Roboți de tuns iarba

În aplicație poți crea mai multe zone de tuns, care pot fi setate și ajustate individual. De exemplu, cu modelul RCX 6 poți tunde iarba la 2 cm în fața casei și la 4 cm în spatele casei.

Atât timp cât zonele de tuns sunt conectate printr-o alee fără obstacole, cum ar fi plăci de piatră plate, poți crea în aplicație un coridor de trecere pentru robotul de tuns iarba RCX, pe care acesta îl va folosi doar când se deplasează între zone.