Aspirator geamuri WV 5 Plus N Black Edition
Cu setul de curățare a geamurilor cu baterie, WV 5 Plus N Black Edition, veți obține ferestre fără picurare și fără urme într-un timp foarte scurt. Posibilitatea de a adăuga o baterie suplimentară vă permite să realizați curățări continue.
Cu modelul WV 5 Plus N Black Edition, Kärcher, inventatorul aspiratorului cu baterie pentru curățarea geamurilor, introduce pe piață un dispozitiv care redefinește curățarea geamurilor fără efort și fără urme. Durata extinsă a bateriei permite sesiuni de curățare mai lungi fără probleme. Prin intermediul sistemului practic de înlocuire a bateriei, achiziționarea unei baterii suplimentare vă oferă posibilitatea de a continua curățarea fără întreruperi. Mânerul moale al dispozitivului asigură că WV 5 Plus depășește modelele anterioare în ceea ce privește manevrabilitatea și ergonomia. Dispozitivul este dotat cu distanțiere pe duza de aspirare, facilitând curățarea eficientă a geamurilor până la margine. În pachetul de livrare, găsiți și o duză de aspirare îngustă pentru geamurile de dimensiuni mici. Combinația perfectă a sticlei pulverizatoare și lavetei din microfibră garantează o curățare eficientă, iar împreună cu aspiratorul de geamuri cu baterie, obțineți geamuri impecabile.
Caracteristici si beneficii
Baterie detasabilaAcumulatorul detasabil si acumulatorul de rezerva, optional, permit curatarea ferestrelor fara intrerupere.
Curatare confortabila a marginilorDistantierul reglabil manual permite curatarea perfecta, fara cute, pana la margini.
Mâner confortabil cu indicator al nivelului baterieiManerul moale, Soft-Grip face manipularea dispozitivului mai usoara. 3 LED-uri indică starea actuală de încărcare a bateriei
Duză de aspirare interschimbabilă
- Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat.
Silințios
- Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Complet igienic
- Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară.
Aplicații multiple
- Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Lăţime de lucru cu duza de aspirare îngustă (mm)
|170
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|35
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|185
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion detașabilă
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 105
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,7
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|125 x 280 x 325
Pachet de livrare
- Sticlă de pulverizare Extra cu pânză de ștergere din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
- Duză de aspirație îngustă
Echipament
- Duza de aspirare
- Duză de aspirare interschimbabilă
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Geamuri cu grilaj
- Suprafețe netede
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.