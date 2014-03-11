Aspiratoare de geamuri

Curățare fără urme. De trei ori mai rapid. Nu numai pentru geamuri.

Te-ai gândit vreodată cum ar arăta rutina ta de curăţenie cu un aspirator pentru curăţat geamuri? Îţi spunem noi: pe scurt, cu un aspirator pentru geamuri Kärcher economiseşti şi timp, şi efort. Funcţia de aspirare asigură o curăţenie eficientă şi impecabilă a ferestrelor tale, fără dungi sau reziduuri. În plus, atunci când foloseşti un aspirator de geamuri nu intri în contact cu apa murdară. Acest aspirator este ergonomic, mereu la îndemână şi asigură o igienizare completă a suprafeţelor netede, precum ferestre, oglinzi, plite, uşi, gresie sau mese.