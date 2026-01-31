Roboți de tuns iarba
Inteligent. Puternic. Autonom.
Roboții de tuns iarba din gama RCX sunt asistenți inteligenți pentru un gazon perfect îngrijit. Datorită antenei RTK, configurarea este rapidă și simplă. Cu o navigare inteligentă, aceștia se deplasează autonom prin grădină, tund cu precizie, urcă fără efort pantele și, în același timp, protejează gazonul. Bucură-te de timpul liber, în timp ce RCX se ocupă automat de un gazon impecabil. Cu o operare intuitivă și control prin aplicație, ai acces complet oriunde și oricând.
Caracteristici
Tundere cu un sistem inteligent
Robotul Kärcher RCX nu doar tunde gazonul, ci urmează un sistem inteligent. Se deplasează metodic pe suprafață, lăsând în urmă rezultate uniforme de tăiere. Ai control total: poți ajusta gradul de suprapunere între trasee pentru o eficiență maximă sau poți alege modele alternative de tundere, precum modelul în tablă de șah sau trasee diagonale, pentru a evita liniile vizibile. Cu robotul de tuns iarba de la Kärcher, obții rezultate impecabile – exact așa cum îți dorești.
Navigare precisă
Datorită tehnologiei GPS și antenei RTK de înaltă performanță, robotul de tuns iarba se orientează în grădină cu o precizie de până la un centimetru. Navigarea precisă este asigurată chiar și pe distanțe de câteva sute de metri sau în prezența unor obstacole. Astfel, nimic nu stă în calea unui gazon perfect tuns.
Tracțiune excepțională
RCX urcă fără efort pante cu o înclinație de până la 70%, datorită tracțiunii integrale puternice. Astfel, fiecare zonă a gazonului este ușor accesibilă și tunsă cu precizie, chiar și pe teren dificil. În plus, tracțiunea integrală protejează gazonul, prevenind deteriorarea acestuia în timpul virajelor. Bucură-te de un gazon impecabil – fără compromisuri!
Cameră inteligentă cu AI
Robotul de tuns iarba RCX se deplasează în siguranță și cu precizie prin grădină, datorită inteligenței artificiale (AI). Camera integrată poate distinge între diferite obstacole și tipuri de sol, luând astfel deciziile corecte chiar și în peisaje complexe. AI-ul te ajută chiar și la instalare: așază pur și simplu robotul RCX pe gazon, iar camera va detecta automat marginile terenului. Nu mai este nevoie de instalarea unui fir de delimitare. Mai simplu de atât nu se poate!
Senzor de ploaie
Datorită senzorului de ploaie integrat, RCX detectează imediat când începe să plouă și revine automat la stația de încărcare până când terenul se usucă. Această setare poate fi ajustată individual sau dezactivată.
Control direct de la distanță
Cu ajutorul aplicației, ai control direct asupra robotului RCX. Poți tunde zone specifice sau îl poți manevra către alte suprafețe.
Operare intuitivă
Cu ajutorul afișajului LCD clar structurat, poți controla RCX direct de pe dispozitiv. Poți ajusta cu ușurință setările și timpii de tundere și primești toate informațiile importante dintr-o singură privire.
Stație de încărcare
Când procesul de tundere este finalizat sau acumulatorul este aproape descărcat, RCX revine automat la stația de încărcare. După ce este din nou pregătit de utilizare, își reia automat activitatea din punctul în care s-a oprit.
Setarea individuală a înălțimii de tăiere
Cu Kärcher RCX 6, poți seta și ajusta cu ușurință înălțimea de tăiere între 2 și 10 centimetri folosind aplicația. Astfel, vei avea întotdeauna înălțimea de tăiere optimă pentru fiecare zonă.
Relaxează-te și bucură-te de un gazon perfect tuns!
Robotul inteligent de tuns iarba RCX 6 face toată munca pentru tine – fără fir de delimitare. Echipat cu GPS, antenă RTK și cameră AI, navighează precis și eficient, chiar și pe suprafețe mari de până la 3.000 de metri pătrați. Bucură-te de libertatea de a ajusta individual înălțimea de tăiere (2–10 cm) prin aplicație. RCX 6 detectează și evită inteligent obstacolele, protejează animalele de companie și urcă pante de până la 70% înclinație, datorită tracțiunii integrale. Definește zone individuale și zone interzise și ajustează programul, comportamentul de deplasare și multe altele în funcție de dorințele și nevoile tale, direct din aplicație. Experimentează un nou nivel de confort cu RCX 6!
APLICAȚIA OUTDOOR ROBOTS
Prin WLAN și Bluetooth, poți conecta cu ușurință robotul de tuns iarba RCX la smartphone-ul tău folosind aplicația Outdoor Robots. Beneficiază de o gamă largă de funcții, precum și de sfaturile noastre de specialitate. Aplicația Kärcher Outdoor Robots este cheia pentru configurarea simplă și convenabilă a robotului tău de tuns iarba RCX. Este esențială pentru instalare și te ghidează pas cu pas prin proces. Descarcă aplicația, conectează-te la RCX și ești pregătit să începi!
Crearea unei hărți
Cu robotul de tuns iarba Kärcher RCX, creezi o hartă a grădinii tale instantaneu. Pur și simplu îl controlezi folosind aplicația și marcheazi limitele exterioare, în timp ce robotul creează harta. Alternativ, acesta detectează gazonul cu ajutorul camerei sale și generează harta în mod autonom.
Mod de tăiere optimizat pentru gazonul tău
Adaptează complet modul de tăiere în funcție de dorințele și nevoile tale. De exemplu, setează cât de mult să se suprapună urmele de tăiere, definește înălțimea de tăiere și direcția acesteia sau activează funcția de tăiere de-a lungul marginilor. De asemenea, întârzierile din cauza ploii pot fi ajustate cu ușurință.
Flexibilitate pentru a se potrivi programului tău
Stabilește timpii de cosire ai robotului Kärcher RCX în funcție de nevoile tale. Definește orele de cosire prestabilite sau adaptează-le individual. Cu până la 2 intervale de timp pe zi, RCX tunde gazonul atunci când îți convine cel mai mult.
Utilizare partajată a dispozitivului
În aplicație, poți partaja robotul de tuns iarba cu alte persoane. De exemplu, fiecare membru al familiei poate utiliza RCX și poate adapta setările.
Tăiere precisă prin control la distanță
Transformă-ți smartphone-ul într-o telecomandă pentru gazonul tău! Cu Kärcher RCX, poți controla manual robotul de tuns iarba pentru a tunde zone specifice.