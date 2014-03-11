Mașini de măturat

Mătură ca un profesionist cu gama de mașini de măturat. Spune „la revedere” măturii și fărașului! Mașina de măturat Kärcher curăță de 5 ori mai rapid, fiind ideală pentru trotuare, alei, căi de acces și curți. Aceste mașini de măturat colectează murdăria într-un recipient încorporat, oferindu-ți o curățare rapidă, comodă și completă.