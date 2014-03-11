Aspiratoare de geamuri

Fără urme. Rapid. Multifuncțional. Gama de aspiratoare de geamuri fără fir asigură o curățare impecabilă, fără urme și fără apă murdară care picură. Acestea nu curăță doar ferestrele rapid și eficient, ci și toate suprafețele netede, precum plitele, oglinzile, cabinele de duș, blaturile, ușile și plăcile de ceramică.

Adu din nou acel WOW cu gama de aspiratoare pentru geamuri. Pe toate suprafețele netede.

Aspiratoare pentru geamuri

Curățare fără urme. De trei ori mai rapid. Nu numai pentru geamuri.

Te-ai gândit vreodată cum ar arăta rutina ta de curăţenie cu un aspirator pentru curăţat geamuri? Îţi spunem noi: pe scurt, cu un aspirator pentru geamuri Kärcher economiseşti şi timp, şi efort. Funcţia de aspirare asigură o curăţenie eficientă şi impecabilă a ferestrelor tale, fără dungi sau reziduuri. În plus, atunci când foloseşti un aspirator de geamuri nu intri în contact cu apa murdară. Acest aspirator este ergonomic, mereu la îndemână şi asigură o igienizare completă a suprafeţelor netede, precum ferestre, oglinzi, plite, uşi, gresie sau mese.

WV 5 Plus N Black Edition

Back to black. Noul aspirator de geamuri WV 5 Plus N Black Edition

Acum disponibil și în varianta specială Black Edition: Aspiratorul de geamuri cu acumulator Kärcher WV 5 face din curățarea suprafețelor netede o adevărată plăcere. Silențios și ușor de manevrat datorită mânerului confortabil, acest aspirator de geamuri îți permite să ajungi ușor până la marginea ferestrei grație distanțierului reglabil. Acumulatorii interschimbabili îți oferă suficientă energie pentru fiecare sarcină de curățare, permițându-ți să lucrezi continuu, fără întreruperi. Pachetul de livrare include și o duză de aspirare îngustă, perfectă pentru a curăța geamurile înguste și ferestrele cu zăbrele.

Curăță ferestrele de 3 ori mai rapid

De trei ori mai rapid

Cu un aspirator de geamuri Kärcher, curăţarea ferestrelor este de trei ori mai rapidă decât curăţarea manuală. 

Curăță geamurile fără urme

Fără urme

Curățare fără urme datorită lamelei de înaltă calitate și a funcției inovatoare de aspirare.

Curăță geamurile fără ca apa murdară să picure

Fără picurare

Aspiratorul de geamuri aspiră apa rapid și fiabil - fără a picura apă murdară.

Aspiratorul original Kärcher pentru geamuri

Aspiratorul de geamuri original

Calitate originală Kärcher de la inventatorul aspiratorului de geamuri cu acumulator.

Un aspirator de geamuri Kärcher pentru toate suprafeţele netede

Un aparat multifuncțional: În afară de ferestre, aspiratorul de geamuri Kärcher curăță aproape toate suprafețele netede, cum ar fi oglinzi, cabine de duș, plite, mese de sticlă.

Curăță geamuri

Curățarea geamurilor nu a fost niciodată mai ușoară. Cu un aspirator de geamuri Karcher obții rezultate fără urme în câteva secunde.

Curăță cabine de duș

Acest aparat pentru spălat geamuri curăță chiar şi cabine de duș, plăci de ceramică și alte suprafețe netede rapid și fără efort.

Aspiră lichide

Cu un aspirator de geamuri Karcher poți aspira chiar şi lichide de pe suprafețele plane.

Absoarbe condensul

Şi dacă te stresează condensul, nu-ţi face griji! Cu un aspirator de geamuri, poţi aspira rapid excesul de umiditate de pe suprafeţele din sticlă.

Pre-curățare simplă

Pregătirea este esențială: pentru a obține cele mai bune rezultate, suprafața trebuie mai întâi curățată și umezită. Numai după acest pas aspiratorul de geamuri WV va putea aspira eficient apa murdară. Ai la dispoziție 3 opțiuni pentru o pre-curățare de nota 10: recipientul de pulverizare Standard, recipientul de pulverizare Extra și aparatul de curățat cu vibrații fără fir KV 4.

Sprühflasche WV 2

Recipient de pulverizare Standard

Acest aparat pentru curăţat geamuri are o lavetă din microfibră, ce face curăţarea oricărei suprafeţe mult mai uşoară şi rapidă.

Sprühflasche WV 5 Extra

Recipient de pulverizare Extra

Laveta de curăţare din microfibră şi posibilitatea reglării dimensiunii pentru a ajusta cantitatea de apă utilizată sunt 2 dintre avantajele acestui pulverizator, făcându-l ideal chiar şi pentru curăţarea ferestrelor cu zăbrele.

Aparat de curățare cu vibrații KV 4

Aparat de curățare cu vibrații KV 4

Varianta electrică pentru curățarea murdăriei fără bătăi de cap. Datorită sistemului de prindere, laveta de curățare poate fi schimbată rapid și ușor.

Aparatul de curățat suprafețe netede KV 4 îndepărtează murdăria persistentă prin vibrații.

Aparatul de curățat suprafețe netede KV 4 îndepărtează murdăria persistentă prin vibrații.

Un mod eficient de a scăpa de murdărie: Datorită funcţiei integrate de vibraţii şi a umezirii automate ale acestui aparat pentru curăţat geamuri KV 4 fără fir, poţi curăţa orice suprafaţă netedă, în cel mai scurt timp. Alte avantaje ale acestui aparat de spălat geamuri include funcţionarea intuitivă şi fixarea rapidă a lavetei de curăţare.

Curățare fără urme în 3 pași cu recipientul de pulverizare și aspiratorul de geamuri fără fir

Pulverizați soluția de curățare pe suprafață.

1. Pulverizează

Mai întâi, pulverizezi soluția de curățare pe suprafață.

Curăță suprafața cu accesoriul recipientului de pulverizare.

2. Curăță

Apoi cureţi suprafața.

Aspiră suprafața cu aspiratorul pentru geamuri Kärcher.

3. Aspiră

Apoi, foloseşti aspiratorul de geamuri şi aspiri apa murdară. Şi gata!

Curățare fără urme în 3 pași cu aparatul de curățat cu vibrații și aspiratorul de geamuri fără fir

KV 4 impresionează prin funcția sa de vibrații și umezirea automată a lavetei de curățare. Suprafețele pot fi curățate fără pulverizare suplimentară și murdăria persistentă poate fi îndepărtată cu ușurință.

Curăță suprafețele cu aparatul cu vibrații KV 4.

1. Curăță

Mai întâi, umezeşti şi cureţi suprafaţa cu ajutorul aparatului cu vibrații KV 4.

Aspiră apa murdară cu aspiratorul fără fir de la Karcher.

2. Aspiră

Apoi, aspiri apa murdară folosind un aspirator de geamuri. Şi gata!

Selecție largă: Gama de aspiratoare de geamuri cu acumulator de la Karcher

Curățare fără urme a suprafețelor cu aspiratorul pentru geamuri WV 6.

Aspirator de geamuri WV 6 – Performanță de top. Durată lungă de funcționare și lamelă îmbunătățită. 

Curăță suprafețele din sticlă cu aspiratorul pentru geamuri WV 2.

Aspirator de geamuri WV 2 – Multifuncțional. Design practic ce permite o utilizare confortabilă.

Accesorii compatibile

Gama de accesorii este completarea perfectă și asigură o curățare și mai eficientă și personalizată datorită ideilor inovatoare de produs.

