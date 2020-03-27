Despre CER

O scurtă istorie a construcției fabricii CER Cleaning Equipment, Curtea de Argeș



Fabrica CER Cleaning Equipment de la Curtea de Argeș are o capacitate de peste 1 mil de aspiratoare pe an, atât pentru întrebuințări casnice, cât și profesionale.

Domeniul de activitate: proiectare, dezvoltare furnizori și producție.

2006 - se înființează CER Cleaning Equipment

2014 - KÄRCHER decide să deschidă o nouă fabrică în România.

2016 - începe producția în noua fabrică

2021 - se inaugurează cea de-a doua fabrică de producție din Curtea de Argeș.