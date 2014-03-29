Apratele de sablat cu gheață carbonică
Curățarea cu gheață carbonică este un proces eficient de pulverizare a particulelor pentru îndepărtarea straturilor de murdărie persistentă de pe o gamă variată de materiale. Curățarea cu gheață carbonică și-a dovedit utilitatea și în atelierele auto sau în cele de restaurare, în special pe suprafețe complexe și delicate - de la curățarea tapițeriei din autoturisme până la curățarea compartimentelor motorului și lucrările de restaurare a mașinilor clasice. Principalul avantaj al acestei tehnologii este faptul că curăță fără a lăsa reziduuri, cum ar fi ape reziduale, substanțe chimice sau reziduuri de agenți de pulverizare.
Curăță delicat peste tot
Sablarea cu gheață carbonică poate fi utilizată într-o varietate de domenii. Aparatele de curățat cu gheață carbonică pot fi utilizate pentru a îndepărta lacurile și vopselele, uleiurile, grăsimile, gudronul, bitumul, cerneala, rășina, adezivii, ceara, reziduurile de silicon și cauciuc, guma de mestecat și o gamă largă de straturi de murdărie de pe diferite materiale. Există, de asemenea, opțiuni pentru îndepărtarea lacului vechi de pe suprafețele lăcuite, strat cu strat.
Oțel, metal și construcția de mașini
Curățarea în profunzime și curățarea de întreținere pentru mașini de producție, roboți, benzi transportoare și vopsitorii sunt de acum floare la ureche grație aparatelor de sablat cu gheață carbonică Kärcher.
Tipografii
După curățarea cu gheață carbonică, toate mașinile de imprimat, cilindrii, instrumentele arată și funcționează ca noi.
Industria electrică și a lemnului
Aparatele de sablat cu gheață carbonică sunt ideale și pentru curățarea mașinilor de procesare a lemnului, a generatoarelor, turbinelor, dulapurilor de control, etc.
Industria ambalajelor și a materialelor plastice
Aparatul de sablat cu gheață carbonică îndepărtează atât siliconul și cauciucul cât și vopselele, lacurile sau alte tipuri de murdării din matrițele cu injecție și liniile de producție.
Industria automotive, turnătorii și instalații de matrițare prin injecție de mase plastice
Aparatele de sablat cu gheață carbonică îndepărtează diluanții și adezivii de pe toate tipuri de părți și componente. Reziduurile precum silicon, cauciuc, vopsele, lacuri, diluanți pot fi înlăturate ușor din matrițe, instrumente și din liniile de producție. Curăță perfect fără a lăsa urme.
Industria alimentară, farmaceutică și a cosmeticelor
Aparatele de curățat cu gheață carbonică sunt ideale pentru curățarea depunerilor arse, a crustelor, a grăsimii și a amidonului din instalațiile de amestecare, liniile de producție, sistemele de manevrare precum și din rezervoare și cuptoare.
Industria hârtiei
În industria de prelucrare a hârtiei, lipiciul, varul, praful și celuloza se depun în interiorul sistemelor. Rezultatele sunt timpi morți și reducerea calității. Cu ajutorul aparatelor de curățat cu gheață carbonică, sistemele pot fi curățate rapid și sunt gata în cel mai scurt timp de o nouă utilizare.
Autorități locale și domeniul public
Graffiti și guma de mestecat: provocări comune pentru multe orașe și domenii publice. Pentru curățarea eficientă a pereților și altor suprafețe, este necesară o metodă care să îndepărteze murdăria în profunzime, dar care să fie, în același timp, delicată cu materialele. Aparatele de sablat cu gheață carbonică Kärcher sunt ideale în acest sens, deoarece îndepărtează eficient graffiti-ul și guma de mestecat, fără a deteriora suprafețele.
Cum funcționează aparatele de sablat cu gheață carbonică?
Sablarea cu gheață carbonică este o procedură de pulverizare a particulelor care utilizează granule de CO2 ca agent de pulverizare. Spre deosebire de majoritatea celorlalte soluții de sablare, care își păstrează starea solidă pe parcursul întregului proces de lucru, CO2 înghețat se sublimează instantaneu în gaz CO2 atunci când lovește suprafața. Acest lucru înseamnă că nu rămân reziduuri ale agentului de pulverizare, oferind astfel o gamă largă de aplicații pentru această tehnologie.
Producția de peleți de gheață carbonică
Peleții de gheață carbonică utilizați trebuie să fie proaspeți, în caz contrar, performanța de curățare va fi mai scăzută, iar peleții se vor transforma în gaz. Chiar și atunci când sunt păstrați în lăzi frigorifice adecvate, acești peleți de gheață carbonică pot fi păstrați doar câteva zile.
Până în prezent, peleții de gheață carbonică au fost produși în prese hidraulice mari, numite peletizatoare și livrați la cerere. De obicei, acest lucru necesită mult efort și este costisitor, în special pentru cantități mici. Acesta este motivul pentru care sablarea cu gheață carbonică nu este adesea utilizată ca metodă de curățare, deși este foarte eficientă.
Cu toate acestea, există deja pe piață o mașină care produce gheață carbonică pentru aplicații de atelier, numai în timpul curățării și exact în cantitatea necesară. În ceea ce privește logistica, sunt necesare doar două lucruri: CO2 lichid ca materie primă, care poate fi depozitat în sticle fără pierderi, și o sursă de aer comprimat sau un compresor compact.
