Apratele de sablat cu gheață carbonică

Producția de peleți de gheață carbonică

Peleții de gheață carbonică utilizați trebuie să fie proaspeți, în caz contrar, performanța de curățare va fi mai scăzută, iar peleții se vor transforma în gaz. Chiar și atunci când sunt păstrați în lăzi frigorifice adecvate, acești peleți de gheață carbonică pot fi păstrați doar câteva zile.

Până în prezent, peleții de gheață carbonică au fost produși în prese hidraulice mari, numite peletizatoare și livrați la cerere. De obicei, acest lucru necesită mult efort și este costisitor, în special pentru cantități mici. Acesta este motivul pentru care sablarea cu gheață carbonică nu este adesea utilizată ca metodă de curățare, deși este foarte eficientă.



Cu toate acestea, există deja pe piață o mașină care produce gheață carbonică pentru aplicații de atelier, numai în timpul curățării și exact în cantitatea necesară. În ceea ce privește logistica, sunt necesare doar două lucruri: CO2 lichid ca materie primă, care poate fi depozitat în sticle fără pierderi, și o sursă de aer comprimat sau un compresor compact.