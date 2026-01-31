Roboți de tuns iarba

Inteligent. Puternic. Autonom.

Roboții de tuns iarba din gama RCX sunt asistenți inteligenți pentru un gazon perfect îngrijit. Datorită antenei RTK, configurarea este rapidă și simplă. Cu o navigare inteligentă, aceștia se deplasează autonom prin grădină, tund cu precizie, urcă fără efort pantele și, în același timp, protejează gazonul. Bucură-te de timpul liber, în timp ce RCX se ocupă automat de un gazon impecabil. Cu o operare intuitivă și control prin aplicație, ai acces complet oriunde și oricând.

Caracteristici

Tundere cu un sistem inteligent

Robotul Kärcher RCX nu doar tunde gazonul, ci urmează un sistem inteligent. Se deplasează metodic pe suprafață, lăsând în urmă rezultate uniforme de tăiere. Ai control total: poți ajusta gradul de suprapunere între trasee pentru o eficiență maximă sau poți alege modele alternative de tundere, precum modelul în tablă de șah sau trasee diagonale, pentru a evita liniile vizibile. Cu robotul de tuns iarba de la Kärcher, obții rezultate impecabile – exact așa cum îți dorești.

Navigare precisă

Datorită tehnologiei GPS și antenei RTK de înaltă performanță, robotul de tuns iarba se orientează în grădină cu o precizie de până la un centimetru. Navigarea precisă este asigurată chiar și pe distanțe de câteva sute de metri sau în prezența unor obstacole. Astfel, nimic nu stă în calea unui gazon perfect tuns.

Tracțiune excepțională

RCX urcă fără efort pante cu o înclinație de până la 70%, datorită tracțiunii integrale puternice. Astfel, fiecare zonă a gazonului este ușor accesibilă și tunsă cu precizie, chiar și pe teren dificil. În plus, tracțiunea integrală protejează gazonul, prevenind deteriorarea acestuia în timpul virajelor. Bucură-te de un gazon impecabil – fără compromisuri!

Cameră inteligentă cu AI

Robotul de tuns iarba RCX se deplasează în siguranță și cu precizie prin grădină, datorită inteligenței artificiale (AI). Camera integrată poate distinge între diferite obstacole și tipuri de sol, luând astfel deciziile corecte chiar și în peisaje complexe. AI-ul te ajută chiar și la instalare: așază pur și simplu robotul RCX pe gazon, iar camera va detecta automat marginile terenului. Nu mai este nevoie de instalarea unui fir de delimitare. Mai simplu de atât nu se poate!

Senzor de ploaie

Datorită senzorului de ploaie integrat, RCX detectează imediat când începe să plouă și revine automat la stația de încărcare până când terenul se usucă. Această setare poate fi ajustată individual sau dezactivată.

Control direct de la distanță

Cu ajutorul aplicației, ai control direct asupra robotului RCX. Poți tunde zone specifice sau îl poți manevra către alte suprafețe.

Operare intuitivă

Cu ajutorul afișajului LCD clar structurat, poți controla RCX direct de pe dispozitiv. Poți ajusta cu ușurință setările și timpii de tundere și primești toate informațiile importante dintr-o singură privire.

Stație de încărcare

Când procesul de tundere este finalizat sau acumulatorul este aproape descărcat, RCX revine automat la stația de încărcare. După ce este din nou pregătit de utilizare, își reia automat activitatea din punctul în care s-a oprit.

Setarea individuală a înălțimii de tăiere

Cu Kärcher RCX 6, poți seta și ajusta cu ușurință înălțimea de tăiere între 2 și 10 centimetri folosind aplicația. Astfel, vei avea întotdeauna înălțimea de tăiere optimă pentru fiecare zonă.

Relaxează-te și bucură-te de un gazon perfect tuns!

Robotul inteligent de tuns iarba RCX 6 face toată munca pentru tine – fără fir de delimitare. Echipat cu GPS, antenă RTK și cameră AI, navighează precis și eficient, chiar și pe suprafețe mari de până la 3.000 de metri pătrați. Bucură-te de libertatea de a ajusta individual înălțimea de tăiere (2–10 cm) prin aplicație. RCX 6 detectează și evită inteligent obstacolele, protejează animalele de companie și urcă pante de până la 70% înclinație, datorită tracțiunii integrale. Definește zone individuale și zone interzise și ajustează programul, comportamentul de deplasare și multe altele în funcție de dorințele și nevoile tale, direct din aplicație. Experimentează un nou nivel de confort cu RCX 6!

