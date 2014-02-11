Promoții și informații
KÄRCHER România curăță Muzeul Astra din Sibiu
În anul în care sărbătorim 90 de ani de inovație și grijă pentru curățenie, echipa KÄRCHER România s-a implicat pentru a curăța și conserva șapte case tradiționale de patrimoniu.
90 de ani de inovație Kärcher
Anul acesta, Kärcher celebrează cea de-a 90-a aniversare. Inovația caracterizează compania încă de la începuturile sale și este în continuare adânc înrădăcinată în structura companiei și în prezent.
Extra-garanție la aparatele Home & Garden
Consultă campaniile de exta-garanție la aparatele Home & Garden și înregistrează-ți aparatul pentru a beneficia de extinderea garanției!
Extra-garanție la aparatele Professional
Consultă campaniile de exta-garanție la aparatele Professional și înregistrează-ți aparatul pentru a beneficia de extinderea garanției!
Nu lăsa curățenia să te scoată din minți!
De ce-i al tău are grijă Kärcher, cu aparate ușor de folosit pentru curățenia casei.
Aplicația Home & Garden
Controlează produsele Kärcher cu funcții inteligente, înregistrează produsele pentru garanție extinsă, descoperă sfaturile de curățenie pentru casă și grădină.
Există un Kärcher pentru orice provocare!
Cauți echipamentele potrivite pentru afacerea ta? Beneficiază de consultanță din partea unui reprezentant Kärcher!
Promoții echipamente profesionale
Descoperă promoțiile noastre la gamele de echipamente profesionale.
Până la 18 ani garanție la furtunurile de grădină
Achiziționează un furtun de grădină Kärcher și beneficiezi de 12, 15 sau 18 ani de garanție, în funcție de model.
Rețeaua de magazine Kärcher Center
Vizitează cel mai apropiat magazin Kärcher Center și descoperă aparatele care te ajută să termini curățenia mult mai rapid și mai eficient!
Kärcher – furnizor mondial de tehnologii de curatare
Afacerea de familie Kärcher a devenit in prezent liderul mondial al furnizorilor de sisteme de curatare eficiente, economice si ecologice. Kärcher se distinge prin performanta de top, inovatie si calitate.
Premii pentru design si brevete
Aparatele de curatat Kärcher imbina functionalitatea, comoditatea si designul sofisticat. Firma Kärcher se distinge prin inovatie si orientare spre identificarea celor mai bune solutii, dovedite de nenumarate ori prin brevetele si premiile acordate de institutii de renume. Peste 1.300 brevete si modele de utilizare reprezinta o dovada a inventivitatii si a curajului de a aborda solutii inovatoare, ce caracterizeaza compania noastra.
Cercetare si dezvoltare a solutiilor de curatare, in cadrul firmei
Kärcher se straduieste constant sa obtina cele mai bune solutii pentru fiecare operatiune de curatare. Din acest motiv, am dezvoltat sisteme puternice, realizate dintr-o combinatie ideala de aparate de curatare, accesorii si agenti de curatare. Pentru a satisface pe deplin nevoile si preferintele clientilor nostri, ne consultam in permanenta atat cu operatori din sectorul privat, cat si cu profesionisti. Informatiile pe care le obtinem in acest fel au o influenta directa asupra dezvoltarii unor noi produse. Aceasta inseamna ca putem garanta faptul ca fiecare noua inovatie nu numai ca indeplineste cerintele operatiunilor de curatare din ce in ce mai complexe, dar face si ca munca operatorilor sa devina cat mai usoara si placuta posibil.