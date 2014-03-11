Aparate de spălat cu presiune

Îți amintești când mașina era nouă și aleea proaspăt pavată? Când mobilierul de grădină a fost scos pentru prima dată la soare și pereții grădinii erau fără mușchi? Acestea au fost momente de satisfacție. Cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher, poți readuce acea senzație de curățenie impecabilă și să faci curățenia mai ușoară și mai plăcută! Fie că ai nevoie de o curățare delicată sau de una puternică, aparatele de spălat cu presiune Kärcher îți oferă soluția ideală pentru orice sarcină.

5 ani garantie
Care este aparatul de spălat cu presiune potrivit pentru tine?

Cinci modele puternice de aparate de spălat cu presiune

Când vine vorba de curățare și întreținere, te poți baza întotdeauna pe aparatele de spălat cu presiune Kärcher. Dar asta nu este tot ce îți pot oferi. Îți dorești un design extrem de compact? Sau un model ușor, confortabil, portabil și fără cablu? Fiecare gamă de produse are propriile sale puncte forte, perfect adaptate cerințelor tale individuale.

Kärcher Home & Garden app

Smart Control

Aceste aparate de spălat cu presiune pot face față oricărei sarcini. Cu integrarea aplicației Home & Garden prin Bluetooth și detalii inteligente ale echipamentului, cum ar fi pistolul de presiune Smart Control și lancea de pulverizare multi-jet 3 în 1.

Vezi mai mult
Power Control trigger gun

Power Control

Curățarea delicată și eficientă nu a fost niciodată mai ușoară – cu puterea ridicată a aparatului de spălat cu presiune Kärcher, sprijinul oferit de aplicația Home & Garden și accesoriile puternice, cum ar fi pistolul de presiune Power Control cu afișaj sau lancea de pulverizare Vario Power.

Vezi mai mult
Standard Range

Standard

Tot ce ai nevoie pentru o curățare eficientă: aparatele de spălat cu presiune din gama Standard oferă operare simplă, putere suficientă pentru o varietate de sarcini de curățare și opțiuni inteligente de depozitare pentru accesoriile incluse.

Vezi mai mult
Kärcher K 7 Compact

Classic

Aparatele de spălat cu presiune din gama Classic sunt ideale pentru utilizatorii care preferă echipamentele portabile și compacte. Cerințe minime de spațiu, ușor de depozitat și de utilizat rapid. Cu un sistem de depozitare inteligentă și integrată a furtunului.

Vezi mai mult
Kärcher K 2 battery-operated high-pressure cleaner

Battery

Aparatele de spălat cu presiune cu acumulator sunt ideale pentru locațiile fără priză. Fără fir, convenabile, mobile și flexibile. Și putere suficient de mare atunci când ai nevoie de ea.

Vezi mai mult

SMART CONTROL

Primul aparat de spălat cu presiune cu control prin aplicație

Aceasta este gama premium! Aparatele de spălat cu presiune Kärcher Smart Control sunt primele care permit controlul prin aplicație. Indiferent ce trebuie să cureți, aplicația inteligentă îți arată setarea corectă și o trimite direct de pe smartphone către aparatul de spălat cu presiune Kärcher. Astfel, ai întotdeauna presiunea potrivită și accesoriile corecte pentru rezultate de curățare impecabile.

Pionieri ai industriei

Kärcher înseamnă curățare cu înaltă presiune. Suntem extrem de mândri de aparatele noastre de spălat cu presiune Smart Control. De la conectarea și controlul prin aplicația inteligentă, până la pistolul cu declanșator și lancea de pulverizare 3 în 1, fiecare dispozitiv beneficiază de ani de experiență investiți în dezvoltarea acestor aparate de spălat cu presiune, pentru a-ți oferi o curățare eficientă și comodă.

Gama Smart Control include aparatele de spălat cu presiune din gamele K 5 și K 7.

Application Consultant

Sfaturi utile de curățare în aplicația Home & Garden

Aplicația oferă sfaturi și trucuri practice pentru multe situații de curățare și obiecte de curățat, cum ar fi nivelul optim de presiune pentru obiectul care urmează să fie curățat și trimite setarea corectă către dispozitiv.

Boost mode

Modul Boost

Aparatele de spălat cu presiune Smart Control dispun de un mod Boost pentru putere suplimentară. În acest mod, presiunea este crescută pentru 30 de secunde, astfel încât nici murdăria persistentă nu mai reprezintă o problemă. Modul Boost poate fi activat direct prin pistolul de presiune sau prin aplicație.

Equipment details

Tot ce ai nevoie

Cu detalii inteligente ale echipamentului, cum ar fi pistolul de presiune Smart Control, lancea de pulverizare cu jet multiplu 3 în 1 și sistemul pentru detergent Plug 'n' Clean, acceptă orice nouă provocare de curățare.

Power Control

Așa arată curățarea modernă cu înaltă presiune

Când cureți, ai nevoie de tehnologia potrivită. Iar aparatele de spălat cu presiune Power Control îți oferă o mulțime de tehnologii avansate. Putere maximă, sfaturi inteligente și accesorii eficiente. De exemplu, pistolul de presiune Power Control, care îți arată presiunea setată direct pe afișaj și îți permite să treci cu ușurință de la modul presiune la modul detergent, prin rotirea lancei de pulverizare. Sau aplicația Home & Garden, care îți arată tehnologia care va face aparatul tău de spălat cu presiune și mai eficient.

Apa – powered by Kärcher

Aparatele de spălat cu presiune Power Control oferă un pachet impresionant de caracteristici. Un mâner telescopic extensibil face ca transportul și depozitarea aparatelor să fie ușoare și convenabile. În funcție de model, aparatele de spălat cu presiune au soluții diferite pentru adăugarea detergentului, inclusiv un rezervor sau un sistem Plug 'n' Clean. Începând cu gama K 3, presiunea setată poate fi citită pe pistolul declanșator. Acest lucru face curățarea delicată, eficientă și mai ușoară ca niciodată

Gama Power Control include aparatele de spălat cu presiune din gamele K 2, K 3, K 4 și K 5.

Standard

Noul standard

Aparatele de spălat cu presiune din gama Standard sunt la fel de eficiente și simplu de utilizat ca modelele premium. Gama include aparate de spălat cu presiune care răspund tuturor nevoilor, de la modele ușoare și compacte, potrivite pentru cei care nu sunt familiarizați cu curățarea cu înaltă presiune, până la variante de mare putere, cu motoare răcite cu apă, perfecte pentru sarcini de curățare mai exigente. Astfel, oricine poate obține rezultate excelente.

Tot ce ai nevoie

Tot ce ai nevoie pentru o curățare eficientă: operare simplă, putere suficientă pentru o varietate de sarcini de curățare și opțiuni inteligente de depozitare pentru accesoriile incluse.

Gama Standard include dispozitivele din gamele K 2, K 3, K 4, K 5 și K 7.

Classic

Kärcher Classic pressure washer

Pur și simplu puternic

Aparatul de spălat cu presiune Classic de la Kärcher este dovada că nu trebuie să fii puternic ca să obții rezultate excelente. Aceste modele execută perfect ceea ce trebuie să facă – curăță incredibil de bine. Sunt concepute să fie compacte și inteligente, astfel că le poți transporta oriunde ai nevoie de ele, iar după utilizare le poți depozita eficient, economisind spațiu – fie în portbagajul mașinii, fie pe un raft în pivniță. În plus, sunt extrem de ușor de utilizat. Pe scurt, aparatele de spălat cu presiune Classic sunt alegerea ideală pentru oricine dorește o curățare eficientă cu presiune mare.

Fără compromisuri

Vei obține o terasă curată sau o mașină strălucitoare în cel mai scurt timp, datorită puterii și preciziei marca Kärcher. Aparatele noastre de spălat cu presiune Classic sunt ușor de transportat și depozitat și sunt excelente la curățare.

Gama Classic include dispozitivele din gamele K 2, K 3, K 4 și K 5.

Battery

Departe de priză. Aproape de murdărie.

Cureți chiar și fără electricitate: Aparatul de spălat cu presiune alimentat cu acumulator este ideal pentru diverse aplicații, precum curățarea mașinilor mici, motocicletelor, bicicletelor, bărcilor și alte sarcini mici în jurul casei. Cu o durată de funcționare a acumulatorului de până la 14 minute, poți curăța complet independent de orice sursă de electricitate. În timp ce lucrezi, afișajul analogic al pistolului de înaltă presiune îți va arăta întotdeauna modul selectat.

