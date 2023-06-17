Îndepărtarea mușchiului
În rosturi și crăpături, pe pereții casei, pe mobilierul de grădină, pe gazon și chiar pe acoperiș: mușchii se dezvoltă peste tot - chiar și acolo unde proprietarii de grădini și case nu își doresc. La un moment dat, se pune întrebarea: cum se pot îndepărta mușchii cu ușurință? Iată cele mai bune sfaturi și trucuri.
Îndepărtarea mușchiului: opțiuni disponibile
Mușchiul poate fi o frumoasă plantă ornamentală pe care o plantați intenționat pentru a vă înfrumuseța grădina. Cu toate acestea, plantelor fără rădăcini le place să se răspândească rapid și în curând colonizează fiecare colț al grădinii, oricât de mic ar fi. Dacă aceștia nu sunt îndepărtați, mobilierul de grădină poate deveni inutilizabil, poate crește riscul de alunecare pe alei și, deoarece reține apa, poate contribui la apariția umidității nedorite în pereți și pe acoperișuri. De asemenea, mușchii se pot răspândi pe gazon, acaparând încet iarba.
Având în vedere toate aceste posibile locuri și suprafețe în care pot crește mușchii, nu este surprinzător faptul că există mai multe moduri diferite de a-i îndepărta.
- Soluțiile casnice, cum ar fi cola și alte băuturi carbogazoase, sunt ecologice și sunt adesea ceva ce aveți deja acasă. Aceste metode necesită, de obicei, ceva timp și, prin urmare, sunt potrivite în principal pentru suprafețe mici populate de mușchi. Totuși, atunci când folosiți soluții casnice, faceți mai întâi un test pe un loc puțin vizibil pentru a vă asigura că poate fi folosit.
- De asemenea, puteți îndepărta mușchii cu diferite instrumente, cum ar fi cuțite mici și neascuțite. Acest lucru este deosebit de eficient pentru îndepărtarea mușchiului care s-a depus în rosturile pavajului. Periile de sârmă desprind mușchii de pe suprafețe mai mari. Un aparat de spălat cu presiune este, de asemenea, un instrument excelent, mai ales atunci când curățați suprafețe mari. Alternativ, există dispozitive mecanice de îndepărtare a buruienilor care folosesc mișcări rotative pentru a desprinde mușchiul de pe diverse suprafețe.
- Pentru a îndepărta mușchii de pe gazon se pot folosi substanțe chimice. Totusi, deoarece acestea pot fi toxice, ar trebui utilizate numai atunci când toate celelalte metode și eforturi s-au dovedit ineficiente.
Dacă doriți să îndepărtați mușchiul fără a folosi un dispozitiv precum un aparat de spălat cu presiune sau un aparat de îndepărtare a buruienilor, este mai bine să vă planificați puțin timp suplimentar. Acest lucru se aplică doar suprafețelor netede, cum ar fi pardoselile și mobilierul. Pentru a îndepărta mușchii de pe gazon va trebui să folosiți un dispozitiv.
Îndepărtați definitiv mușchii de pe gazon
Un gazon plin de mușchi are nevoie de puțină atenție pentru a scăpa de planta cu spori. La urma urmei, dacă a crescut deja mult mușchi, este posibil ca iarba să fie prea slabă pentru a-l mai susține. Cel mai bun mod de a începe este să scarificați gazonul primăvara. Acest lucru se face prin cosirea scurtă a gazonului și apoi prin pieptănarea acestuia într-un model în formă de tablă de șah. O suprafață de gazon puternic compactată trebuie, de asemenea, aerată. După aceea, mai puteți completa cu nisip, ceea ce este util mai ales pentru zonele umbroase și umede. Deși tot acest proces îndepărtează mușchii, acesta este foarte stresant pentru gazon. De aceea ar trebui să întăriți iarba ulterior prin folosirea îngrășămintelor.
În cazul în care mușchii revin după o perioadă scurtă de timp, merită analizat solul. Cu ajutorul testelor de la un centru de grădinărit, puteți afla, de exemplu, dacă solul de sub iarbă este prea acid. O valoare ideală a pH-ului pentru sol este de 6-7. Dacă valoarea este mai mică de 5,5, ar trebui să tratați solul. Dacă nu este vorba de sol, ci de faptul că gazonul crește într-un loc umbros, ar putea fi de ajutor să semănați un gazon special pentru umbră sau să optați pentru alte plante de acoperire a solului rezistente la călcare. Dacă nimic nu ajută și mușchii nu dispar, unii grădinari apelează și la îngrășăminte cu fier. Acest produs chimic de îndepărtare a mușchilor este eficient, dar și toxic și trebuie folosit cu prudență. Cu toate acestea, există multe substanțe de îndepărtare a mușchiului care funcționează pe bază de esență de oțet și reprezintă o alternativă bună.
