Aparate de curățat cu aburi
Aparatele de curățat cu abur Kärcher setează noi standarde în igiena gospodăriei, oferindu-i familiei tale siguranța unei curățenii eficiente, igienice și fără substanțe chimice. Cu performanțe excepționale, aburul elimină până la 99,99% din bacteriile comune și până la 99,999% din coronavirusuri, asigurând un mediu de viață sănătos și igienic. Indiferent dacă vrei să curăți bucătăria, baia, podelele sau să calci hainele, gama Kärcher folosește optim puterea aburului pentru rezultate remarcabile. Descoperă acum versatilitatea aplicațiilor disponibile!
Noul accesoriu de călcat cu abur
Noul accesoriu pentru călcarea hainelor reprezintă soluția rapidă și eficientă pentru îndepărtarea pliurilor și a cutelor de pe haine și alte materiale textile. Compatibil cu toate aparatele de curățat cu abur de la Kärcher.
Aparat de curățat cu abur SC 5 EasyFix
Îndepărtează chiar și murdăria persistentă datorită funcției inovative VapoHydro (activarea apei fierbinți). Controlul variabil al debitului de abur permite selectarea setării optime în funcție de suprafața curățată și de gradul de contaminare.
Disponibil și ca versiune „Iron” ce include fierul de călcat cu abur sub presiune.
Aparat de curățat cu abur SC 4 EasyFix
Cu rezervor detașabil pentru reumplere simplă și duză de podea EasyFix pentru performanțe maxime de curățare, și schimbare fără contact a lavetei.
Disponibil și ca versiune „Iron” ce include fierul de călcat cu abur sub presiune.
Aparat de curățat cu abur SC 4 Deluxe
Aparatul de curățat cu abur SC 4 Deluxe, echipat cu iluminare LED și cu un spațiu special pentru depozitarea accesoriilor, oferă o curățare confortabilă și neîntreruptă datorită rezervorului de apă detașabil, care poate fi reîncărcat permanent
Aparat de curățat cu abur SC 3 EasyFix
Cu un timp de încălzire de doar 30 de secunde, aparatul de curățat cu abur SC 3 EasyFix este pregătit imediat de utilizare și poate fi reumplut cu apă continuu. Sistemul inovator de detartraj elimină necesitatea detartrajului manual.
Mop cu abur SC 3 Upright
Mopul cu abur SC 3 Upright oferă control al debitului de abur în 3 trepte, perfect adaptat pentru diferite tipuri de pardoseli. Cu un rezervor de apă detașabil și reîncărcabil continuu, acest aparat de curățat cu abur permite utilizarea neîntreruptă. Nu este necesar detartrajul suplimentar datorită tehnologiei sale inovative de detartrare.
Aparat de curățat cu abur SC 3 Deluxe
Aparatul de curățat cu abur SC 3 Deluxe se încălzește rapid în doar 30 de secunde și vine echipat cu iluminare LED, oferind un spațiu ideal pentru depozitarea accesoriilor. Datorită rezervorului de apă reîncărcabil permanent, acest aparat asigură o curățare continuă și eficientă.
Aparat de curățat cu abur SC 2 EasyFix
Aparatul de curățat cu abur SC 2 EasyFix este soluția ideală pentru cei care vor să pătrundă în lumea curățării cu abur. Acesta oferă toate funcțiile esențiale și vine cu accesoriile multifuncționale care pot fi depozitate ordonat direct pe dispozitiv.
Mop cu abur SC 2 Upright
Mopul cu abur SC 2 Upright este echipat cu control al aburului în 2 trepte, fiind perfect pentru curățarea atât a pardoselilor dure, cât și a celor din lemn sigilat. Umple rezervorul cu apă de la robinet, iar în doar 30 de secunde dispozitivul va fi gata de utilizare. Tehnologia de detartrare, cu cartuș de detartrare înlocuibil, simplifică întreținerea, eliminând necesitatea detartrării suplimentare.
Aparat de curățat cu abur SC 2 Deluxe
Aparatul de curățat cu abur SC 2 Deluxe, compact și eficient, vine cu iluminare LED care indică modul de funcționare. Este ideal pentru toate suprafețele dure din întreaga casă, oferind o curățare rapidă și eficientă.
Aparat de curățat cu abur SC 1 EasyFix
Aparatul de curățat cu abur SC 1 EasyFix este perfect pentru utilizare ocazională, fiind mereu la îndemână datorită dimensiunilor sale compacte. Poate fi depozitat direct la locul de utilizare, precum în bucătărie sau baie. În ciuda dimensiunilor mici, SC 1 elimină până la 99,999% din coronavirusuri și 99,99% din bacteriile obișnuite din mediul casnic.
