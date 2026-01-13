APARAT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA BURUIENILOR

Buruienile sunt greu de îndepărtat și chiar mai greu de ținut sub control. Din fericire, Kärcher a dezvoltat un dispozitiv pentru a îndepărta buruienile rapid și fără efort. Aparatul fără fir de îndepărtat buruieni WRE 18-55 are un acumulator litiu-ion de 18 V interschimbabil, un cap rotativ cu perie și un mâner reglabil, ceea ce îl face perfect pentru îndepărtarea buruienilor de pe suprafețe precum piatră, gresie sau beton, fără a fi nevoie să te apleci.

Woman with battery weed remover in the garden

Caracteristicile aparatului de îndepărtat buruienile

Cap perie inovator pentru îndepărtarea buruienilor

Datorită perilor din nailon special aliniați și a unei viteze de până la 2.800 de rotații pe minut, buruienile de suprafață și mușchiul pot fi îndepărtate fără efort de pe trepte și suprafețe din piatră.

Person removes weeds using the Kärcher battery weed remover WRE

Aparat de îndepărtat buruienile cu cap de curățare pivotant

Unghiul capului de curățare poate fi reglat prin apăsarea unui buton pentru a îndepărta buruienile de sub obstacole, cum ar fi băncile. Acest lucru permite, de asemenea, ca dispozitivul să fie ajustat la înălțimea operatorului.

Swivelling cleaning head of the battery weed remover

Înlocuirea periilor fără unelte

Periile pot fi înlocuite într-o clipă, fără niciun fel de unelte. Pur și simplu deșurubați și scoateți accesoriul de proximitate și introduceți o nouă bandă de peri. Fără efort și rapid.

Bristle replacement without tools battery weed remover WRE

Beneficiile aparatului de îndepărtat buruieni

Câștigați bătălia împotriva buruienilor ușor, rapid și fără efort cu aparatul de îndepărtat buruieni Kärcher. WRE 18-55 este perfect potrivit pentru îndepărtarea rapidă a buruienilor, datorită acumulatorului interschimbabil de 18 V și capului inovator cu perie rotativă. Iar datorită mânerului extensibil, puteți lucra fără a fi nevoie să vă aplecați, deci fără dureri de spate.

Oriunde își fac loc buruienile, acestea își vor găsi nașul cu WRE 18-55. Este extrem de ușor de utilizat, pur și simplu deplasați dispozitivul peste buruieni și gata.

Moduri de utilizare

Cel mai eficient mod de a îndepărta mușchiul de suprafață și buruienile cu WRE 18-55.

Person removes moss on stone patio with Kärcher cordless weed remover

Ușor și fără substanțe chimice

Cu WRE 18-55, mușchiul poate fi îndepărtat fără efort și fără substanțe chimice de pe suprafețele de piatră, cum ar fi terasele și aleile din grădină.

Person removes weeds effortlessly from joints and stair edges with the Kärcher cordless weed remover

Tăiere cu precizie

Buruienile pot fi împinse împotriva rosturilor de piatră sau a marginilor treptelor și tăiate cu precizie.

Person removes weeds on a stone terrace with the Kärcher cordless weed remover

Utilizare ergonomică

Spre deosebire de multe trimmere, WRE nu trebuie ținut în aer, ci poate fi manevrat confortabil și la unghiul potrivit în timp ce se sprijină pe accesoriul de proximitate.

Person removes weeds on a stone staircase with the Kärcher cordless weed remover

Postură de lucru confortabilă

Accesoriul de proximitate, o emisferă care se rotește la 360°, permite o poziție de lucru care economisește energie și menține capul periei la unghiul optim.

Person removes weeds between paving stones with the Kärcher cordless weed remover

Utilizarea eficientă a capului perie

Capul perie este cel mai eficient atunci când este utilizat pe partea stângă datorită rotației presetate a periei.

Exemple de suprafețe și buruieni

Fără substanțe chimice și fără aplecare. WRE este ușor de utilizat și permite îndepărtarea ușoară a mușchiului și buruienilor de pe diferite suprafețe dure.

Kerbs

Borduri

Stairs

Scări

Grasses between paving stones

Nu este potrivit pentru iarbă și buruienile crescute excesiv.

Moss between paving stones

Rosturi acoperite cu mușchi

Mossy surfaces

Suprafețe cu mușchi

Dandelion growth

Creșteri de păpădie

Plantain family

Pătlagină

Cobblestones

Pavele

Paving stones

Pietre de pavaj

Platforma Kärcher Battery Power de 18 V

WRE 18-55 Battery Set

Cu aparatul pentru îndepărtarea buruienilor WRE 18-55 Battery Set puteți îndepărta mușchiul inestetic fără a vă forța spatele și genunchii. Acumulatorul și încărcătorul sunt deja incluse în acest set, astfel încât să puteți începe lucrul imediat.

Tensiune acumulator: 18 V
Viteza periilor: 2300 - 2800 (U/min)
Diametru: 180 (mm)
Timp de funcționare: 15 (min)*
Greutate fără accesorii: 2.9 kg
Dispozitiv de încărcare: încărcător rapid Kärcher Battery Power 18 V
Acumulator inclus: 18 V/2.5 Ah

* Performanță maximă cu acumulatorul interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah.