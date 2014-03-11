Aparate de curățat cu aburi

Aparat de curățat cu abur SC 5 EasyFix

Îndepărtează chiar și murdăria persistentă datorită funcției inovative VapoHydro (activarea apei fierbinți). Controlul variabil al debitului de abur permite selectarea setării optime în funcție de suprafața curățată și de gradul de contaminare.

Disponibil și ca versiune „Iron” ce include fierul de călcat cu abur sub presiune.