Aparatele de curățat terase

Partenerul tău pentru curățarea terasei.

Haideți să punem capăt frecării care consumă multă energie: datorită aparatului de curățat terase, nu va mai trebui să curățați manual pardoselile din lemn din zonele exterioare. De asemenea, puteți curăța locurile îndepărtate în cel mai scurt timp și fără a avea nevoie de o conexiune electrică: în cazul aparatului de curățat terase cu acumulator, nu aveți nevoie de o sursă de alimentare dedicată și vă puteți bucura de flexibilitate maximă și libertate de mișcare. Periile rotative și sistemul de spălare cu apă curăță uniform, îndepărtând chiar și murdăria persistentă impregnată în lemn. Debitul de apă poate fi reglat cu ușurință, ceea ce înseamnă că folosiți doar atâta apă cât aveți nevoie efectiv. Murdăria este desprinsă și spălată într-un singur pas. În combinație cu periile compatibile, aparatul de curățat terase curăță în mod optim și fără efort și murdăria de pe plăcile de piatră din zonele exterioare.