Aparate de spălat cu presiune
Îți amintești când mașina era nouă și aleea proaspăt pavată? Când mobilierul de grădină a fost scos pentru prima dată la soare și pereții grădinii erau fără mușchi? Acestea au fost momente de satisfacție. Cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher, poți readuce acea senzație de curățenie impecabilă și să faci curățenia mai ușoară și mai plăcută! Fie că ai nevoie de o curățare delicată sau de una puternică, aparatele de spălat cu presiune Kärcher îți oferă soluția ideală pentru orice sarcină.
Care este aparatul de spălat cu presiune potrivit pentru tine?
Cinci modele puternice de aparate de spălat cu presiune
Când vine vorba de curățare și întreținere, te poți baza întotdeauna pe aparatele de spălat cu presiune Kärcher. Dar asta nu este tot ce îți pot oferi. Îți dorești un design extrem de compact? Sau un model ușor, confortabil, portabil și fără cablu? Fiecare gamă de produse are propriile sale puncte forte, perfect adaptate cerințelor tale individuale.
Smart Control
Aceste aparate de spălat cu presiune pot face față oricărei sarcini. Cu integrarea aplicației Home & Garden prin Bluetooth și detalii inteligente ale echipamentului, cum ar fi pistolul de presiune Smart Control și lancea de pulverizare multi-jet 3 în 1.
Power Control
Curățarea delicată și eficientă nu a fost niciodată mai ușoară – cu puterea ridicată a aparatului de spălat cu presiune Kärcher, sprijinul oferit de aplicația Home & Garden și accesoriile puternice, cum ar fi pistolul de presiune Power Control cu afișaj sau lancea de pulverizare Vario Power.
Standard
Tot ce ai nevoie pentru o curățare eficientă: aparatele de spălat cu presiune din gama Standard oferă operare simplă, putere suficientă pentru o varietate de sarcini de curățare și opțiuni inteligente de depozitare pentru accesoriile incluse.
Classic
Aparatele de spălat cu presiune din gama Classic sunt ideale pentru utilizatorii care preferă echipamentele portabile și compacte. Cerințe minime de spațiu, ușor de depozitat și de utilizat rapid. Cu un sistem de depozitare inteligentă și integrată a furtunului.
Battery
Aparatele de spălat cu presiune cu acumulator sunt ideale pentru locațiile fără priză. Fără fir, convenabile, mobile și flexibile. Și putere suficient de mare atunci când ai nevoie de ea.
SMART CONTROL
Primul aparat de spălat cu presiune cu control prin aplicație
Aceasta este gama premium! Aparatele de spălat cu presiune Kärcher Smart Control sunt primele care permit controlul prin aplicație. Indiferent ce trebuie să cureți, aplicația inteligentă îți arată setarea corectă și o trimite direct de pe smartphone către aparatul de spălat cu presiune Kärcher. Astfel, ai întotdeauna presiunea potrivită și accesoriile corecte pentru rezultate de curățare impecabile.
Sfaturi utile de curățare în aplicația Home & Garden
Aplicația oferă sfaturi și trucuri practice pentru multe situații de curățare și obiecte de curățat, cum ar fi nivelul optim de presiune pentru obiectul care urmează să fie curățat și trimite setarea corectă către dispozitiv.
Modul Boost
Aparatele de spălat cu presiune Smart Control dispun de un mod Boost pentru putere suplimentară. În acest mod, presiunea este crescută pentru 30 de secunde, astfel încât nici murdăria persistentă nu mai reprezintă o problemă. Modul Boost poate fi activat direct prin pistolul de presiune sau prin aplicație.
Tot ce ai nevoie
Cu detalii inteligente ale echipamentului, cum ar fi pistolul de presiune Smart Control, lancea de pulverizare cu jet multiplu 3 în 1 și sistemul pentru detergent Plug 'n' Clean, acceptă orice nouă provocare de curățare.
Power Control
Așa arată curățarea modernă cu înaltă presiune
Când cureți, ai nevoie de tehnologia potrivită. Iar aparatele de spălat cu presiune Power Control îți oferă o mulțime de tehnologii avansate. Putere maximă, sfaturi inteligente și accesorii eficiente. De exemplu, pistolul de presiune Power Control, care îți arată presiunea setată direct pe afișaj și îți permite să treci cu ușurință de la modul presiune la modul detergent, prin rotirea lancei de pulverizare. Sau aplicația Home & Garden, care îți arată tehnologia care va face aparatul tău de spălat cu presiune și mai eficient.