APLICAȚIA OUTDOOR ROBOTS

Prin WLAN și Bluetooth, poți conecta cu ușurință robotul de tuns iarba RCX la smartphone-ul tău folosind aplicația Outdoor Robots. Beneficiază de o gamă largă de funcții, precum și de sfaturile noastre de specialitate. Aplicația Kärcher Outdoor Robots este cheia pentru configurarea simplă și convenabilă a robotului tău de tuns iarba RCX. Este esențială pentru instalare și te ghidează pas cu pas prin proces. Descarcă aplicația, conectează-te la RCX și ești pregătit să începi!

Crearea unei hărți

Cu robotul de tuns iarba Kärcher RCX, creezi o hartă a grădinii tale instantaneu. Pur și simplu îl controlezi folosind aplicația și marcheazi limitele exterioare, în timp ce robotul creează harta. Alternativ, acesta detectează gazonul cu ajutorul camerei sale și generează harta în mod autonom.

Mod de tăiere optimizat pentru gazonul tău

Adaptează complet modul de tăiere în funcție de dorințele și nevoile tale. De exemplu, setează cât de mult să se suprapună urmele de tăiere, definește înălțimea de tăiere și direcția acesteia sau activează funcția de tăiere de-a lungul marginilor. De asemenea, întârzierile din cauza ploii pot fi ajustate cu ușurință.

Flexibilitate pentru a se potrivi programului tău

Stabilește timpii de cosire ai robotului Kärcher RCX în funcție de nevoile tale. Definește orele de cosire prestabilite sau adaptează-le individual. Cu până la 2 intervale de timp pe zi, RCX tunde gazonul atunci când îți convine cel mai mult.

Utilizare partajată a dispozitivului

În aplicație, poți partaja robotul de tuns iarba cu alte persoane. De exemplu, fiecare membru al familiei poate utiliza RCX și poate adapta setările.

Tăiere precisă prin control la distanță

Transformă-ți smartphone-ul într-o telecomandă pentru gazonul tău! Cu Kärcher RCX, poți controla manual robotul de tuns iarba pentru a tunde zone specifice.

Întrebări frecvente roboți de tuns iarba RCX

Instalare

Poți instala cu ușurință robotul de tuns iarba singur. Urmează instrucțiunile din ghidul de instalare inclus și în aplicație, unde vei fi ghidat pas cu pas prin proces. În funcție de dimensiunea și forma peluzei, dar și de experiență, procesul poate dura aproximativ 1-3 ore.

În aplicație poți crea mai multe zone de tuns, care pot fi setate și ajustate individual. De exemplu, cu modelul RCX 6 poți tunde iarba la 2 cm în fața casei și la 4 cm în spatele casei.

Atât timp cât zonele de tuns sunt conectate printr-o alee fără obstacole, cum ar fi plăci de piatră plate, poți crea în aplicație un coridor de trecere pentru robotul de tuns iarba RCX, pe care acesta îl va folosi doar când se deplasează între zone.

Conform standardelor pentru roboții de tuns iarba, suprafața maximă este definită în funcție de specificațiile produsului, precum înălțimea de tăiere și autonomia acumulatprului (RCX 4 = 1500 m²; RCX 6 = 3000 m²). Roboții noștri de tuns iarba oferă flexibilitatea de a extinde această suprafață cu +10%, pe care o poți configura în aplicație. 
 
 
 

Pentru suprafețe de gazon mai mari de 3,000 m², se pot folosi simultan doi sau mai mulți roboți de tuns iarba. Aceștia pot fi gestionați din aplicație folosind același cont.

Datorită tracțiunii integrale, RCX 6 poate aborda pante de până la 70% (35°).

