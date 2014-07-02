Aparate de curățat cu presiune foarte înaltă

Sisteme de curatare cu presiune ultra-inalta Acolo unde performanta de curatare a aparatelor de curatat cu apa sub presiune clasice nu mai este de ajuns, intra in scena aparatele de curatat cu presiune ultra-inalta de la Kärcher. Cu apa fierbinte sau rece, la o presiune de 600 - 2500 bari, acestea pot elimina murdaria si depunerile cele mai persistente fara a fi nevoie de detergenti.