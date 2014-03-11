Professional

Fiind cei mai mari producatori de masini de curatat din lume, intelegem faptul ca indiferent de locul in care se afla, clientii nostri au propriile cerinte in ceea ce priveste curatenia. Si intelegem si ca deseori timpul disponibil pentru efectuarea curateniei este limitat. Din acest motiv, gama noastra de masini de curatat profesionale, precum si accesoriile si detergentii, sunt create special pentru a indeplini nevoile clientilor nostri. Indiferent de domeniul de activitate sau de locatie, produsele Kärcher ofera rezultate exceptionale, economie de timp, resurse si usurinta in utilizare: astfel va puteti concentra pe ceea ce este cu adevarat important in afacerea dumneavoastra.

Kärcher Aparate de spălat cu înaltă presiune

Kärcher Aspiratoare

Kärcher Roboți de curățare

Kärcher Aspiratoare industriale

Kärcher Aspiratoare pentru geamuri

Kärcher Mașini de spălat pardoseli

Kärcher Aspiratoare cu spălare profesionale

Kärcher Echipamente pentru curățare manuală

Kärcher Mașini de măturat

Kärcher Mașini municipale

Kärcher Aparate de curățat cu abur și aspiratoare cu abur

Kärcher Sisteme de dezinfectat

Kärcher Spălătorii vehicule

Kärcher Sisteme de recuperare a apei

Kärcher Sisteme de tratare a apei

Kärcher Aparate de sablat cu gheață carbonică

Kärcher Dozatoare de apă

Kärcher Curățare rezervoare

Kärcher Purificator de aer

Kärcher Echipamente pentru grădină profesionale

Kärcher Generatoare și pompe pentru apă murdară

Kärcher Merchandising

Solutii industriale - produse pentru uz profesional

Gasirea solutiilor optime pentru efectuarea curateniei este un factor economic important pentru orice tip de afacere. De asemenea, protectia mediului creste in importanta la nivel global. Din acest motiv am creat gama noastra extinsa de produse care va va indeplini toate cerintele.

CONTACT ECHIPAMENTE PROFESIONALE

Puteți adresa echipei noastre toate cererile dvs. de vânzare, demonstrații și asistență Kärcher Professional. Experții noștri oferă consultări gratuite la nivel național, astfel încât să puteți găsi soluția perfectă pentru provocarea dvs. de curățenie.

Contact