APARAT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA BURUIENILOR

Beneficiile aparatului de îndepărtat buruieni

Câștigați bătălia împotriva buruienilor ușor, rapid și fără efort cu aparatul de îndepărtat buruieni Kärcher. WRE 18-55 este perfect potrivit pentru îndepărtarea rapidă a buruienilor, datorită acumulatorului interschimbabil de 18 V și capului inovator cu perie rotativă. Iar datorită mânerului extensibil, puteți lucra fără a fi nevoie să vă aplecați, deci fără dureri de spate.

Oriunde își fac loc buruienile, acestea își vor găsi nașul cu WRE 18-55. Este extrem de ușor de utilizat, pur și simplu deplasați dispozitivul peste buruieni și gata.