Pionieri ai industriei

Kärcher înseamnă curățare cu înaltă presiune. Suntem extrem de mândri de aparatele noastre de spălat cu presiune Smart Control. De la conectarea și controlul prin aplicația inteligentă, până la pistolul cu declanșator și lancea de pulverizare 3 în 1, fiecare dispozitiv beneficiază de ani de experiență investiți în dezvoltarea acestor aparate de spălat cu presiune, pentru a-ți oferi o curățare eficientă și comodă.

Gama Smart Control include aparatele de spălat cu presiune din gamele K 5 și K 7.