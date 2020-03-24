Despre CER

Succesul companiei noastre se bazează pe o cultură antreprenorială orientată către performanță și știm că performanța excelează în mediul potrivit. Acesta este motiul pentru care ne implicăm activ în calificarea și susținerea angajaților și managerilor noștri. Ne dorim ca abilitățile lor să fie valorificate, ca la final de zi, să fie mândri de realizările lor.