O carcasă pentru robotul de tuns iarba nu este absolut necesară, dar este recomandată, deoarece protejează robotul împotriva condițiilor meteorologice extreme. Acesta poate contribui la prelungirea duratei de viață și a acumulatorului robotului. Recomandăm utilizarea carcasei pentru robotul de tuns iarba Kärcher (Cod produs: 2.269-703.0).

Robotul de tuns iarba RCX poate detecta și evita obstacolele folosind o cameră AI și un senzor de coliziune. În plus, obiectele sensibile/obstacolele, cum ar fi grădinile de flori deschise sau piscinele, pot fi mapate în aplicație pentru a le exclude, sau poate fi creată o zonă interzisă sau un perete virtual, pe care robotul nu îl va traversa.

Datorită dimensiunii sale, a roților mari și a tracțiunii integrale, robotul de tuns iarba RCX este perfect pentru zonele de gazon denivelate. Probleme ar putea apărea doar în cazul gropilor adânci, unde robotul ar putea rămâne blocat.

Da, robotul de tuns iarba trece și prin pasajele înguste de80 cm lățime.

Cel mai important aspect atunci când instalezi antena RTK este ca aceasta să aibă o vedere neobstrucționată către cer. Trebuie asigurată o vedere clară de 100° în partea de sus pentru a stabili o conexiune stabilă cu sateliții GPS. Prin urmare, antena nu poate fi poziționată sub copertine, între ziduri înalte sau sub copaci. Contactul vizual este recomandat, dar nu este necesar, pentru conexiunea dintre antena RTK și robotul de tuns iarba; acest semnal poate fi transmis și prin obstacole și clădiri.

Pentru a avea o mai mare flexibilitate la instalarea antenei RTK, se pot comanda suportul de perete Kärcher RCX (2.269-701.0), montajul cu clemă (2.269-701.0) sau cablul de extensie (2.269-704.0).

Fără instalarea unei antene RTK, robotul de tuns iarba RCX nu poate naviga cu precizie. Prin urmare, aceasta este necesară pentru funcționare.

Stația de încărcare poate fi plasată pe gazon, dar și lângă acesta, atâta timp cât robotul de tuns iarba are acces la gazon. Un traseu de la stația de încărcare până la gazon poate fi programat folosind aplicația. Cablul de extensie poate fi utilizat pentru o instalare mai flexibilă, mai departe de sursa de energie (2.269-704.0).

Având în vedere că stația de încărcare servește și ca punct de referință pentru semnalul de poziție al robotului de tuns iarba, robotul aflat în stația de încărcare ar trebui să aibă, de asemenea, o vedere clară către cer.

Distanța de siguranță dintre carcasă și lame împiedică robotul de tuns iarba să taie complet până la margine. În funcție de condițiile zonei de lucru și de instalare, poate fi necesar un aparat de tuns marginile. Alternativ, pot fi folosite pietre de bordură pe care robotul de tuns iarba să se poată deplasa, astfel încât să poată tunde până la marginea gazonului.

Pentru ca robotul de tuns iarba și antena RTK să se poată conecta la routerul WLAN, acesta trebuie să suporte banda de 2,4 GHz; o conexiune pe 5 GHz nu este posibilă.

Pentru o funcționare corectă, asigură-te că folosești un router actual și că ai instalat actualizările necesare.

Operare

Resturile de iarbă rezultate în urma tăierii rămân pe gazon, deoarece robotul de tuns iarba nu dispune de un coș colector. Iarba tăiată fin cade între firele de iarbă și acționează ca un îngrășământ natural, protejând gazonul de uscăciune și menținându-l verde și luxuriant. Prin urmare, resturile de iarbă nu trebuie răzuite sau aruncate.

Ramurile și fructele căzute trebuie ridicate de pe gazon în mod regulat, deoarece pot cauza uzură mai rapidă a lamelor robotului de tuns iarba. Frunzele nu dăunează robotului de tuns iarba, dar pot afecta procesul de tăiere și pot toci mai rapid lamele. Frunzele nu sunt tocate de robotul de tuns iarba și trebuie în continuare răzuite.

