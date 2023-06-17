CURĂȚAREA TERASELOR DIN LEMN: CUM SĂ CURĂȚAȚI RAPID ȘI UȘOR TERASELE DIN LEMN

Când trebuie curățate terasele din lemn?

Fie că este vorba de terase din lemn, piatră sau beton, orice zonă exterioară este expusă la o varietate de condiții meteorologice. Vântul, ploaia și lumina soarelui pot cauza multe probleme pentru o terasă din lemn. Mai ales umiditatea persistentă din lunile de toamnă și iarnă poate ataca lemnul și îl poate face poros. În plus, există semne de uzură atunci când oamenii mănâncă, petrec și locuiesc pe terasa de lemn în timpul verii. Suprafața poate dezvolta zgârieturi, fisuri, pete și decolorare.

Dar când este cel mai bun moment pentru a curăța o terasă de lemn? Se recomandă să faceți o curățare de bază de două ori pe an. Recomandăm curățarea terasei din lemn la începutul sezonului de grădinărit, primăvara, și toamna, pentru a o pregăti pentru iarnă. Curățarea și întreținerea terasei din lemn trebuie să se facă întotdeauna pe vreme uscată, pentru ca lemnul să se usuce bine după curățare.