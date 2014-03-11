Mătură electrică fără fir
Descoperiți performanța de vârf într-un singur dispozitiv: mătura electrică fără fir! Mai rapidă decât un aspirator și mai convenabilă decât o mătură tradițională. Acest lucru înseamnă că veți putea curăța cu ușurință murdăria și praful de pe podele - fără cablu și fără a vă mai apleca.
Mai la îndemână decât un aspirator
Cine nu s-a confruntat cu situații de genul acesta: abia ați terminat de aspirat și deja sunt firimituri pe podea... Mătura electrică fără fir de la Kärcher este alegerea perfectă pentru curățenia de zi cu zi ici și colo - fără a fi nevoie să mai scoateți aspiratorul din debara.
Mătura electrică fără fir este perfectă pentru curățenia de zi cu zi. Este de dimensiuni mici, mobilă și ușor de manevrat - și poate fi folosită în toată casa. Datorită formei sale compacte și a designului modern fără fir, mătura electrică poate fi depozitată într-un mod care economisește spațiu, fiind întotdeauna gata de utilizare.
Un singur dispozitiv, multiple opțiuni de utilizare
Resturi de mâncare pe podea? Covor murdar? Mătura noastră electrică este un gadget cu adevărat multifuncțional și poate fi folosită pe toate tipurile de pardoseli, cum ar fi parchetul laminat și gresia, dar și pe covoare. Performanța sa vorbește de la sine: murdăria este îndepărtată complet, în loc să fie împinsă de colo colo și același lucru este valabil și pentru covoarele cu o adâncime de până la 10 milimetri. Peria pătrunde adânc în fibre și curăță astfel murdăria în mod fiabil și eficient.
Performanță ridicată în cele mai mici spații
Sistemul inovator de curățare adaptivă al măturii electrice fără fir Kärcher garantează rezultate de curățare de primă clasă: marginea flexibilă de măturare, ghidarea optimă a murdăriei și peria specială de curățare transportă murdăria în siguranță în recipientul dedicat, fără a lăsa reziduuri sau a împrăștia praful.
Mereu gata de curățenie
Mătura electrică fără fir KB 5 are o automie impresionantă de până la 30 de minute pe suprafețele și pardoselile dure și este acționată de o baterie cu litiu-ioni. Mai exact, asta înseamnă că veți putea mătura podelele într-o clipă - în plină libertate de mișcare, fără cabluri enervante și fără a mai depinde de o priză.
Ușoară și ergonomică
Curățenia devine mult mai ușoară. Cu mătura electrică fără fir, practică și foarte ușoară, vă puteți păstra casa impecabilă, protejându-vă în același timp spatele.
Face față oricărei provocări
Mătura electrică ajunge cu ușurință și în zonele greu accesibile, cum ar fi sub o comodă sau sub canapea.
Impresionant de flexibilă
Datorită îmbinării duble și flexibile a măturii electrice fără fir, pot fi evitate cu ușurință obstacolele din drum cum ar fi picioarele scaunelor.
Colțuri și margini
Curățenie perfectă pe întreaga suprafață, de la o margine la cealaltă.
Startul perfect
Mătura electrică fără fir pornește automat de îndată ce deplasați mânerul în spate.
Poziția de parcare
Mătura electrică fără fir este întotdeauna la îndemână datorită designului său compact și este, de asemenea, autoportantă - ceea ce înseamnă că puteți lua o pauză în orice moment.
Îngrijire și curățare
-
Îndepărtarea rapidă a periei și a recipientului de colectare a murdăriei
-
Golire ușoară, fără contact cu murdăria
-
Perie universală, pentru curățare fără efort
Luați-vă adio de la praf și murdărie!
Dacă aveți un animal de companie cu siguranță știți că murdăria ajunge să se răspândească în locuință foarte rapid - chiar și după ce ați făcut curățenie. Firimiturile și firele din blana animalelor de companie pot fi foarte dicificil de îndepărtat de pe mochete și covor. În mod clar, o mătură clasică nu ar face față. Dar avem noi ceva ce v-ar putea ajuta zi de zi: mătura electrică fără fir de la Kärcher! Veți putea curăța rapid și eficient zonele murdare și îndepărta fără efort nisipul de lângă litieră, resturile de hrană pentru câini, precum și părul animalelor de companie.