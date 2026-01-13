Aspersor pulsatoriu cu rotatie completa PS 300
Sprinkler pulsator, circular sau secvential PS 300. Ideal pentru udarea suprafetelor si gradinilor medii sau mari. Acopera pana la 706 mp.
Aspersor cu pulsatii, combinat, circular si sectorial. Aspersorul cu pulsatii, circular si sectorial PS 300 este adecvat pentru irigarea suprafetelor si gradinilor de dimensiuni medii. Acopera pana la 706 m2. Disponibil cu crampoane sau baza glisanta. Aspersorul se conecteaza usor la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele disponibile cu click. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Nastavitelný úhel kropení
- ex. pentru irigarea in zonele de sub copaci
Tija robusta pentru subsol neuniform sau in panta
- Stabilitate si robustete garantate
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Volum apa
|18,5 l/min
|diametru de stropire - 2 bari
|≤ 25 m
|diametru de stropire - 4 bari
|≤ 30 m
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|52 x 113 x 212