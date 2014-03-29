ASPIRATOARE PENTRU CENUȘĂ
Indiferent dacă curățați șemineul, aspirați grătarul după o petrecere în grădină sau curățați podelele dure cu duza de podea: aspiratoarele de cenușă și uscate sunt versatile și impresionează prin caracteristicile lor excelente de confort.
Realizari
Oricine deține un șemineu funcțional sau o sobă cu lemne cunoaște provocările care vin odată cu încercarea de a scăpa de cenușa nedorită. Astăzi colectarea cenușii nu mai reprezintă o corvoadă datorită aspiratoarelor de cenușă. Spre deosebire de cele clasice, aspiratoarele de cenușă sunt echipate cu filtre speciale pentru a reține complet cenușa și a o împiedica să se împrăștie în aer.
Sistemul de filtrare dintr-o singură piesă, inclusiv filtrul din metal pentru murdărie grosieră și filtrul plat rezistent la flacără se poate îndepărta cu ușurință dintr-o singură mișcare fără ca cenușa să cadă pe podea.
Noile aspiratoare de cenusa cu turbina de 1200 Watt au putere de aspirare constanta si ofera un nivel de siguranta ridicat chiar si atunci cand aspira cenusa. Dispozitivul este certificat TÜV si a trecut un program de testare TÜV special creat, ceea ce inseamna ca aspirarea cenusei din seminee si gratare cu acest aparat este sigura si usoara. AD 3.200 poate fi folosit cu o teava de aspirare si o duza pentru podea ca un aspirator complet functional.
Sistem de filtrare eficient
Cu aspiratorul pentru cenușă puteți aspira o cantitate impresionantă de cenușă grație sistemului de filtrare unic ce include un filtru flexibil plat și un filtru pentru murdărie grosieră.
Testat TÜV
Ca parte a procesului de testare creat special pentru Kärcher, TÜV Süd a confirmat ca aspiratorul pentru cenusa ofera maxima siguranta in timpul aspirarii cenusei.
Aspirator uscat complet functional
Este prevazut si cu o duza standard pentru podele. Cand este folosit cu tevile de aspirare cromate de inalta calitate, AD 3.200 devine un aspirator standard.
Accesorii organizate
Cablul si toate accesoriile standard incluse pot fi stocate in mod compact in compartimentul pentru accesorii.