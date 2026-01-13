Aspersor cu pulsatii, combinat, circular si sectorial. Aspersorul cu pulsatii, circular si sectorial PS 300 este adecvat pentru irigarea suprafetelor si gradinilor de dimensiuni medii. Acopera pana la 706 m2. Disponibil cu crampoane sau baza glisanta. Aspersorul se conecteaza usor la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele disponibile cu click. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!