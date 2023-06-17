CURĂȚAREA TERASELOR DIN LEMN: CUM SĂ CURĂȚAȚI RAPID ȘI UȘOR TERASELE DIN LEMN
O terasă oferă multe avantaje, mai ales în timpul verii. Poate fi folosită ca un refugiu pentru a vă relaxa și a vă bucura de soare sau pentru a sta împreună și a vă bucura de compania prietenilor și a familiei. Terasa din lemn este deosebit de populară, deoarece radiază o naturalețe caldă și transformă zona exterioară într-un spațiu de locuit confortabil în aer liber. Dezavantajul lemnului, spre deosebire de beton sau piatră, este sensibilitatea acestuia. Pentru a vă bucura de terasa din lemn pentru o perioadă lungă de timp, este, prin urmare, important să o curățați și să o întrețineți în mod regulat. Iată câteva sfaturi pentru curățarea terasei din lemn.
Când trebuie curățate terasele din lemn?
Fie că este vorba de terase din lemn, piatră sau beton, orice zonă exterioară este expusă la o varietate de condiții meteorologice. Vântul, ploaia și lumina soarelui pot cauza multe probleme pentru o terasă din lemn. Mai ales umiditatea persistentă din lunile de toamnă și iarnă poate ataca lemnul și îl poate face poros. În plus, există semne de uzură atunci când oamenii mănâncă, petrec și locuiesc pe terasa de lemn în timpul verii. Suprafața poate dezvolta zgârieturi, fisuri, pete și decolorare.
Dar când este cel mai bun moment pentru a curăța o terasă de lemn? Se recomandă să faceți o curățare de bază de două ori pe an. Recomandăm curățarea terasei din lemn la începutul sezonului de grădinărit, primăvara, și toamna, pentru a o pregăti pentru iarnă. Curățarea și întreținerea terasei din lemn trebuie să se facă întotdeauna pe vreme uscată, pentru ca lemnul să se usuce bine după curățare.
De ce trebuie să curățați regulat terasele din lemn?
Există mai multe motive pentru a vă curăța în mod regulat terasele din lemn:
- Înnegrirea lemnului este redusă sau evitată cu totul
- Terasa din lemn își păstrează aspectul
- Sunt îndepărtate depunerile verzi, cum ar fi mușchii
- Nu există părți alunecoase pe lemn
- Nu există pete umede din cauza murdăriei
- Ciupercile dăunătoare nu se pot înmulți
Pregătiri înainte de curățarea teraselor din lemn
Înainte de a începe, tot mobilierul de grădină și ghivecele trebuie îndepărtate pentru a permite accesul liber la fiecare colț al terasei. Acum, întreaga zonă exterioară poate fi curățată cu o mătură. Pentru a îndepărta frunzele căzute rapid și eficient se poate folosi o suflantă de frunze cu baterii sau o suflantă cu funcție de aspirare. Așezați mobilierul de grădină înapoi pe terasă doar atunci când sunteți sigur că podeaua este complet uscată. Timpul de uscare poate fi folosit în mod eficient pentru a curăța și mobilierul de grădină.
Care este cel mai bun mod de a curăța terasa de lemn?
Gradul de murdărire va determina modul de curățare a teraselor din lemn. Dacă s-au acumulat doar frunze sau unele depuneri verzi, de obicei, aceasta poate fi curățată manual rapid și ușor. Acest lucru nu necesită niciun agent de curățare special. În schimb, o mătură cu peri tari, o perie de mână sau un burete standard, puțină apă caldă și săpun sunt de obicei mai mult decât suficiente pentru a îndepărta eficient murdăria de pe terasa din lemn.
Cu toate acestea, în cazul depunerilor persistente, cum ar fi depunerile grele de culoare verde, este nevoie de un mic ajutor suplimentar. Un aparat de curățat terase cu perii pentru lemn funcționează excelent. Acesta curăță delicat și puternic în același timp, folosind o cantitate minimă de apă. Cele două role cu perii desprind murdăria fără prea mult efort, iar duzele montate deasupra lor clătesc murdăria în același timp. Alimentarea cu apă poate fi reglată manual prin intermediul unei supape, în funcție de gradul de murdărie. Deoarece motorul este fixat central, iar periile pot ajunge la colțuri și margini, murdăria de-a lungul pereților casei poate fi îndepărtată și ea cu ușurință. Datorită periilor interschimbabile, pot fi curățate atât suprafețele din lemn, cât și cele din piatră netedă.
Sfat
Pentru a reduce forța necesară atunci când lucrați cu aparatul de curățat terase, țineți unealta la un unghi puțin înclinat, cât mai aproape de sol posibil.
Utilizarea unui aparat de spălat cu presiune pentru a curăța terasele din lemn
Pentru a întreține terasa din lemn, puteți apela și la aparatul de spălat cu presiune, dar asigurați-vă că îl folosiți doar cu setări sau accesorii adecvate. Lemnul este un material moale și poate fi destul de delicat, în funcție de soi și de modul în care a fost prelucrat. Prin urmare, metoda și accesoriile pentru curățarea terasei din lemn trebuie să fie bine gândite. Testați metoda aleasă într-un loc puțin vizibil înainte de a continua. Atunci când se reglează aparatul de spălat cu presiune, trebuie luați în considerare factori precum procesarea, tratamentul și starea lemnului. Cu cât materialul este mai sensibil, cu atât presiunea trebuie să fie mai mică.