Standard
Noul standard
Aparatele de spălat cu presiune din gama Standard sunt la fel de eficiente și simplu de utilizat ca modelele premium. Gama include aparate de spălat cu presiune care răspund tuturor nevoilor, de la modele ușoare și compacte, potrivite pentru cei care nu sunt familiarizați cu curățarea cu înaltă presiune, până la variante de mare putere, cu motoare răcite cu apă, perfecte pentru sarcini de curățare mai exigente. Astfel, oricine poate obține rezultate excelente.
Classic
Pur și simplu puternic
Aparatul de spălat cu presiune Classic de la Kärcher este dovada că nu trebuie să fii puternic ca să obții rezultate excelente. Aceste modele execută perfect ceea ce trebuie să facă – curăță incredibil de bine. Sunt concepute să fie compacte și inteligente, astfel că le poți transporta oriunde ai nevoie de ele, iar după utilizare le poți depozita eficient, economisind spațiu – fie în portbagajul mașinii, fie pe un raft în pivniță. În plus, sunt extrem de ușor de utilizat. Pe scurt, aparatele de spălat cu presiune Classic sunt alegerea ideală pentru oricine dorește o curățare eficientă cu presiune mare.
Battery
Departe de priză. Aproape de murdărie.
Cureți chiar și fără electricitate: Aparatul de spălat cu presiune alimentat cu acumulator este ideal pentru diverse aplicații, precum curățarea mașinilor mici, motocicletelor, bicicletelor, bărcilor și alte sarcini mici în jurul casei. Cu o durată de funcționare a acumulatorului de până la 14 minute, poți curăța complet independent de orice sursă de electricitate. În timp ce lucrezi, afișajul analogic al pistolului de înaltă presiune îți va arăta întotdeauna modul selectat.
Curățare mobilă. Oriunde. Oricând.
Ai nevoie de mai multă mobilitate? Cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher cu presiune joasă și medie, poți îndepărta murdăria la fața locului, nu neapărat acasă. Cu un acumulator și un rezervor de apă sau un furtun de aspirare, soluțiile noastre sunt complet independente de sursele de apă și de curent.
Aplicația Home & Garden
La ce este bună puterea dacă nu este inteligentă? Acesta este motivul pentru care aparatele de spălat cu presiune din gama Smart Control nu sunt doar foarte puternice, ci vin și cu expertiza Kärcher. Prin Bluetooth poți conecta cu ușurință aparatul de spălat cu presiune Smart Control la smartphone-ul tău și să folosești aplicația Home & Garden. Iar cu sfaturile experților noștri, poți readuce strălucirea lucrurilor pe care le cureți rar sau pe care le cureți pentru prima dată - exact ca un expert.
Accesorii și detergenți
Totul se reduce la pachetul complet! Cu combinația ideală de aparat de spălat cu presiune, accesorii și detergenți, chiar și murdăria persistentă este îndepărtată eficient. Pachetul de accesorii potrivite extinde semnificativ numărul de aplicații posibile, făcând curățarea mai eficientă, rapidă și convenabilă.
Accesorii pentru aparatele de spălat cu presiune
Kärcher oferă o gamă largă de accesorii și detergenți, ceea ce înseamnă că putem rezolva toate problemele de curățare, indiferent cât de specifice ar fi. Accesoriile noastre pot fi conectate cu ușurință la orice aparat de spălat cu presiune, datorită sistemului simplu de conectare tip baionetă.
Detergenți pentru aparatele de spălat cu presiune
Noua generație de detergenți Kärcher dispune de un mecanism de acțiune impresionant și unic 3 în 1. Pe lângă puterea de curățare, noii detergenți all-rounder oferă, de asemenea, îngrijire delicată și protecție eficientă, economisind mult timp și efort. În plus, Kärcher se concentrează și mai mult pe sustenabilitate prin utilizarea de materii prime regenerabile și naturale. Fie pentru andocare (sistemul Plug 'n' Clean), pentru umplerea rezervorului de detergent sau ca recipient pentru aspirare prin intermediul unui furtun de aspirare a detergentului, noii detergenți sunt compatibili cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher.
Curăță în stil mare cu eco!Booster
S-ar putea să fie cel mai mare WOW de până acum: extra-eficientul eco!Booster de la Kärcher. Cu o performanță de curățare cu 50% mai mare, acesta readuce factorul WOW pe suprafețele delicate mai rapid și fără efort, în comparație cu o duză cu jet plat convențională. Ceea ce este cu adevărat uimitor este faptul că oferă o eficiență cu 50% mai mare a apei și a energiei, economisind resurse valoroase. Pentru murdăria persistentă, poți îndepărta accesoriul pentru a curăța punctual anumite zone.