Mopul cu abur SC 1 Upright
Mopul cu abur SC 1 Upright este mic, îngust, ușor de utilizat și gata de lucru rapid. Se încălzește în doar 30 de secunde, iar rezervorul de apă curată poate fi îndepărtat oricând pentru reumplere. Dispozitivul include un cartuș de detartrare care asigură o durată lungă de viață. În plus, este extrem de ușor de depozitat: mopul rămâne în poziție verticală fără a fi nevoie de sprijin suplimentar.
Curățarea casei doar cu puterea aburului
Curăţarea bucătăriei cu un aparat de curățat cu abur Kärcher
Curăţarea bucătăriei cu un aparat de curățat cu aburi
Fie că este vorba de obiecte de mobilier, rosturi, suprafețe din sticlă sau plastic, hotă, plită sau chiuvetă: aparatele de curățat cu aburi lasă bucătăria curată și igienizată – fără efort și fără reziduuri chimice.
Curățarea podelelor
La curățarea pardoselilor dure, precum piatră, gresie, PVC, laminat sau parchet sigilat, aparatul de curățat cu abur asigură un nivel maxim de curățenie și igienă – fără substanțe chimice.
Curățarea băilor
De asemenea, cu aparatele de curățat cu abur poți curăța eficient faianța, suprafețele din sticlă, oglinzile, feroneria, cada, cabina de duș, rosturile și spațiile înguste. Acestea oferă rezultate perfecte și o igienizare impecabilă.
Curățarea bucătăriei
Curăță eficient murdăria persistentă de pe suprafețele din bucătărie: blatul, plita, aragazul, hota, cuptorul, masa. Doar cu abur, fără substanțe chimice.
Fier de călcat cu abur
Aparatul de curățat cu abur Kärcher SI 4 EasyFix Iron, echipat cu un fier de călcat cu abur de înaltă calitate și masă de călcat, reduce timpul de călcare cu până la 50% pentru rezultate perfecte și rufe uscate gata de pus în dulap.
Un aparat de curățat cu abur pentru toate sarcinile de curăţare - datorită gamei de accesorii
Gama extinsă de accesorii pentru aparatele de curățat cu abur Kärcher asigură o multitudine de aplicații posibile în toată casa.
Fier de călcat cu abur
Duze de mână și de podea
Seturi de lavete
Seturi de perii
Furtunuri
Seturi de accesorii
Alte accesorii
Folosirea aburului pentru combaterea coronavirusurilor* și a bacteriilor**
Simplu și eficient împotriva bacteriilor și a coronavirusurilor: aburul fierbinte. Fluxul puternic de abur, temperatura ridicată a aburului, duzele puternice și lavetele de curățare fierbinți fac ca acest aparat de curățat cu abur Kärcher să elimina până la 99,999%* din virușii anvelopați, cum ar fi coronavirusurile sau virusurile gripale, precum și 99,99%** din bacteriile tipice de uz casnic de pe suprafețe dure, accesorii și îmbinări, plăci, oglinzi etc.
- Igienă și curățare în profunzime a fibrelor cu abur - complet fără substanțe chimice, doar cu apă
- Eliminarea a până la 99,999%* din coronavirusuri, precum și 99,99%** din bacteriile tipice de uz casnic de pe suprafețe dure și netede
- Performanță mai bună de curățare decât în cazul metodelor convenționale de curățare manuală cu detergent
- Temperatură ridicată a aburului, flux puternică de abur generat
*Testele au arătat că, la curățarea punctuală timp de 30 secunde la putere maximă cu un aparat de curăţat cu aburi Kärcher, 99,999% din virusurile anvelopate, cum ar fi coronavirusul sau gripa (cu excepția virusului hepatitei B) sunt fi eliminate de pe suprafețele dure, netede din mediul casnic (germeni de testare: Vaccinia-Ankara-Virus, Modificat).
**Când se curăță la o viteză de 30 cm/s și la nivelul maxim de putere a aburului, 99,99% din toate bacteriile obișnuite de pe suprafețele dure netede vor fi ucise (germeni de testare: Enterococcus hirae) prin contact direct al aburului cu suprafața curățată.
***Cu aparatul de curățat cu aburi de la Kärcher, performanțele de curățare sunt mult mai bune decât în cazul curățării manuale cu mop și detergent. Testat conform standardelor internaționale de performanță.