Procedura și efectul sablării cu gheață carbonică
1. Granulele de gheață carbonică - CO2 solid la o temperatură de -79 °C - se lovesc de suprafață cu o viteză mare de 150 m/s. La fel ca toate celelalte procese de pulverizare, particulele accelerate își pierd energia cinetică atunci când se lovesc de suprafață. Duritatea lor Mohs este aproximativ aceeași cu cea a ghipsului.
2. Atunci când granulele de gheață microfină la o temperatură de -79 °C se lovesc de murdăria sau stratul care trebuie îndepărtat, diferența de temperatură/răcire bruscă și energia cinetică fac ca murdăria să devină fragilă și casantă și să se spargă. Acest lucru facilitează îndepărtarea murdăriei într-o etapă ulterioară.
3. Particulele ulterioare pătrund în crăpăturile din murdăria încrustată și se sublimează acolo din starea solidă în stare gazoasă. Acest lucru implică o creștere de 400 de ori a volumului, iar murdăria este spulberată la scară microscopică.
Avantajele sablării cu gheață carbonică
Aparatele de sablat cu gheață carbonică funcționează fără substanțe chimice și nu este nevoie să se elimine apa reziduală și reziduurile de agent de pulverizare. Este posibilă curățarea suprafețelor deosebit de delicate cu un efort minim.
- Nu există reziduuri: Nu este necesară eliminarea apei reziduale, a substanțelor chimice sau a reziduurilor de agent de pulverizare după ce au fost utilizate aparatele de curățat cu gheață carbonică. Doar substanțele pulverizate rămân în urmă. În funcție de cantitate și compoziție, aceste substanțe sunt fie suflate cu ajutorul aerului comprimat, fie aspirate cu un aspirator.
- Curățare fără pregătire: Piesele vehiculului nu trebuie să fie demontate cu multă muncă înainte de curățare. Gheața carbonică ajunge cu ușurință în cele mai mici colțuri.
- Se poate economisi timp datorită curățării rapide și eficiente cu gheață carbonică.
- Curățare ecologică, fără substanțe chimice sau agenți de pulverizare.
- Suprafețele nu sunt deteriorate.
Întrebări frecvente
Cât de importantă este calitatea gheții carbonice?
Experiența ne arată că este mult mai eficient și mai rapid să folosiți peleți din gheață carbonică proaspăt făcuți. Este foarte important să folosiți gheață carbonică cât mai proaspătă pentru curățare.
Gheața carbonică veche de câteva zile își pierde densitatea și capacitatea de curățare. Prin urmare, veți avea nevoie de cantități mai mari pentru a curăța o anumită zonă. În plus, gheața carbonică sublimează continuu, ceea ce înseamnă că o cantitate de peleți ce cântărește inițial 100 kg, peste o zi va cântări doar 92 de kg.
Compatibilitatea aparatelor de curățat cu gheață carbonică cu mediul
Nu se folosesc substanțe dăunătoare mediului
Pentru curățarea cu gheață carbonică nu se folosesc substanțe chimice sau solvenți dăunători mediului. Acest lucru înseamnă că nu se eliberează aburi dăunători sau toxici și că angajații nu sunt supușii acțiunii unor substanțe periculoase ce le-ar putea afecta sănătatea.
Ușor de eliminat
Aparatele de sablat cu gheață carbonică nu lasă resturi de soluție de pulverizare. Murdăria desprinsă cade și poate fi măturată. Trebuie să eliminați doar murdăria rezultată în urma procedurii. Prin contrast, substanțele chimice și solvenții folosiți pentru curățare generează reziduuri periculoase dificil de eliminat.
Fără reziduuri secundare
În cazul sablării cu nisip, cu apă sau cu sodă, substanța utilizată pentru curățare generează reziduuri periculoase dacă este utilizată pentru îndepărtarea murdăriei toxice. Astfel, se produce o foarte mare cantitate de deșeuri secundare, care trebuie eliminate cu foarte mare grijă, la costuri considerabile.
Producerea de dioxid de carbon
CO2 este un produs secundar al altor procese industriale de producție. De exemplu, se obține dioxid de carbon din sinteza amoniacului și a metanolului prin epurarea CO2 . O mare parte din cantitatea de CO2 utilizată este generată din dioxid de carbon produs ca gaz secundar din procesarea chimică a uleiurilor brute și a gazelor. Dioxidul de carbon rezultă de asemenea și din procesele de combustie din centralele electrice și din procesele de fermentare .
Din acest motiv CO2 nu mai trebuie produs special în țările industrializate și arderea combustibililor fosili pentru a genera CO2 este acum istorie.
Echipament de protecție.
Pentru folosirea aparatelor de sablat cu gheață carbonică aveți nevoie de următorul echipament de protecție.
Echipament pentru protecția auzului
Nivelul de zgomot generat de aparatele de curățare cu gheață carbonică poate depăși 85 dB(A) și din acest motiv trebuie să purtați echipament de protecție.
Mănuși
Purtați mănuși pentru a vă proteja împotrivă degerăturilor ce pot apărea ca urmare a manevrării peleților de gheață carbonică.
Ochelari de protecție
Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii de particulele din aer. De asemenea, vă recomandăm să folosiți un echipament complet de protecție alcătuit din cască, vizor și echipamente de protecție a auzului.
Aparat de respirat
În funcție de cantitatea de praf produsă sau de concentrația de CO2, poate fi necesară folosirea unui aparat de respirat de capacitate joasă sau chiar ridicată.
Detector de dioxid de carbon
Personalul implicat în efectuarea procedurilor de sablare trebui să utilizeze un detector de CO2 pentru a stabili concentrația de CO2 din aer. Acest detector va alerta purtătorul imediat ce concentrația de dioxid de carbon atinge un nivel critic.
Contact/comandă Gheață carbonică