Iată cum să curățați terasa de lemn cu un aparat de spălat cu presiune, detergent și o perie cu presiune:
Pasul 1: Aplicați detergentul
Murdăria grosieră de pe terase se îndepărtează deosebit de ușor atunci când un detergent pentru lemn este aplicat pe suprafață, de exemplu, prin lancea Vario-Power, iar apoi se folosește aparatul de spălat cu presiune. Detergentul pentru lemn 3 în 1 curăță temeinic și oferă protecție UV, precum și o componentă de sigilare (ceruire) naturală care îngrijește lemnul și îl protejează de murdărie și umiditate. Umeziți suprafața uniform cu spumă și lăsați detergentul să acționeze timp de două până la cinci minute.
Pasul 2: Frecați terasa de lemn
Pentru a curăța temeinic terasa din lemn, mai întâi scoateți duza cu jet plat și atașați peria de presiune la aparatul de spălat cu presiune. Folosirea periei este recomandată în special pentru terasa din lemn, deoarece perii fini ajung în canelurile suprafeței. De asemenea, în perie există trei duze de înaltă presiune, care sporesc puterea de curățare a acesteia. Acum, mișcați uniform peria înainte și înapoi, în timp ce adăugați apă. Frecați întotdeauna în direcția fibrei.
Pasul 3: Reaplicați detergentul
Pentru o protecție de lungă durată, detergentul pentru lemn 3 în 1 poate fi reaplicat. Pentru a face acest lucru, atașați din nou lancea la aparatul de spălat cu presiune, apoi aplicați uniform agentul de curățare pe suprafața lemnului cu ajutorul duzei cu jet plat și lăsați-l să își facă efectul (a se vedea pasul 1).
Pasul 4: Clătiți terasa
În cele din urmă, clătiți terasa de lemn cu duza de pulverizare plană pe direcția fibrei. Când curățați terasele din lemn, folosiți numai duza cu jet plat, deoarece jetul punctiform sau rotativ ar putea să le deterioreze. Când clătiți terasa, păstrați o distanță de 30 cm față de suprafață pentru a obține rezultatul ideal. Lăsați terasa să se usuce după aceea.
Terasele din lemn pot fi curățate în mod special delicat și cu o presiune scăzută a apei, folosind un accesoriu pentru curățarea suprafețelor mari cu funcție de clătire integrată.
Îndepărtați murdăria grosieră și decolorările de pe terasa de lemn
Petele grosiere cauzate de intemperii și de utilizarea zilnică a terasei sunt (aproape) imposibil de prevenit. În timp, lemnul devine cenușiu din cauza umidității și a razelor solare, sau se formează depozite și pete. Pentru a le îndepărta, terasa din lemn trebuie mai întâi să fie stropită puțin cu apă. Orice murdărie rămasă se îndepărtează apoi cu o mătură sau cu o perie de mână. Pentru a combate colorația gri a lemnului, există pe piață agenți de curățare speciali. Aceștia se aplică pe lemn și trebuie lăsat să acționeze timp de câteva ore înainte de a fi clătit cu apă curată.
Îndepărtați depunerile verzi
Depunerile verzi și umede fac ca terasele din lemn să devină foarte alunecoase. Lemnul devine din ce în ce mai alunecos din cauza umezelii care se depune în mușchi și în alte tipuri de vegetație. Pentru a preveni accidentele, mușchii trebuie curățați imediat de pe terasa de lemn. Soluțiile casnice, cum ar fi puțină apă caldă, amidon de porumb și bicarbonat de sodiu, sunt excelente în acest scop. Această soluție poate fi folosită pentru a face o pastă de curățare pentru a îndepărta depunerile verzi și mușchiul. Adăugați trei linguri de amidon de porumb la aproximativ 500 ml de apă caldă și amestecați bine pentru ca amidonul să se dizolve. Când amestecați pasta, asigurați-vă că nu se formează cocoloașe. Puneți apoi amestecul ușor cremos într-un vas cu 100 g de bicarbonat de sodiu și turnați 5 l de apă deasupra. Aduceți amestecul la punctul de fierbere.
Acum aplicați pasta de curățare pe terasă și întindeți-o cu o lavetă sau o perie de mână. După câteva ore de înmuiere, amestecul trebuie clătit bine de pe puntea de lemn cu un furtun de grădină.
Curățarea teraselor din lemn cu alte soluții casnice
Pe lângă amestecul de bicarbonat și amidon, există și alte soluții casnice pentru a întreține terasa de lemn. De exemplu, apa cu detergent de vase ajută împotriva petelor simple. Câteva picături de detergent dizolvate în apă sunt suficiente. Pur și simplu se întinde cu generozitate pe placile de lemn și apoi se freacă bine cu o perie sau o mătură cu peri. La final, clătiți terasa cu apă curată. De asemenea, funcționează și săpunul lichid. Aplicați săpun nediluat pe puntea de lemn, frecați cu o perie și apoi clătiți bine cu apă curată.
Întreținerea teraselor din lemn cu ulei
Pentru a sigila lemnul și a-l proteja împotriva murdăririi din nou, după curățare se poate aplica un ulei special pentru lemn. Uleiul nu numai că ajută lemnul să își păstreze culoarea, ci și etanșează fisurile și neregularitățile din material. De asemenea, protejează împotriva umezelii. Unii agenți de curățare a lemnului protejează lemnul, astfel încât nu este nevoie de un tratament ulterior cu ulei.