Curățare cu înaltă presiune fără cabluri

Nu ai o sursă electrică disponibilă? Nicio problemă! Aparatele de spălat cu presiune cu acumulator K 2 din platforma Kärcher Battery Power de 36 V aduc flexibilitate sarcinilor de curățare. Fie că este vorba de mobilier de grădină, coșuri de gunoi, mașini mici sau chiar bărci – aparatul de spălat cu presiune cu acumulator este instrumentul ideal pentru orice sarcină de curățare la scară mai mică în jurul casei.

Curățare mobilă. Oriunde. Oricând.

Ai nevoie de mai multă mobilitate? Cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher cu presiune joasă și medie, poți îndepărta murdăria la fața locului, nu neapărat acasă. Cu un acumulator și un rezervor de apă sau un furtun de aspirare, soluțiile noastre sunt complet independente de sursele de apă și de curent.

Mobile Outdoor Cleaner
Handheld Cleaner

Aplicația Home & Garden

La ce este bună puterea dacă nu este inteligentă? Acesta este motivul pentru care aparatele de spălat cu presiune din gama Smart Control nu sunt doar foarte puternice, ci vin și cu expertiza Kärcher. Prin Bluetooth poți conecta cu ușurință aparatul de spălat cu presiune Smart Control la smartphone-ul tău și să folosești aplicația Home & Garden. Iar cu sfaturile experților noștri, poți readuce strălucirea lucrurilor pe care le cureți rar sau pe care le cureți pentru prima dată - exact ca un expert.

Accesorii și detergenți

Totul se reduce la pachetul complet! Cu combinația ideală de aparat de spălat cu presiune, accesorii și detergenți, chiar și murdăria persistentă este îndepărtată eficient. Pachetul de accesorii potrivite extinde semnificativ numărul de aplicații posibile, făcând curățarea mai eficientă, rapidă și convenabilă.

Accesorii pentru aparatele de spălat cu presiune

Kärcher oferă o gamă largă de accesorii și detergenți, ceea ce înseamnă că putem rezolva toate problemele de curățare, indiferent cât de specifice ar fi. Accesoriile noastre pot fi conectate cu ușurință la orice aparat de spălat cu presiune, datorită sistemului simplu de conectare tip baionetă.

Caută accesoriile potrivite

Detergenți pentru aparatele de spălat cu presiune

Noua generație de detergenți Kärcher dispune de un mecanism de acțiune impresionant și unic 3 în 1. Pe lângă puterea de curățare, noii detergenți all-rounder oferă, de asemenea, îngrijire delicată și protecție eficientă, economisind mult timp și efort. În plus, Kärcher se concentrează și mai mult pe sustenabilitate prin utilizarea de materii prime regenerabile și naturale. Fie pentru andocare (sistemul Plug 'n' Clean), pentru umplerea rezervorului de detergent sau ca recipient pentru aspirare prin intermediul unui furtun de aspirare a detergentului, noii detergenți sunt compatibili cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher.

Detergents for Kärcher high-pressure cleaners
Caută detergenții potriviți

Curăță în stil mare cu eco!Booster

eco!Booster-Group-2-1

S-ar putea să fie cel mai mare WOW de până acum: extra-eficientul eco!Booster de la Kärcher. Cu o performanță de curățare cu 50% mai mare, acesta readuce factorul WOW pe suprafețele delicate mai rapid și fără efort, în comparație cu o duză cu jet plat convențională. Ceea ce este cu adevărat uimitor este faptul că oferă o eficiență cu 50% mai mare a apei și a energiei, economisind resurse valoroase. Pentru murdăria persistentă, poți îndepărta accesoriul pentru a curăța punctual anumite zone.

Vezi mai mult

Fiecare picătură contează

Este clar că utilizarea unui aparat de spălat cu presiune Kärcher implică mult mai puțin efort și este mai rapid decât utilizarea unui furtun de grădină. Ceea ce mulți oameni nu știu de fapt este că astfel economisești până la 80%* din apa potabilă valoroasă. Curățarea este și mai economică cu furtunul de aspirare opțional, care poate fi utilizat pentru a extrage apa din rezervorul de apă sau din alte surse alternative de apă.