Datorită camerei AI, roboții de tuns iarbă RCX au o funcție de evitare a obiectelor. Aceștia detectează obiectele de pe gazon și activează robotul pentru a se întoarce, evitându-le. Totuși, este recomandat să te asiguri că nu sunt obiecte pe gazon, pentru a evita deteriorarea obiectelor și a lamelor dispozitivului. Îndepărtează toate obiectele mici de pe gazon înainte de a pune în funcțiune robotul de tuns iarbă RCX.

Frecvența cu care robotul de tuns iarba ar trebui să tundă depinde de circumstanțele individuale, cum ar fi condițiile meteorologice, proprietățile solului și tipul de iarbă. Utilizatorul poate adapta robotul de tuns iarba la nevoile specifice ale gazonului său, aceste setări putând fi reglate în aplicație sau pe ecranul robotului.

Gazonul trebuie tuns cel puțin o dată pe săptămână. Cu toate acestea, se recomandă să se facă acest lucru mai des pentru a menține iarba la o înălțime mică și pentru a asigura o creștere sănătoasă.

Robotul de tuns iarba poate tunde atât în dungi paralele, cât și în modele alternative. Direcția în care marchează dungile poate fi calculată de către robot sau definită de utilizator în aplicație.

Robotul de tuns iarba poate tunde și pe ploaie, dar nu este recomandat. Robotul ar trebui depozitat într-un garaj în timpul ploilor și furtunilor.

Dacă senzorul de ploaie este activat, robotul de tuns iarba face o pauză și începe să tundă din nou doar atunci când senzorul de ploaie este uscat și după ce a trecut intervalul de timp setat.

Cosirea ierbii pe timp de noapte este posibilă, însă nu este recomandată din cauza riscului de a întâlni animale de companie și a performanței reduse a camerei în condiții de iluminare scăzută.

Având în vedere că roboții de tuns iarba RCX sunt foarte silențioși, cosirea în timpul pauzei de prânz este, în general, permisă. În Germania, de exemplu, nu există o pauză de prânz impusă legal, iar utilizarea roboților de tuns iarba electrici este, de obicei, permisă între orele 7:00 și 20:00. Informații mai precise pot fi găsite în reglementările locale corespunzătoare.

Deși robotul de tuns iarba dispune de dispozitive de siguranță, cum ar fi dezactivarea automată a lamelor la ridicare sau răsturnare și o distanță de siguranță între carcasă și lame, există totuși riscul de tăieturi. Prin urmare, se recomandă să nu se folosească robotul de tuns iarba dacă pe gazon se află copii sau animale de companie.

Autonomia acumulatorului depinde de condițiile gazonului, cum ar fi tipul ierbii, densitatea ierbii sau pantele. Specificațiile pot fi găsite în fișa tehnică.

Robotul de tuns iarba se deplasează automat la stația de încărcare atunci când acumulatorul este descărcat. După ce se încarcă, robotul de tuns iarba continuă cosirea de la locul unde s-a oprit.

Înălțimea de tăiere a robotului de tuns iarba RCX 6 poate fi reglată între 2 și 10 cm, fie prin aplicație, fie direct de pe afișajul dispozitivului. La modelul RCX 4, înălțimea de tăiere se ajustează manual, direct pe aparat, și variază între 2 și 6 cm.

Lamele de tuns ar trebui înlocuite la fiecare 1-2 luni, în funcție de diverși factori precum suprafața gazonului, proprietățile solului, tipul de iarbă și condițiile meteorologice. Dacă tăietura nu mai este bună sau lamele sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite fără întârziere. Lamele pot fi înlocuite de către utilizator. Instrucțiunile se găsesc în manualul de utilizare. Lamele de schimb sunt disponibile separat (2.269-701.0).

Roboții noștri de tuns iarba sunt protejați împotriva furtului prin diverse măsuri de siguranță. Fiecare robot este prevăzut cu un cod PIN, necesar pentru operare. De asemenea, roboții de tuns iarba sunt asociați cu un cont de utilizator și nu pot fi transferați către un alt cont fără aprobarea proprietarului anterior.

Poți achiziționa și modulul Kärcher LTE/GPS (disponibil în curând), care îți va permite să localizezi robotul de tuns iarba direct de pe smartphone.

