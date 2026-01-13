APARAT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA BURUIENILOR
Buruienile sunt greu de îndepărtat și chiar mai greu de ținut sub control. Din fericire, Kärcher a dezvoltat un dispozitiv pentru a îndepărta buruienile rapid și fără efort. Aparatul fără fir de îndepărtat buruieni WRE 18-55 are un acumulator litiu-ion de 18 V interschimbabil, un cap rotativ cu perie și un mâner reglabil, ceea ce îl face perfect pentru îndepărtarea buruienilor de pe suprafețe precum piatră, gresie sau beton, fără a fi nevoie să te apleci.
Caracteristicile aparatului de îndepărtat buruienile
Cap perie inovator pentru îndepărtarea buruienilor
Datorită perilor din nailon special aliniați și a unei viteze de până la 2.800 de rotații pe minut, buruienile de suprafață și mușchiul pot fi îndepărtate fără efort de pe trepte și suprafețe din piatră.
Aparat de îndepărtat buruienile cu cap de curățare pivotant
Unghiul capului de curățare poate fi reglat prin apăsarea unui buton pentru a îndepărta buruienile de sub obstacole, cum ar fi băncile. Acest lucru permite, de asemenea, ca dispozitivul să fie ajustat la înălțimea operatorului.
Înlocuirea periilor fără unelte
Periile pot fi înlocuite într-o clipă, fără niciun fel de unelte. Pur și simplu deșurubați și scoateți accesoriul de proximitate și introduceți o nouă bandă de peri. Fără efort și rapid.
Beneficiile aparatului de îndepărtat buruieni
Câștigați bătălia împotriva buruienilor ușor, rapid și fără efort cu aparatul de îndepărtat buruieni Kärcher. WRE 18-55 este perfect potrivit pentru îndepărtarea rapidă a buruienilor, datorită acumulatorului interschimbabil de 18 V și capului inovator cu perie rotativă. Iar datorită mânerului extensibil, puteți lucra fără a fi nevoie să vă aplecați, deci fără dureri de spate.
Oriunde își fac loc buruienile, acestea își vor găsi nașul cu WRE 18-55. Este extrem de ușor de utilizat, pur și simplu deplasați dispozitivul peste buruieni și gata.
Moduri de utilizare
Cel mai eficient mod de a îndepărta mușchiul de suprafață și buruienile cu WRE 18-55.
Ușor și fără substanțe chimice
Cu WRE 18-55, mușchiul poate fi îndepărtat fără efort și fără substanțe chimice de pe suprafețele de piatră, cum ar fi terasele și aleile din grădină.
Tăiere cu precizie
Buruienile pot fi împinse împotriva rosturilor de piatră sau a marginilor treptelor și tăiate cu precizie.
Utilizare ergonomică
Spre deosebire de multe trimmere, WRE nu trebuie ținut în aer, ci poate fi manevrat confortabil și la unghiul potrivit în timp ce se sprijină pe accesoriul de proximitate.
Postură de lucru confortabilă
Accesoriul de proximitate, o emisferă care se rotește la 360°, permite o poziție de lucru care economisește energie și menține capul periei la unghiul optim.
Utilizarea eficientă a capului perie
Capul perie este cel mai eficient atunci când este utilizat pe partea stângă datorită rotației presetate a periei.
Exemple de suprafețe și buruieni
Fără substanțe chimice și fără aplecare. WRE este ușor de utilizat și permite îndepărtarea ușoară a mușchiului și buruienilor de pe diferite suprafețe dure.
Borduri
Scări
Nu este potrivit pentru iarbă și buruienile crescute excesiv.
Rosturi acoperite cu mușchi
Suprafețe cu mușchi
Creșteri de păpădie
Pătlagină
Pavele
Pietre de pavaj
Platforma Kärcher Battery Power de 18 V
WRE 18-55 Battery Set
Cu aparatul pentru îndepărtarea buruienilor WRE 18-55 Battery Set puteți îndepărta mușchiul inestetic fără a vă forța spatele și genunchii. Acumulatorul și încărcătorul sunt deja incluse în acest set, astfel încât să puteți începe lucrul imediat.
Tensiune acumulator: 18 V
Viteza periilor: 2300 - 2800 (U/min)
Diametru: 180 (mm)
Timp de funcționare: 15 (min)*
Greutate fără accesorii: 2.9 kg
Dispozitiv de încărcare: încărcător rapid Kärcher Battery Power 18 V
Acumulator inclus: 18 V/2.5 Ah
* Performanță maximă cu acumulatorul interschimbabil Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah.