Cu modelul WV 5 Plus N Black Edition, Kärcher, inventatorul aspiratorului cu baterie pentru curățarea geamurilor, introduce pe piață un dispozitiv care redefinește curățarea geamurilor fără efort și fără urme. Durata extinsă a bateriei permite sesiuni de curățare mai lungi fără probleme. Prin intermediul sistemului practic de înlocuire a bateriei, achiziționarea unei baterii suplimentare vă oferă posibilitatea de a continua curățarea fără întreruperi. Mânerul moale al dispozitivului asigură că WV 5 Plus depășește modelele anterioare în ceea ce privește manevrabilitatea și ergonomia. Dispozitivul este dotat cu distanțiere pe duza de aspirare, facilitând curățarea eficientă a geamurilor până la margine. În pachetul de livrare, găsiți și o duză de aspirare îngustă pentru geamurile de dimensiuni mici. Combinația perfectă a sticlei pulverizatoare și lavetei din microfibră garantează o curățare eficientă, iar împreună cu aspiratorul de geamuri cu baterie, obțineți geamuri impecabile.