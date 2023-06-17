Îndepărtarea mușchiului

Îndepărtați definitiv mușchii de pe gazon

Un gazon plin de mușchi are nevoie de puțină atenție pentru a scăpa de planta cu spori. La urma urmei, dacă a crescut deja mult mușchi, este posibil ca iarba să fie prea slabă pentru a-l mai susține. Cel mai bun mod de a începe este să scarificați gazonul primăvara. Acest lucru se face prin cosirea scurtă a gazonului și apoi prin pieptănarea acestuia într-un model în formă de tablă de șah. O suprafață de gazon puternic compactată trebuie, de asemenea, aerată. După aceea, mai puteți completa cu nisip, ceea ce este util mai ales pentru zonele umbroase și umede. Deși tot acest proces îndepărtează mușchii, acesta este foarte stresant pentru gazon. De aceea ar trebui să întăriți iarba ulterior prin folosirea îngrășămintelor.

În cazul în care mușchii revin după o perioadă scurtă de timp, merită analizat solul. Cu ajutorul testelor de la un centru de grădinărit, puteți afla, de exemplu, dacă solul de sub iarbă este prea acid. O valoare ideală a pH-ului pentru sol este de 6-7. Dacă valoarea este mai mică de 5,5, ar trebui să tratați solul. Dacă nu este vorba de sol, ci de faptul că gazonul crește într-un loc umbros, ar putea fi de ajutor să semănați un gazon special pentru umbră sau să optați pentru alte plante de acoperire a solului rezistente la călcare. Dacă nimic nu ajută și mușchii nu dispar, unii grădinari apelează și la îngrășăminte cu fier. Acest produs chimic de îndepărtare a mușchilor este eficient, dar și toxic și trebuie folosit cu prudență. Cu toate acestea, există multe substanțe de îndepărtare a mușchiului care funcționează pe bază de esență de oțet și reprezintă o alternativă bună.