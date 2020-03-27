Despre CER

CER Cleaning Equipment SRL
Filiala de producție a grupului Kärcher, din Curtea de Argeș
LOCAȚIE
O scurtă istorie a construcției fabricii CER Cleaning Equipment, Curtea de Argeș
Fabrica CER Cleaning Equipment de la Curtea de Argeș are o capacitate de peste 1 mil de aspiratoare pe an, atât pentru întrebuințări casnice, cât și profesionale.
Domeniul de activitate: proiectare, dezvoltare furnizori și producție.
2006 - se înființează CER Cleaning Equipment
2014 - KÄRCHER decide să deschidă o nouă fabrică în România.
2016 - începe producția în noua fabrică
2021 - se inaugurează cea de-a doua fabrică de producție din Curtea de Argeș.