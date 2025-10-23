APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE CU ACUMULATOR
De ce să aduci murdăria peste tot când poți crea rapid un efect WOW? Curățarea mobilă înseamnă aparate de spălat cu presiune medie sau joasă, ușoare și compacte, care îți permit să cureți rapid și eficient biciclete, echipament de camping, cizme de drumeție, animale de companie și multe altele, fără a depinde de o priză sau surse de apă. Indiferent dacă ești în mijlocul naturii sau pur și simplu vrei să faci o curățare rapidă acasă, acumulatorii puternici litiu-ion și rezervorul de apă sau furtunul de aspirare îți permit să cureți totul chiar acolo unde ai nevoie.
SOLUȚIILE NOASTRE DE CURĂȚARE MOBILĂ
CARE ESTE MODELUL POTRIVIT?
Păstrează curățenia în jurul casei și în drumeție
Nu pleca niciodată fără aparatul tău Kärcher: indiferent unde te afli, aparatele portabile de spălat cu presiune Kärcher sunt mereu la îndemână. Când ești în deplasare, modelele OC 3 cu acumulator și rezervor de apă oferă presiune scăzută, perfectă pentru curățarea rapidă a pantofilor, echipamentului, bicicletelor sau chiar a câinilor. Cu aparatele noastre de spălat cu presiune medie, apa poate fi preluată fie de la un robinet, fie din surse alternative, precum un butoi cu apă, prin intermediul unui furtun de aspirare. Acumulatorul asigură flexibilitatea și puterea necesare pentru o spălare cu presiune WOW oriunde te-ai afla. Curățarea mobilă așa cum ar trebui să fie!
OC 6-18 Premium
Curat. Oriunde. Oricând.
Nu există nicio priză sau robinet în apropiere, dar bicicletele sau mobilierul de grădină au nevoie de o spălare rapidă pentru a le reda strălucirea? Cu aparatele de spălat cu presiune medie OC 6-18 Premium Battery Set, curățarea devine o joacă.
KHB 6 Battery
Spălare cu presiune fără cabluri
Fie că este vorba de o zonă mică din jurul casei, mobilier de grădină, o bicicletă sau cușca câinelui care trebuie curățată, aparatele de spălat cu presiune medie din gama noastră KHB și un furtun de grădină sunt tot ce ai nevoie.
OC 3 Foldable
Curățare în deplasare
Aparatele portabile de spălat cu acumulatori furnizează o presiune scăzută, perfectă pentru curățarea delicată a pantofilor, echipamentului, bicicletelor și chiar a câinilor. Sunt ideale pentru deplasări, având rezervor de apă integrat și o gamă variată de accesorii, precum duza cu jet conic sau furtunul de aspirare. Și desigur, sunt echipate cu un acumulator puternic litiu-ion pentru performanță de lungă durată.
Aparatele de spălat cu înaltă presiune
Uneori este nevoie de mai multă putere și ai nevoie de presiune ridicată. De la dispozitivele compacte, ideale pentru utilizarea ocazională, până la aparatele de spălat cu presiune puternice, cu suport în aplicația smartphone, perfecte pentru curățarea suprafețelor mari sau a obiectelor voluminoase, Kärcher oferă soluția ideală pentru orice sarcină de curățare.
Accesorii pentru aparate de spălat cu presiune cu acumulator
Cu aparatele noastre de spălat cu presiune medie și joasă, obiectele vor arăta din nou WOW în cel mai scurt timp, chiar și atunci când călătorești și nu ai o priză de curent în apropiere. Iar cu accesoriile concepute pentru curățarea mobilă, treaba se face și mai ușor și mai eficient.