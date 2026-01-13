Chiar și mai mult confort

Confortul este cuvântul cheie când vine vorba de aspiratoarele umed-uscate Kärcher. Cu un design compact, care nu ocupă prea mult spațiu, aspiratoarele WD sunt concepute pentru a oferi nivelul maxim de confort. Furtunul și accesoriile pot fi depozitate direct pe aspirator, fiind mereu gata de utilizare. Design-urile inovative ale filtrelor sporesc eficiența și manevrabilitatea WD-urilor Kärcher, fără ca tu să fii nevoit să intri în contact cu apa murdară. Mai mult, durata îndelungată de utilizare face ca aceste aspiratoare umed-uscate să iasă în evidență față de alte modele convenționale.