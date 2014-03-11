Aceste echipamente pot curăța rapid suprafețe mari – de la dube și vehicule comerciale, până la zone publice și spații exterioare. Turbojeturile profesionale sunt disponibile în modele variate, cu opțiuni flexibile pentru volum de apă și presiune. În funcție de domeniul de activitate, gama noastră – de la pistoale de presiune portabile până la aparate de spălat cu presiune profesionale staționare – acoperă toate nevoile operaționale.

Aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă rece sunt ideale pentru curățarea zilnică a clădirilor, vehiculelor și echipamentelor. Presiunea ridicată îndepărtează murdăria persistentă fără a afecta suprafețele sensibile. La fel ca și pompele profesionale de spălat cu presiune cu apă rece, modelele cu apă caldă – cunoscute și sub denumirea de turbojeturi cu abur – se remarcă prin presiune constantă și performanță superioară.

Cu ajutorul aparatelor profesionale de spălat cu presiune alimentate cu motorină sau benzină, puteți face față chiar și celor mai dificile tipuri de murdărie. Indiferent dacă folosiți apă caldă sau rece, rata ridicată de curățare face ca inclusiv depunerile dure și straturile întărite să poată fi îndepărtate eficient.