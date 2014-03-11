Mașini de măturat

Mătură ca un profesionist cu gama de mașini de măturat. Spune „la revedere” măturii și fărașului! Mașina de măturat Kärcher curăță de 5 ori mai rapid, fiind ideală pentru trotuare, alei, căi de acces și curți. Aceste mașini de măturat colectează murdăria într-un recipient încorporat, oferindu-ți o curățare rapidă, comodă și completă.

Kärcher Matura ca profesionistii.

Beneficiile unei mașini de măturat

Ușor de utilizat

Mașina de măturat este simplu de folosit, permițându-ți să mătură rapid și fără efort.

Flexibilitate și confort

Înălțimea mânerului se poate ajusta, iar mânerul poate fi îndoit complet pentru un confort maxim în utilizare.

Curățenie în fiecare detaliu

Perii laterali lungi asigură o curățare impecabilă chiar și pe margini.

Mașină de măturat simplă și compactă

Toate mașinile de măturat pot fi depozitate ușor, ocupând puțin spațiu: pur și simplu îndoi mânerul și poziționezi mașina de măturat vertical. Gata!

Ușor de golit

Containerele mașinilor de măturat Kärcher se scot ușor pentru a fi golite – apuci, ridici, și gata! Nu intri în contact cu murdăria.

Mașini de măturat de sine stătătoare

Containerele pot fi așezate pe sol datorită designului care le permite să rămână în picioare.