ASPIRATOARE PENTRU CENUȘĂ

Oricine deține un șemineu funcțional sau o sobă cu lemne cunoaște provocările care vin odată cu încercarea de a scăpa de cenușa nedorită. Astăzi colectarea cenușii nu mai reprezintă o corvoadă datorită aspiratoarelor de cenușă. Spre deosebire de cele clasice, aspiratoarele de cenușă sunt echipate cu filtre speciale pentru a reține complet cenușa și a o împiedica să se împrăștie în aer.

Sistemul de filtrare dintr-o singură piesă, inclusiv filtrul din metal pentru murdărie grosieră și filtrul plat rezistent la flacără se poate îndepărta cu ușurință dintr-o singură mișcare fără ca cenușa să cadă pe podea.

Noile aspiratoare de cenusa cu turbina de 1200 Watt au putere de aspirare constanta si ofera un nivel de siguranta ridicat chiar si atunci cand aspira cenusa. Dispozitivul este certificat TÜV si a trecut un program de testare TÜV special creat, ceea ce inseamna ca aspirarea cenusei din seminee si gratare cu acest aparat este sigura si usoara. AD 3.200 poate fi folosit cu o teava de aspirare si o duza pentru podea ca un aspirator complet functional.