

EDI 4 - Schutzkappe

Capac protector

Capac protector pentru o folosire și o depozitare sigură.

Aplicaţii

EDI 4 - Frontscheibe

Cu ajutorul discului său rotativ aparatul curăță chiar și gheața cea mai groasă de pe geamurile mașinii, fără niciun efort, dintr-o singură mișcare.

EDI 4 - Seitenscheibe

Potrivit atât pentru parbrizul frontal, cât și pentru geamurile laterale ale unei mașini.

EDI 4 - Kompaktes Design

Designul modern și compact al aparatului de curățat gheața îl fac ușor de folosit și de depozitat.

Manual de utilizare