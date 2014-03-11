Aparate de spălat cu presiune profesionale
Flexibilitate imbatabilă – curățare cu înaltă presiune de la Kärcher. Kärcher a inventat aparatul de spălat cu presiune profesional în 1950 și, de atunci, a perfecționat constant principiul curățării cu înaltă presiune. Mai multă performanță cu un consum redus, durată de viață extinsă și timpi de curățare semnificativ mai scurți – acestea sunt avantajele oferite de fiecare aparat de spălat cu presiune profesional marca Kärcher. În calitate de lider mondial, Kärcher oferă o gamă completă de echipamente care răspund celor mai exigente cerințe tehnice: cu apă rece sau caldă, motoare electrice sau pe combustie, modele mobile sau staționare.
Aparate de curățat cu înaltă presiune fără încălzire
Curăță zilnic mașini, vehicule și clădiri cu eficiență ridicată: datorită presiunii puternice și debitului mare de apă, fiecare aparat de spălat cu presiune profesional fără încălzire îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă. Este soluția ideală pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari.
Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă
Folosind apă caldă, aceste aparate profesionale de spălat cu presiune curăță mai eficient decât modelele cu apă rece, la aceeași presiune. Modelele Kärcher se remarcă prin tehnologie de ultimă generație și un nivel ridicat de confort în utilizare.
Sisteme de curatare cu presiune ultra-inalta
Atunci când un aparat profesional de spălat cu presiune standard nu mai face față, intră în acțiune sistemele Kärcher cu presiune ultra-înaltă. Datorită tehnologiei UHP (Ultra High Pressure), chiar și cele mai persistente depuneri și murdării pot fi îndepărtate rapid și eficient.
Generator de apă caldă
Generatoarele noastre de apă caldă oferă o soluție simplă și economică pentru a transforma un aparat profesional de spălat cu presiune cu apă rece într-un sistem de curățare cu apă caldă, crescând astfel eficiența procesului ori de câte ori este nevoie.
Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare
Aparatele de spălat cu înaltă presiune staționare sunt ideale pentru o gamă largă de aplicații. Apa sub presiune este alimentată direct în punctele de utilizare printr-o rețea de conducte instalată permanent.
Cele mai vândute aparate de spălat cu presiune profesionale
Găsește aparatul profesional de spălat cu presiune potrivit pentru sarcina ta specifică de curățare
Product Finder pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune Kärcher
Sarcini dificile, curățare ușoară: aparatele profesionale de curățat cu înaltă presiune de la Kärcher îndeplinesc rapid și eficient o gamă largă de sarcini. Soluțiile de curățare includ atât echipamentele cu apă rece și caldă, cât și detergenții.
Găsește rapid o gamă variată de tehnologii – cu Product Finder Kärcher Professional
În cel mai scurt timp, îți vom arăta echipamentul Kärcher Professional perfect adaptat nevoilor tale specifice de curățare.
Soluție completă pentru curățarea fațadelor, suprafețelor din sticlă, panourilor solare și a podelelor
Noua configurație modulară Kärcher, alcătuită din perii, tije telescopice, accesorii și adaptoare, oferă o flexibilitate excepțională în funcție de tipul de curățare necesar. Indiferent că este vorba despre presiune scăzută, medie, înaltă sau aspirare, această soluție permite curățarea eficientă a fațadelor, suprafețelor din sticlă, panourilor solare și podelelor – chiar și în zone greu accesibile. Munca devine mai comodă și mai precisă, pentru rezultate vizibile într-un timp scurt.
Aparate de spălat cu presiune profesionale de la Kärcher
Aparatele de spălat cu presiune profesionale pentru lucrări industriale sunt concepute pentru cele mai mari provocări. Fie că este vorba despre aparate profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă sau cu apă rece, alimentate cu benzină sau motorină, echipate cu rezervoare mari sau capabile să mențină o presiune constantă, Kärcher oferă soluția ideală pentru orice sarcină de curățare profesională.
Aceste echipamente pot curăța rapid suprafețe mari – de la dube și vehicule comerciale, până la zone publice și spații exterioare. Turbojeturile profesionale sunt disponibile în modele variate, cu opțiuni flexibile pentru volum de apă și presiune. În funcție de domeniul de activitate, gama noastră – de la pistoale de presiune portabile până la aparate de spălat cu presiune profesionale staționare – acoperă toate nevoile operaționale.
Aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă rece sunt ideale pentru curățarea zilnică a clădirilor, vehiculelor și echipamentelor. Presiunea ridicată îndepărtează murdăria persistentă fără a afecta suprafețele sensibile. La fel ca și pompele profesionale de spălat cu presiune cu apă rece, modelele cu apă caldă – cunoscute și sub denumirea de turbojeturi cu abur – se remarcă prin presiune constantă și performanță superioară.
Cu ajutorul aparatelor profesionale de spălat cu presiune alimentate cu motorină sau benzină, puteți face față chiar și celor mai dificile tipuri de murdărie. Indiferent dacă folosiți apă caldă sau rece, rata ridicată de curățare face ca inclusiv depunerile dure și straturile întărite să poată fi îndepărtate eficient.
Aparate profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă sau cu apă rece? Totul depinde de nevoia ta.
Aparate profesionale de spălat cu presiune cu apă rece de la Kärcher
În cazul aparatelor profesionale de spălat cu presiune cu apă rece, presiunea de impact joacă un rol esențial – fiind ideală pentru îndepărtarea murdăriei neaderente și a cantităților mari de murdărie, precum praful, mușchiul sau pământul.
Avantajele aparatelor profesionale de spălat cu presiune cu apă rece:
- Costuri de achiziție mai reduse
- Fără consum de energie pentru încălzirea apei
- Independență totală – pot fi utilizate chiar și acolo unde nu există acces la apă sau electricitate
- Construcție simplificată, cu mai puține componente
- Design compact și robust
- Întreținere și reparații ușor de realizat și eficiente din punct de vedere al costurilor
Aparate profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă de la Kärcher
Aparatele profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă încălzesc apa de la aproximativ 12 °C până la 155 °C și sunt ideale pentru îndepărtarea murdăriei persistente și aderente, precum uleiurile, grăsimile sau funinginea.
Avantajele aparatelor profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă:
- Îndepărtarea eficientă a lubrifianților și a depunerilor grase
- Timp de curățare redus, cu economie de forță de muncă
- Efect igienizant prin reducerea bacteriilor și germenilor
- Timp de uscare mai scurt
- Consum redus de detergent
- Curățare eficientă chiar și la presiune mai mică, protejând astfel suprafețele sensibile
Detergenți și dezinfectanți pentru aparatele profesionale de spălat cu presiune
Produsele de curățare și întreținere pentru pompele profesionale de spălat cu presiune de la Kärcher sunt ideale pentru utilizare industrială, în domenii precum industrie, transport sau producție. Acestea oferă performanță optimă cu un consum redus de energie și timp, iar formulele ecologice reduc poluarea apei cauzată de reziduurile de uleiuri minerale.
Curățare eficientă a vehiculelor comerciale
Agenți de curățare puternici pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe drumuri sau șantiere. Pot fi folosiți împreună cu aparate profesionale de spălat cu presiune cu apă rece sau caldă.
Versatilitate pentru aplicații industriale
Detergenți rapizi, prietenoși cu materialele, eficienți împotriva uleiurilor, grăsimilor și funinginii.
Curățenie și igienă în sectorul alimentar
Produse de curățare și dezinfectanți eficienți, omologați pentru utilizare în industria alimentară, conform listelor DGHM și DVG.
Strălucire în reprezentanțele auto
Showroomuri și vehicule impecabile, cu detergenți delicați pentru toate tipurile de materiale și suprafețe.
EASY!Lock – cum găsești adaptorul potrivit rapid și simplu
Sistemul EASY!Lock oferă opt adaptoare diferite pentru conectarea ușoară a aparatelor și accesoriilor Kärcher. Acestea permit utilizarea echipamentelor vechi împreună cu cele noi, indiferent de interfață. De exemplu, orice aparat profesional de spălat cu presiune cu conexiune M 22 x 1,5 poate fi convertit cu ușurință la sistemul EASY!Lock folosind adaptorul 2.
Pistolul de presiune EASY!Force.
Tu controlezi puterea! Pistolul EASY!Force HD de la Kärcher transformă complet experiența de lucru: folosește forța de reacție a jetului pentru a elimina complet efortul necesar în timpul utilizării. Ergonomic, intuitiv și fără stres – odată ce îl încerci, nu vei mai dori să te întorci la sistemele convenționale.