Accesorii pentru irigare
Ploaia, reinventată de Kärcher. Gama largă de echipamente pentru udare de la Kärcher va aduce un zâmbet pe fețele iubitorilor de grădină de pretutindeni. Gama de accesorii pentru irigare este concepută pentru a vă permite să lucrați în mod responsabil cu resursele naturale. Acest lucru asigură faptul că apa este utilizată în modul cel mai eficient și economic. Tehnologia inovatoare și senzorii ajută plantele să beneficieze cu exactitate de volumul de apă de care au nevoie să crească. Pentru a se asigura că grădina va înflori, Kärcher oferă duze de eficiență maximă, pistoale de pulverizare, stropitori, furtunuri, temporizatoare de apă, pompe și sisteme de racordare pentru furtunuri. Indiferent de produsul Kärcher utilizat, știți că ați făcut alegerea potrivită cu gama de accesorii pentru irigare.
Sisteme automate de irigații
Chiar si atunci cand sunteti in vacanta, nu trebuie sa va faceti griji cu privire la grădina Dvs: temporizatoarele de apa de la Kärcher reglementeaza sistemul de udare tocmai conform planului.
Sistemul Kärcher Rain™ (Sistemul de irigații de la Kärcher)
Noul Kärcher Rain System ® este perfect pentru gardurile vii, arbusti, brazde de legume si paturi de flori. Apa este furnizata numai zonelor exacte care au nevoie de ea, facand sistemul ecologic si potrivit bugetului Dvs.
Duze și lănci de pulverizare
Un castigator absolut: pulverizatoarele de gradina de la Kärcher si lancile de pulverizare impresioneaza prin designul ergonomic si un nivel ridicat de confort de operare. Aveți posibilitatea să reglati modelul de pulverizare dupa cum este necesar.
Aspersoare
Apă direct în colțuri: fie că este mare sau mic, plat sau înclinat, veți găsi întotdeauna soluția potrivită pentru grădina dvs. în gama noastră largă de aspersoare circulare.
Conectori/Adaptoare furtun
Conexiune, cuplare, decuplare si reparare: Kärcher ofera conectoarele potrivite pieselor pentru toate sistemele de clicuri disponibile si diametrele de furtunuri standard.
Furtunuri
Furtunurile de gradina de la Kärcher sunt extrem de flexibile, robuste si rezistente la indoituri. Asa ca nimic nu sta in calea ingrijirii gradinii!
Depozitare furtunuri
Întotdeauna ordonate, întotdeauna gata de utilizare: cu cutiile pentru furtunuri, cărucioarele, tambururile și suporturile Kärcher, udarea întregii grădini devine rapidă și simplă.
O gamă pentru toate tipurile de udare
Udare personalizată
Grație pieselor interconectabile, furtunul Kärcher Rain System® și furtunul de picurare pot fi folosite în orice combinație.
Irigare eficientă prin picurare
Udați-vă plantele constant cu furtunul de picurare Kärcher. Poate fi folosit și pentru răsaduri de până la 50 m lungime.
Irigare țintită
Duza de picurare cu regulator de debit pentru irigare direct pe plante.
Irigare zonă
Micro-duze de pulverizare cu trei tipuri de pulverizare diferite (360°, 180° si 90°) și debit de apă ajustabil.
READUCEȚI SENTIMENTUL WOW ÎN OAZA DVS.
Grădina dvs. este precum o insulă de relaxare și pace, refugiul ideal departe de viața aglomerată de zi cu zi. Cu soluțiile de udare de la Kärcher aveți de ales – și decideți cât timp doriți să petreceți udând. Fie că este automată sau manuală, sistemele de udare Kärcher asigură că totul funcționează perfect și că apa este utilizată în mod optim și ecologic.
Unități de udare compatibile
Aspersor oscilant
Zona de stropire reglabilă de până la 320 m².
Kärcher Rain System®
Sistem de control al udării ce folosește apa doar când este nevoie, împreună cu SensoTimer ST6 eco!ogic.
Aspersor pulsator, circular și sectorial
Raza de udare de 30 - 360°.
Aspersor de suprafață multifuncțional
Forme de udare diferite grație celor 6 duze diferite.
Întrebuințare a accesoriilor de irigare
Descoperă gama largă de metode de întrebuințare pentru produsele noastre de grădină.
Nepoluant
Tehnologia inteligentă și eficienta Kärcher pentru accesorii de irigare, precum și produsele create pentru a fi folosite cu aparatele noastre îți vor permite să folosești doar resurse naturale. Prin extinderea gamei eco!ogic și cu accesorii de irigare pentru grădină, Kärcher își demonstrează încă o dată responsabilitatea față de mediu. Un aspect important este eliminarea modului stand-by și adaugarea sistemului de control al udării de maximă eficiență.
Udare eficientă cu accesoriile pentru irigare
Tehnologia inteligentă și eficiența Kärcher, precum și accesoriile pentru irigare au fost create pentru a fi folosite cu aparatele noastre îți vor permite să folosești doar resurse naturale.
Prin extinderea gamei eco!ogic și cu accesorii de irigare pentru gradină, Kärcher își demonstrează încă o dată responsabilitatea față de mediu. Un aspect important este eliminarea modului stand-by și adaugarea sistemului de control al udării de maximă eficiență.
1 Alimentare din surse de apă alternative.
2 Controlarea debitului de apă.
3 Transportarea cantității de apă necesară.
4 Întrebuințare fără apă uzată.
Economisește energie
Durabil și ușor de folosit, pompele de calitate Kärcher sunt ideale pentru surse de alimentare cu apă alternative. Pompele pornesc și se opresc automat, după nevoi. Pompele multistage vă oferă putere maximă, eficiență și operare silențioasă. Consum de energie redus cu până la 30%, oferind același flux de apă, ca și pompele tradiționale cu jet. Modelele eco!ogic sunt prevăzute cu o funcție stand-by 0-watt – și astfel sunt chiar și mai economice.
Consum de apă redus
Cu noul temporizator SensoTimer prevăzut cu senzori de umiditate îți poți uda grădina în mod inteligent și eficient. Nivelul de umiditate al solului este transmis la fiecare 30 de minute și sistemul de udare pornește doar atunci când este nevoie. Pentru a evita udarea nenecesară, senzorul măsoară nivelul de umiditate la nivelul solului. Grație funcției eco!ogic puteți amâna udarea, economisind chiar și mai multă apă.
Alegere responsabilă a materialelor
Kärcher pune mare accent pe selectarea atentă a materialelor, având grijă ca acestea să fie compatibile cu mediul și evitând substanțele dăunătoare precum ftalatii și metalele grele care afectează mediul și sănătatea. Furtunurile Kärcher PrimoFlex® sunt caracterizate prin robustețe, flexibilitate și rezistență la îndoire.
Eficiență maximă
Noul Kärcher Rain System® se adaptează perfect la nevoile plantelor tale și se potrivește perfect cu gardurile vii, arbuștii, jardinierele sau răsadurile de legume. Apa este livrată doar în zonele în care este nevoie de ea, fără a o risipi, fiind astfel o soluție ecologică și rentabilă din punct de vedere economic. Presiunea constantă de distribuție permite distribuirea uniformă a apei, chiar și la 50 de metri distanță. Poți ajusta fluxul de apă în funcție de nevoile proprii.
Filmulețe
Vrei să afli mai multe despre sistemele de udare Kärcher?
Click pe imaginea de mai jos pentru a vedea aparatele în acțiune