CER Cleaning Equipment SRL
Filiala de producție a grupului Kärcher, din Curtea de Argeș
DESPRE CER CLEANING EQUIPMENT
Performanță
CER Cleaning Equipment este o companie care își depășește întotdeauna limitele de performanță și urmărește să satisfacă și cele mai înalte standarde ale clienților noștri. Pentru noi, nu este suficient să furnizăm produse de calitate, ci tindem întotdeauna către perfecționare și îmbunătățire.
Performanța este un element cheie în compania noastră și una dintre valorile principale după care ne desfășurăm activitatea.
Fiecare angajat are un rol bine definit la CER Cleaning Equipment și credem că satisfacția obținută de angajați la locul de muncă și motivația se află în strânsă legătură cu nivelul de performanța profesională pe care aceștia reușesc să-l atingă. Oamenii din compania noastră tind către dezvoltare, evoluție și performanță, ceea ce ne ajută să creăm cele mai bune produse de curățenie de pe piață.
Inovație
Inovația este una dintre valorile noastre de bază. Inovăm și creăm facilitatori de inovație, astfel încât să putem contribui la o lume mai curată. Credem că inovația este benefică oamenilor și le oferim produse care să le ușureze activitățile de zi cu zi.
Suntem lideri în inovație, noi setam standardele în tehnologie, service și design cu scopul de a aduce doar beneficii clienților noștri și de a le răspunde tuturor nevoilor.
Inovația este prezentă în fiecare colț al companiei noastre! Produsele pe care le producem sunt inovative și sunt create special pentru a aduce o îmbunătățire în viața clienților noștri. Inspirăm și suntem inspirați, la rândul nostru, în fiecare zi, de angajații CER Cleaning Equipment. Aceștia contribuie la succesul companiei noastre prin implicarea voluntară în dezvoltarea produselor furnizate de noi.
Calitate
Când vine vorba despre calitate, suntem mereu cu un pas înainte. Calitatea percepută de clienții noștri este egală cu calitatea reală a produselor noastre. Reușim să facem diferența în viața consumatorilor noștri prin oferirea de soluții eficiente pentru curățenie.
Suntem mândri de produsele pe care le furnizăm. Pentru noi, un produs de calitate nu înseamnă doar un produs bun, care funcționează conform standardelor, ci este produs care are un impact semnificativ asupra vieții clienților noștri.
Toate aceste lucruri nu ar fi posibile fără o echipă unită de profesoniști, alături de care ne menținem în top.