* Aparatul de spălat cu presiune consumă cu 80% mai puțină apă pentru curățare, presupunând că debitul acestuia este 40% din cel al unui furtun de grădină și că este necesar jumătate din timp. Valorile pot varia în funcție de aplicație, gamă și debitul de apă al furtunului.

Puternice și versatile - atunci și acum. Aparatele de spălat cu presiune de-a lungul deceniilor.

Aplicațiile aparatelor de spălat cu presiune

Aparatele de spălat cu presiune sunt ajutoare extrem de versatile și ușor de utilizat. Tot ce trebuie să faci este să conectezi aparatul de spălat cu presiune la sursa de apă și la priză, să deschizi robinetul și să pornești aparatul – și curățenia poate începe! Adăugând accesoriile potrivite, aparatul de spălat cu presiune devine cu adevărat multifuncțional, fiind perfect pentru curățarea conductelor, teraselor, jgheaburilor și multe altele. Posibilitățile sunt aproape nelimitate. Aplicațiile obișnuite în jurul casei includ:

  • biciclete
  • mașini și unelte de grădinărit
  • mobilier de grădină
  • garduri și trotuare
  • motociclete și scutere
  • mașini de mici dimensiuni
  • scări exterioare și alei de grădină
  • mașini de dimensiuni medii, camioane și SUV-uri
  • pereți de grădină și pereți din piatră
  • rulote și vehicule off-road
  • piscine și terase mari
  • exteriorul casei și căile de acces
Applications

Know-how: sfaturi pentru curățarea zonelor exterioare

Am ales câteva exemple practice pentru a-ți arăta cum să obții cele mai bune rezultate cu aparatul tău de spălat cu presiune. Secțiunea noastră know-how include sfaturi și informații detaliate privind curățarea și întreținerea zonelor exterioare.

Kärcher know-how
Kärcher dirt blaster

Suprafețe din piatră acoperite cu mușchi

Deoarece mușchiul nu formează doar un strat gros pe suprafețe, ci pătrunde și în porii plăcilor de piatră, lancea pentru murdărie grosieră este ideală pentru îndepărtarea acestuia. Lancea generează un jet rotativ în care puterea de curățare a unui jet punctual concentrat este combinată cu performanța pe suprafață a unui jet plat.

SFATURI PENTRU ÎNDEPĂRTAREA MUȘCHIULUI
Kärcher special accessories and detergents

Mașini

Parbriz, vopsea, jante - Vehiculele au mai multe suprafețe pentru care un aparat de spălat cu presiune este ideal. Curățarea regulată nu numai că ajută la păstrarea unui aspect curat al mașinii, dar și la menținerea valorii acesteia.

SFATURI PENTRU CURĂȚAREA MAȘINII
T-Racer surface cleaner

Terase din lemn

Terasele din lemn oferă o notă caldă și confortabilă zonei exterioare a casei. Creșterea organică și intemperiile pot strica acest efect. Utilizarea accesoriilor pentru curățarea suprafețelor mari și a detergenților potriviți asigură menținerea suprafețelor din lemn curate și durabile în timp.

SFATURI PENTRU CURĂȚAREA TERASELOR DIN LEMN
Vario Power and multi power jet spray lance

Dale

Spuneți adio frecatului! Murdăria și intemperiile pot fi îndepărtate extrem de rapid și eficient de pe plăcile de piatră cu ajutorul unui aparat de spălat cu presiune Kärcher. Accesoriile noastre de curățat suprafețe T-Racer sunt ideale pentru această aplicație.

SFATURI PENTRU CURĂȚAREA DALELOR
High-pressure cleaner accessories

Mobilier de grădină

Îndepărtează petele inestetice de pe mobilierul de grădină cauzate de poluare sau de iarna care a trecut cu accesoriile de spălat cu presiune adecvate. Pentru murdăria abundentă, îți recomandăm să utilizezi peria de spălare Kärcher împreună cu detergentul Kärcher.

SFATURI PENTRU CURĂȚAREA MOBILIERULUI DE GRĂDINĂ
Kärcher wash brush

Suprafețe de sticlă și sere

Cu detergentul și accesoriile potrivite, cum ar fi lancea telescopică, nu a fost niciodată mai ușor să cureți suprafețele din sticlă. Îndepărtează totul, de la polen până la poluarea atmosferică, oferind o vedere clară în cel mai scurt timp.

SFATURI PENTRU CURĂȚAREA SERELOR