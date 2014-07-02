Aparate de curățat cu abur și aspiratoare cu abur

Curatare igienica fara agenti de curatare Aparatele de curatat cu abur de la Kärcher si aspiratoarele cu abur curata economic si igienic - fara chimicale. Gama larga de accesorii permit curatarea tuturor tipurilor de podele dure, sticla si suprafete ceramice. Permit, de asemenea, curatarea temeinica a accesoriilor de prindere si a suprafetelor textile.