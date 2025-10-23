APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE CU ACUMULATOR

Păstrează curățenia în jurul casei și în drumeție

Nu pleca niciodată fără aparatul tău Kärcher: indiferent unde te afli, aparatele portabile de spălat cu presiune Kärcher sunt mereu la îndemână. Când ești în deplasare, modelele OC 3 cu acumulator și rezervor de apă oferă presiune scăzută, perfectă pentru curățarea rapidă a pantofilor, echipamentului, bicicletelor sau chiar a câinilor. Cu aparatele noastre de spălat cu presiune medie, apa poate fi preluată fie de la un robinet, fie din surse alternative, precum un butoi cu apă, prin intermediul unui furtun de aspirare. Acumulatorul asigură flexibilitatea și puterea necesare pentru o spălare cu presiune WOW oriunde te-ai afla. Curățarea mobilă așa cum ar trebui să fie!