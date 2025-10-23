Aparatele de curățat terase
Datorită periilor rotative și a sistemului integrat de spălare cu apă, aparatul de curățat terase de la Kärcher îndepărtează cu grijă, dar și în profunzime, murdăria de pe terase, indiferent dacă acestea sunt din lemn, WPC sau plăci ceramice fine.
Partenerul tău pentru curățarea terasei.
Haideți să punem capăt frecării care consumă multă energie: datorită aparatului de curățat terase, nu va mai trebui să curățați manual pardoselile din lemn din zonele exterioare. De asemenea, puteți curăța locurile îndepărtate în cel mai scurt timp și fără a avea nevoie de o conexiune electrică: în cazul aparatului de curățat terase cu acumulator, nu aveți nevoie de o sursă de alimentare dedicată și vă puteți bucura de flexibilitate maximă și libertate de mișcare. Periile rotative și sistemul de spălare cu apă curăță uniform, îndepărtând chiar și murdăria persistentă impregnată în lemn. Debitul de apă poate fi reglat cu ușurință, ceea ce înseamnă că folosiți doar atâta apă cât aveți nevoie efectiv. Murdăria este desprinsă și spălată într-un singur pas. În combinație cu periile compatibile, aparatul de curățat terase curăță în mod optim și fără efort și murdăria de pe plăcile de piatră din zonele exterioare.
PREGĂTIȚI SCENA PENTRU VARĂ.
Nu mai aveți nevoie de sursă de curent și de prelungitorul enervant pentru a vă curăța temeinic terasa sau balconul, protejând în același timp podeaua. Noul aparat de curățat terase PCL 3-18 poate curăța până la 20 de metri pătrați de lemn, WPC sau gresie cu o singură încărcare a bateriei. Puteți alege singuri cantitatea de apă pe care o folosiți pentru a economisi resurse.
Curățare temeinică și uniformă
Periile tip rolă inovatoare, cu rotire inversă, asigură o curățare temeinică și uniformă a teraselor din lemn.
Funcție 2 în 1
Cele două duze de apă integrate desprind și clătesc murdăria într-un singur pas.
Nu este nevoie de o sursă de alimentare
Aparatul de curățat terase este disponibil și cu baterie interschimbabilă Kärcher Battery Power de 18 V pentru o utilizare mai flexibilă fără a fi nevoie de o sursă de alimentare sau de un aparat cu cablu pentru curățarea suprafețelor mai mari.
Poate fi utilizat pe o varietate de suprafețe exterioare
Datorită opțiunii de înlocuire fără scule, periile pentru lemn incluse în pachetul de livrare pot fi înlocuite în cel mai scurt timp cu periile pentru curățarea plăcilor netede de piatră.
Avantaje
Primăvară după primăvară: terasa are nevoie disperată de o curățenie generală. Soarele, ploaia, zăpada și gheața și-au lăsat urmele, iar creșterea buruienilor, mușchilor și alte murdării strică suprafața. Din fericire, mătura și găleata pot rămâne exact acolo unde sunt: în dulap. Curățarea este acum considerabil mai rapidă și mult mai temeinică și mai ușoară: cu aparatul de curățat terase de la Kärcher.
