Despre CER

CER Cleaning Equipment SRL
Filiala de producție a grupului Kärcher, din Curtea de Argeș
PERFORMANȚĂ
CER Cleaning Equipment este o companie care își depășește întotdeauna limitele de performanță și urmărește să satisfacă și cele mai înalte standarde ale clienților. Pentru noi, nu este suficient să furnizăm produse de calitate, ci tindem întotdeauna către perfecționare și îmbunătățire.
INOVAȚIE
Inovația este una dintre valorile noastre de bază. Inovăm și creăm facilitatori de inovație astfel încât să putem contribui la o lume mai curată. Credem ca inovația este benefică oamenilor și le putem oferi produse care să le ușureze activitățile.
VIAȚA LA CER CLEANING EQUIPMENT
MODELEAZĂ-ȚI VIITORUL CU AJUTORUL NOSTRU!
CER Cleaning Equipment
Succesul companiei noastre se bazează pe o cultură antreprenorială orientată către performanță și știm că performanța excelează în mediul potrivit. Acesta este motiul pentru care ne implicăm activ în calificarea și susținerea angajaților și managerilor noștri. Ne dorim ca abilitățile lor să fie valorificate, ca la final de zi, să fie mândri de realizările lor.