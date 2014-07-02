Aparate de curățat cu presiune foarte înaltă
Sisteme de curatare cu presiune ultra-inalta Acolo unde performanta de curatare a aparatelor de curatat cu apa sub presiune clasice nu mai este de ajuns, intra in scena aparatele de curatat cu presiune ultra-inalta de la Kärcher. Cu apa fierbinte sau rece, la o presiune de 600 - 2500 bari, acestea pot elimina murdaria si depunerile cele mai persistente fara a fi nevoie de detergenti.
Aparate de curatat fara incalzire cu cadru rigid din teava
Designul robust al cadrului protejeaza intreagul aparat si permite incarcarea acestuia in siguranta cu macaraua. Principiul caruciorului pentru un transport simplu si numeroase alte detalii fac ca aceste aparate sa fie prima alegere pentru uz profesional. Indiferent de tipul de versiune - cu benzina sau electrice.