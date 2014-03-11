Mătură electrică fără fir

Mai la îndemână decât un aspirator

Cine nu s-a confruntat cu situații de genul acesta: abia ați terminat de aspirat și deja sunt firimituri pe podea... Mătura electrică fără fir de la Kärcher este alegerea perfectă pentru curățenia de zi cu zi ici și colo - fără a fi nevoie să mai scoateți aspiratorul din debara.

Mătura electrică fără fir este perfectă pentru curățenia de zi cu zi. Este de dimensiuni mici, mobilă și ușor de manevrat - și poate fi folosită în toată casa. Datorită formei sale compacte și a designului modern fără fir, mătura electrică poate fi depozitată într-un mod care economisește spațiu, fiind întotdeauna gata de utilizare.