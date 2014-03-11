Aspiratoare de geamuri
Fără urme. Rapid. Multifuncțional. Gama de aspiratoare de geamuri fără fir asigură o curățare impecabilă, fără urme și fără apă murdară care picură. Acestea nu curăță doar ferestrele rapid și eficient, ci și toate suprafețele netede, precum plitele, oglinzile, cabinele de duș, blaturile, ușile și plăcile de ceramică.
Adu din nou acel WOW cu gama de aspiratoare pentru geamuri. Pe toate suprafețele netede.
Curățare fără urme. De trei ori mai rapid. Nu numai pentru geamuri.
Te-ai gândit vreodată cum ar arăta rutina ta de curăţenie cu un aspirator pentru curăţat geamuri? Îţi spunem noi: pe scurt, cu un aspirator pentru geamuri Kärcher economiseşti şi timp, şi efort. Funcţia de aspirare asigură o curăţenie eficientă şi impecabilă a ferestrelor tale, fără dungi sau reziduuri. În plus, atunci când foloseşti un aspirator de geamuri nu intri în contact cu apa murdară. Acest aspirator este ergonomic, mereu la îndemână şi asigură o igienizare completă a suprafeţelor netede, precum ferestre, oglinzi, plite, uşi, gresie sau mese.
Back to black. Noul aspirator de geamuri WV 5 Plus N Black Edition
Acum disponibil și în varianta specială Black Edition: Aspiratorul de geamuri cu acumulator Kärcher WV 5 face din curățarea suprafețelor netede o adevărată plăcere. Silențios și ușor de manevrat datorită mânerului confortabil, acest aspirator de geamuri îți permite să ajungi ușor până la marginea ferestrei grație distanțierului reglabil. Acumulatorii interschimbabili îți oferă suficientă energie pentru fiecare sarcină de curățare, permițându-ți să lucrezi continuu, fără întreruperi. Pachetul de livrare include și o duză de aspirare îngustă, perfectă pentru a curăța geamurile înguste și ferestrele cu zăbrele.
De trei ori mai rapid
Cu un aspirator de geamuri Kärcher, curăţarea ferestrelor este de trei ori mai rapidă decât curăţarea manuală.
Fără urme
Curățare fără urme datorită lamelei de înaltă calitate și a funcției inovatoare de aspirare.
Fără picurare
Aspiratorul de geamuri aspiră apa rapid și fiabil - fără a picura apă murdară.
Aspiratorul de geamuri original
Calitate originală Kärcher de la inventatorul aspiratorului de geamuri cu acumulator.
Un aspirator de geamuri Kärcher pentru toate suprafeţele netede
Un aparat multifuncțional: În afară de ferestre, aspiratorul de geamuri Kärcher curăță aproape toate suprafețele netede, cum ar fi oglinzi, cabine de duș, plite, mese de sticlă.
Curăță geamuri
Curățarea geamurilor nu a fost niciodată mai ușoară. Cu un aspirator de geamuri Karcher obții rezultate fără urme în câteva secunde.
Curăță cabine de duș
Acest aparat pentru spălat geamuri curăță chiar şi cabine de duș, plăci de ceramică și alte suprafețe netede rapid și fără efort.
Aspiră lichide
Cu un aspirator de geamuri Karcher poți aspira chiar şi lichide de pe suprafețele plane.
Aspiră condensul
Şi dacă te stresează condensul, nu-ţi face griji! Cu un aspirator de geamuri, poţi aspira rapid excesul de umiditate de pe suprafeţele din sticlă.
Pre-curățare simplă
Pregătirea este esențială: pentru a obține cele mai bune rezultate, suprafața trebuie mai întâi curățată și umezită. Numai după acest pas aspiratorul de geamuri WV va putea aspira eficient apa murdară. Ai la dispoziție 3 opțiuni pentru o pre-curățare de nota 10: recipientul de pulverizare Standard, recipientul de pulverizare Extra și aparatul de curățat cu vibrații fără fir KV 4.
Recipient de pulverizare Standard
Acest aparat pentru curăţat geamuri are o lavetă din microfibră, ce face curăţarea oricărei suprafeţe mult mai uşoară şi rapidă.
Recipient de pulverizare Extra
Laveta de curăţare din microfibră şi posibilitatea reglării dimensiunii pentru a ajusta cantitatea de apă utilizată sunt 2 dintre avantajele acestui pulverizator, făcându-l ideal chiar şi pentru curăţarea ferestrelor cu zăbrele.
Aparat de curățare cu vibrații KV 4
Varianta electrică pentru curățarea murdăriei fără bătăi de cap. Datorită sistemului de prindere, laveta de curățare poate fi schimbată rapid și ușor.
Aparatul de curățat suprafețe netede KV 4 îndepărtează murdăria persistentă prin vibrații.
Un mod eficient de a scăpa de murdărie: Datorită funcţiei integrate de vibraţii şi a umezirii automate ale acestui aparat pentru curăţat geamuri KV 4 fără fir, poţi curăţa orice suprafaţă netedă, în cel mai scurt timp. Alte avantaje ale acestui aparat de spălat geamuri include funcţionarea intuitivă şi fixarea rapidă a lavetei de curăţare.
Curățare fără urme în 3 pași cu recipientul de pulverizare și aspiratorul de geamuri fără fir
1. Pulverizează
Mai întâi, pulverizezi soluția de curățare pe suprafață.
2. Curăță
Apoi cureţi suprafața.
3. Aspiră
Apoi, foloseşti aspiratorul de geamuri şi aspiri apa murdară. Şi gata!
Curățare fără urme în 3 pași cu aparatul de curățat cu vibrații și aspiratorul de geamuri fără fir
KV 4 impresionează prin funcția sa de vibrații și umezirea automată a lavetei de curățare. Suprafețele pot fi curățate fără pulverizare suplimentară și murdăria persistentă poate fi îndepărtată cu ușurință.
1. Curăță
Mai întâi, umezeşti şi cureţi suprafaţa cu ajutorul aparatului cu vibrații KV 4.
2. Aspiră
Apoi, aspiri apa murdară folosind un aspirator de geamuri. Şi gata!
Selecție largă: Gama de aspiratoare de geamuri cu acumulator de la Karcher
Aspirator de geamuri WV 6 – Performanță de top. Durată lungă de funcționare și lamelă îmbunătățită.
Aspirator de geamuri WV 2 – Multifuncțional. Design practic ce permite o utilizare confortabilă.
Accesorii compatibile
Gama de accesorii este completarea perfectă și asigură o curățare și mai eficientă și personalizată datorită ideilor inovatoare de produs.