Fiecare picătură contează
Este clar că utilizarea unui aparat de spălat cu presiune Kärcher implică mult mai puțin efort și este mai rapid decât utilizarea unui furtun de grădină. Ceea ce mulți oameni nu știu de fapt este că astfel economisești până la 80%* din apa potabilă valoroasă. Curățarea este și mai economică cu furtunul de aspirare opțional, care poate fi utilizat pentru a extrage apa din rezervorul de apă sau din alte surse alternative de apă.
* Aparatul de spălat cu presiune consumă cu 80% mai puțină apă pentru curățare, presupunând că debitul acestuia este 40% din cel al unui furtun de grădină și că este necesar jumătate din timp. Valorile pot varia în funcție de aplicație, gamă și debitul de apă al furtunului.
Puternice și versatile - atunci și acum. Aparatele de spălat cu presiune de-a lungul deceniilor.
Aplicațiile aparatelor de spălat cu presiune
Aparatele de spălat cu presiune sunt ajutoare extrem de versatile și ușor de utilizat. Tot ce trebuie să faci este să conectezi aparatul de spălat cu presiune la sursa de apă și la priză, să deschizi robinetul și să pornești aparatul – și curățenia poate începe! Adăugând accesoriile potrivite, aparatul de spălat cu presiune devine cu adevărat multifuncțional, fiind perfect pentru curățarea conductelor, teraselor, jgheaburilor și multe altele. Posibilitățile sunt aproape nelimitate. Aplicațiile obișnuite în jurul casei includ:
- biciclete
- mașini și unelte de grădinărit
- mobilier de grădină
- garduri și trotuare
- motociclete și scutere
- mașini de mici dimensiuni
- scări exterioare și alei de grădină
- mașini de dimensiuni medii, camioane și SUV-uri
- pereți de grădină și pereți din piatră
- rulote și vehicule off-road
- piscine și terase mari
- exteriorul casei și căile de acces
Know-how: sfaturi pentru curățarea zonelor exterioare
Am ales câteva exemple practice pentru a-ți arăta cum să obții cele mai bune rezultate cu aparatul tău de spălat cu presiune. Secțiunea noastră know-how include sfaturi și informații detaliate privind curățarea și întreținerea zonelor exterioare.Kärcher know-how
Suprafețe din piatră acoperite cu mușchi
Deoarece mușchiul nu formează doar un strat gros pe suprafețe, ci pătrunde și în porii plăcilor de piatră, lancea pentru murdărie grosieră este ideală pentru îndepărtarea acestuia. Lancea generează un jet rotativ în care puterea de curățare a unui jet punctual concentrat este combinată cu performanța pe suprafață a unui jet plat.
Mașini
Parbriz, vopsea, jante - Vehiculele au mai multe suprafețe pentru care un aparat de spălat cu presiune este ideal. Curățarea regulată nu numai că ajută la păstrarea unui aspect curat al mașinii, dar și la menținerea valorii acesteia.
Terase din lemn
Terasele din lemn oferă o notă caldă și confortabilă zonei exterioare a casei. Creșterea organică și intemperiile pot strica acest efect. Utilizarea accesoriilor pentru curățarea suprafețelor mari și a detergenților potriviți asigură menținerea suprafețelor din lemn curate și durabile în timp.
Dale
Spuneți adio frecatului! Murdăria și intemperiile pot fi îndepărtate extrem de rapid și eficient de pe plăcile de piatră cu ajutorul unui aparat de spălat cu presiune Kärcher. Accesoriile noastre de curățat suprafețe T-Racer sunt ideale pentru această aplicație.
Mobilier de grădină
Îndepărtează petele inestetice de pe mobilierul de grădină cauzate de poluare sau de iarna care a trecut cu accesoriile de spălat cu presiune adecvate. Pentru murdăria abundentă, îți recomandăm să utilizezi peria de spălare Kärcher împreună cu detergentul Kärcher.
Suprafețe de sticlă și sere
Cu detergentul și accesoriile potrivite, cum ar fi lancea telescopică, nu a fost niciodată mai ușor să cureți suprafețele din sticlă. Îndepărtează totul, de la polen până la poluarea atmosferică, oferind o vedere clară în cel mai scurt timp.