Iarba și murdăria trebuie îndepărtate regulat de pe robotul de tuns iarba, folosind o perie. În cazul tunderilor frecvente pe timp de ploaie, iarba umedă trebuie îndepărtată după fiecare utilizare pentru a minimiza uzura. Curățarea se face cu ajutorul unui furtun de apă. Utilizarea unui jet concentrat sau a unui aparat de spălat cu presiune este interzisă. Roțile și discurile cu lame trebuie curățate temeinic pentru a evita blocajele.

Da, robotul de tuns iarba trebuie depozitat în interior pe timpul iernii, atunci când nu este utilizat. Înainte de depozitare, acesta trebuie încărcat complet, curățat și uscat. Stația de încărcare trebuie, de asemenea, depozitată în interior pe durata iernii.

Dacă ai nevoie de suport sau asistență, te rugăm să contactezi distribuitorul Kärcher din zona ta pentru informații.

Contactează suportul nostru pentru clienți, care te va ajuta să resetezi codul PIN al robotului de tuns iarba.

Robotul de tuns iarba poate fi pornit în două moduri diferite:

  • Prin plasarea sa în stația de încărcare conectată.
  • Prin apăsarea și menținerea butonului ON/OFF de pe dispozitiv timp de 3 secunde.
    Dispozitivul se oprește din nou atunci când butonul ON/OFF este apăsat și menținut timp de 3 secunde.

Robotul de tuns iarba RCX poate fi controlat direct folosind joystick-ul digital din aplicație. Acest lucru permite maparea zonelor de cosit, dar și efectuarea cosirii prin control direct.

Ca orice dispozitiv IoT, robotul de tuns iarba RCX necesită actualizări regulate de software pentru a primi noi funcții și îmbunătățiri.

Actualizările sunt puse la dispoziție gratuit prin aplicație și se instalează prin WLAN. Urmează instrucțiunile din aplicație sau solicită cea mai recentă versiune de firmware pentru roboții de tuns iarba și antena RTK din meniul Opțiuni.

Aplicație

Aplicația Kärcher Outdoor Robots este folosită pentru operarea robotului de tuns iarbă RCX. Nu este posibilă operarea modelului RCX prin aplicațiile Kärcher Indoor Robots sau Kärcher Home & Garden.

Aplicația este necesară pentru instalarea robotului de tuns iarba. Este recomandată, dar nu absolut necesară pentru utilizarea ulterioară, deoarece robotul de tuns iarba funcționează autonom și poate fi controlat prin panoul de control de pe dispozitiv. Toate modelele de roboți de tuns iarba RCX pot fi integrate în aplicația Kärcher Outdoor Robots, iar mai mulți roboți pot fi adăugați într-un singur cont.

Mai multe persoane pot împărți un cont de aplicație și îl pot folosi pe diferite smartphone-uri.

Un robot de tuns iarba poate fi partajat cu un alt cont folosind funcția „Partajează” din aplicație.

Mai mulți roboți de tuns iarba RCX pot fi incluși într-un singur cont.

Pentru a schimba parola în aplicație, mergi la Setări utilizator → Setări aplicație → Schimbă parola. Introdu parola veche și pe cea nouă, apoi confirmă schimbarea.

Există două opțiuni pentru ștergerea/eliminarea conexiunilor pentru un robot de tuns iarba RCX:

  • Ștergerea conexiunii individuale: în aplicație, sub „Setări suplimentare”, poți elimina conexiunea la contul tău sau în „Lista utilizatorilor” poți șterge conexiunea către un alt cont de utilizator.
  • Ștergerea tuturor conexiunilor: prin ecranul robotului de tuns iarbă, în „Meniu” → „Setări” → „Resetare”, poți seta robotul la setările din fabrică și astfel să ștergi toate conexiunile, sau în aplicație, sub „Setări avansate”, poți seta robotul la setările din fabrică.

Sfat: toate conexiunile existente trebuie șterse la vânzarea sau cumpărarea unui robot de tuns iarba RCX second-hand.

Dacă ai uitat parola de la aplicație, apasă pe „Am uitat parola” în pagina de autentificare și introdu adresa de email asociată contului tău. Vei primi un link pentru a-ți reseta parola pe email.