Îndepărtarea mușchiului de pe suprafețele netede, cum ar fi pereții, terasele și mobilierul de grădină
În cazul creșterii mușchilor pe suprafețe mici, puteți încerca să folosiți cola pentru a-i îndepărta. Băutura conține acid fosforic, care atacă structura celulară a mușchiului și chiar împiedică mușchiul nou să se instaleze rapid în același loc. În plus, cola nu este toxică și este ieftină. Aplicarea este foarte simplă: pulverizați cola pe zonele cu mușchi, lăsați-o să acționeze, ștergeți sau măturați și apoi clătiți cu apă curată. Deoarece cola nu trebuie diluată, această metodă este potrivită dacă doriți să îndepărtați mușchiul de pe zone mici, cum ar fi pietre individuale. Cu toate acestea, nu este potrivită pentru suprafețe mai mari, de exemplu, dacă doriți să îndepărtați mușchiul de pe asfalt. În plus, nu trebuie să folosiți cola pe pardoseli sensibile la acizi, cum ar fi marmura sau betonul.
Dacă doriți să îndepărtați eficient mușchiul de pe suprafețe mari, o soluție de 10 litri de apă clocotită și 15 până la 20 de grame de bicarbonat este soluția perfectă. Înainte de a aplica soluția, îndepărtați grosier mușchiul de pe pavelele de terasă pe care doriți să le curățați într-o zi uscată și apoi împrăștiați apa cu bicarbonat cu ajutorul unei mături. În mod ideal, soluția ar trebui lăsată să acționeze timp de câteva zile, dar dacă sunteți presat de timp, cel puțin cinci ore sunt suficiente. Ulterior, reziduurile de mușchi pot fi îndepărtate cu ușurință cu o perie. Pentru pardoselile delicate din marmură, piatră naturală și calcar, este potrivit un amestec de 15 grame de permanganat de potasiu și 10 litri de apă clocotită. Acesta se utilizează în același mod ca și amestecul de apă și bicarbonat, dar trebuie mai întâi încercat pe o zonă puțin vizibilă. Utilizarea sa este recomandată numai pe pardoselile sigilate, deoarece sarea de potasiu poate transforma apa și pardoseala în violet maroniu. Este esențial să se poarte mănuși atunci când se lucrează.
Mușchii pot fi îndepărtați rapid și temeinic de pe suprafețe mici și mari cu un aparat de spălat cu presiune. Scările și plăcile de pe terasă, de exemplu, sunt curățate rapid și în siguranță. Cel mai bine este să folosiți un aparat de spălat cu presiune cu un dispozitiv cu o duză rotativă, deoarece acesta îndepărtează și mușchii de la suprafață, dar și depunerile abia vizibile din porii podelei. Curățarea se face în trei pași simpli:
1. În funcție de model, atașați duza rotativă la aparatul de spălat cu presiune sau setați duza de pe lancea de pulverizare pe jet rotativ.
2. Țineți jetul de apă la un unghi mic deasupra solului și ghidați-l încet peste zonele cu mușchi, păstrând o distanță de 15-20 cm.
3. Apoi, măturați și aruncați mușchiul.
Pentru zonele care se acoperă rapid de mușchi, un aparat de spălat cu presiune este ideal și ușor de utilizat. Este potrivit atât pentru suprafețele robuste, cât și pentru cele delicate. Pentru suprafețele mai delicate, folosiți jetul plat în loc de cel rotativ și reduceți presiunea de pe pistolul de pulverizare pentru o curățare mai blândă. Suprafețele sunt curățate și de alte murdării și nu trebuie tratate ulterior.
Pentru îndepărtarea superficială a mușchilor de pe alei, terase și căi de acces auto, o alternativă bună este un aparat de îndepărtat buruieni cu acumulator. Perii de nailon orientați în mod special și viteza mare a periei îndepărtează fără efort mușchii uscați și buruienile de pe suprafață, ulterior putând fi măturate și aruncate. Ca și în cazul aparatului de spălat cu presiune, această metodă permite utilizatorului să lucreze în poziție verticală, fără a solicita spatele.
Îndepărtarea mușchilor de pe acoperiș
Opiniile diferă în ceea ce privește îndepărtarea mușchiilor de pe acoperiș. Unii spun că ar putea deteriora acoperișul, în timp ce alții văd un avantaj în mușchi, deoarece acesta reține umiditatea. Astfel, s-ar evita supraîncărcarea scurgerilor în timpul căderilor abundente de ploi. Desigur, puteți alege să lăsați mușchii pe acoperiș sau să îi îndepărtați din motive estetice.
Așadar, este o decizie individuală, dar dacă vă decideți să îndepărtați mușchiul și să expuneți astfel acoperișul, nu uitați să vă gândiți la siguranța dumneavoastră. Puteți aluneca cu ușurință pe mușchi, mai ales pe o suprafață înclinată, și, prin urmare, ar trebui să vă asigurați întotdeauna cu un ham. Dacă nu vă simțiți prea încrezător, atunci cel mai bine este să angajați o companie care să îl curețe. Dar dacă siguranța este asigurată, puteți îndepărta mușchiul de pe acoperiș în același mod în care îndepărtați mușchiul de pe terasă și de pe dalele de pavaj, adică folosind perii și un aparat de spălat cu presiune.
Pentru acoperișurile care au doar un strat subțire de mușchi, puteți folosi, de asemenea, o soluție pentru îndepărtarea mușchilor aplicată cu un pulverizator cu presiune cu acumulator, care este adesea folosit pentru a scăpa de buruieni. Avantajul este că astfel petreceți mai puțin timp pe acoperiș pentru a îndepărta mușchii. Dezavantajul este că mușchii se desprind greu și apoi alunecă în jgheaburi, ceea ce înseamnă că ar trebui îndepărtat rapid înainte de a bloca jgheaburile și burlanele.