Cercetare si dezvoltare a solutiilor de curatare, in cadrul firmei

Kärcher se straduieste constant sa obtina cele mai bune solutii pentru fiecare operatiune de curatare. Din acest motiv, am dezvoltat sisteme puternice, realizate dintr-o combinatie ideala de aparate de curatare, accesorii si agenti de curatare. Pentru a satisface pe deplin nevoile si preferintele clientilor nostri, ne consultam in permanenta atat cu operatori din sectorul privat, cat si cu profesionisti. Informatiile pe care le obtinem in acest fel au o influenta directa asupra dezvoltarii unor noi produse. Aceasta inseamna ca putem garanta faptul ca fiecare noua inovatie nu numai ca indeplineste cerintele operatiunilor de curatare din ce in ce mai complexe, dar face si ca munca operatorilor sa devina cat mai usoara si placuta posibil.