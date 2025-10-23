Aparatele de curățat terase

Datorită periilor rotative și a sistemului integrat de spălare cu apă, aparatul de curățat terase de la Kärcher îndepărtează cu grijă, dar și în profunzime, murdăria de pe terase, indiferent dacă acestea sunt din lemn, WPC sau plăci ceramice fine.

Partenerul tău pentru curățarea terasei.

Haideți să punem capăt frecării care consumă multă energie: datorită aparatului de curățat terase, nu va mai trebui să curățați manual pardoselile din lemn din zonele exterioare. De asemenea, puteți curăța locurile îndepărtate în cel mai scurt timp și fără a avea nevoie de o conexiune electrică: în cazul aparatului de curățat terase cu acumulator, nu aveți nevoie de o sursă de alimentare dedicată și vă puteți bucura de flexibilitate maximă și libertate de mișcare. Periile rotative și sistemul de spălare cu apă curăță uniform, îndepărtând chiar și murdăria persistentă impregnată în lemn. Debitul de apă poate fi reglat cu ușurință, ceea ce înseamnă că folosiți doar atâta apă cât aveți nevoie efectiv. Murdăria este desprinsă și spălată într-un singur pas. În combinație cu periile compatibile, aparatul de curățat terase curăță în mod optim și fără efort și murdăria de pe plăcile de piatră din zonele exterioare.

PREGĂTIȚI SCENA PENTRU VARĂ.

Nu mai aveți nevoie de sursă de curent și de prelungitorul enervant pentru a vă curăța temeinic terasa sau balconul, protejând în același timp podeaua. Noul aparat de curățat terase PCL 3-18 poate curăța până la 20 de metri pătrați de lemn, WPC sau gresie cu o singură încărcare a bateriei. Puteți alege singuri cantitatea de apă pe care o folosiți pentru a economisi resurse.

Curățare temeinică și uniformă

Periile tip rolă inovatoare, cu rotire inversă, asigură o curățare temeinică și uniformă a teraselor din lemn.

Kärcher Patio Cleaner

Funcție 2 în 1

Cele două duze de apă integrate desprind și clătesc murdăria într-un singur pas.

Kärcher Patio Cleaner

Nu este nevoie de o sursă de alimentare

Aparatul de curățat terase este disponibil și cu baterie interschimbabilă Kärcher Battery Power de 18 V pentru o utilizare mai flexibilă fără a fi nevoie de o sursă de alimentare sau de un aparat cu cablu pentru curățarea suprafețelor mai mari.

Kärcher Patio Cleaner

Poate fi utilizat pe o varietate de suprafețe exterioare

Datorită opțiunii de înlocuire fără scule, periile pentru lemn incluse în pachetul de livrare pot fi înlocuite în cel mai scurt timp cu periile pentru curățarea plăcilor netede de piatră.

Kärcher Patio Cleaner

Avantaje

Primăvară după primăvară: terasa are nevoie disperată de o curățenie generală. Soarele, ploaia, zăpada și gheața și-au lăsat urmele, iar creșterea buruienilor, mușchilor și alte murdării strică suprafața. Din fericire, mătura și găleata pot rămâne exact acolo unde sunt: în dulap. Curățarea este acum considerabil mai rapidă și mult mai temeinică și mai ușoară: cu aparatul de curățat terase de la Kärcher.

Întrebări frecvente despre aparatul de curățat terase

Aparatul de curățat terase PCL este potrivit pentru suprafețe precum lemn și WPC. Cu periile pentru suprafețe din piatră (disponibile separat), puteți curăța și dalele netede din piatră din zonele exterioare. Suprafața plăcilor de piatră trebuie să fie netedă și sigilată.

Lățimea de curățare este de 300 de milimetri.

Pachetul de livrare include un set format din două perii pentru suprafețe din lemn. Periile pentru suprafețe din piatră pot fi achiziționate separat

Periile cu role pot fi înlocuite cu ușurință manual, fără a fi nevoie de unelte.

PCL 3-18 este compatibil cu toate bateriile interschimbabile de 18 V Kärcher Battery Power.

Durata de funcționare a bateriei depinde de tipul suprafeței care urmează să fie curățată. Cu bateria de 2,5 Ah, aparatul poate curăța suprafețe din lemn timp până la 18 minute.

PCL 3-18 nu are un rezervor de apă. Ca și în cazul aparatului cu fir, acesta trebuie conectat la un robinet prin intermediul unui furtun de grădină.

Presiunea maximă a apei este de 10 bar și, prin urmare, se încadrează categoriei de presiune scăzută.

Consumul maxim de apă la o presiune a apei de 4 bar este de 180 l/h.

PCL curăță folosind numai apă; nu este posibilă adăugarea de agent de curățare prin intermediul dispozitivului.

Accesorii pentru aparatele de curățat terase

