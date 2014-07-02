Gama Super Class
Cele mai bune din domeniul lor. Aparatele noastre de curățat cu înaltă presiune cu apă rece sunt folosite oriunde este necesară o performanță ridicată fără compromisuri. Cu designul lor robust și durabil, sunt perfect echipate pentru a îndepărta chiar și murdăria peristentă. Fie în agricultură, pe șantier, în industrie sau pentru uz municipal – este nevoie de performanță maximă. Presiunea, debitul de apă și echipamentele super class sunt perfect potrivite.
GAMA SUPER CLASS: DE LA PROFESIONIȘTI PENTRU PROFESIONIȘTI
Aparatele de curățat din Clasa Super sunt adevărați supereroi în domeniul lor.
Cu un design ergonomic și tehnologie inovatoare, oferă calitate și performanță la cel mai înalt nivel și ușurință în utilizare, fără compromisuri.
Clasa super ergonomică
Design ergonomic special conceput pentru utilizarea zilnică: noile noastre aparate de curățat de înaltă presiune, din Clasa Super sunt prevăzute cu tehnologia de ultimă generație Kärcher pentru o utilizare confortabilă și eficiență maximă în timpul operațiunilor.
Aparatele sunt echipate cu pistolul ergonomic cu declanșare EASY!Force Advanced, cu o lance rotativă de 1050 mm și cu servo-control. Datorită cârligului reglabil și a comportimentului dedicat, accesoriile pot fi depozitate simplu și ușor.
Modelul de top din gamă
Pentru a face față celor mai înalte cerințe, folosim doar materiale de calitate. De aceea, aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă rece din Clasa Super au pistoane cu acoperire din ceramică, chiulasă din alamă și motoare cu sistem de răcire aer-apă cu turație redusă. Mai mult, furtunul Ultra Guard este un nou standard în materie de durabilitate. Eficiența pompei a fost, de asemenea, îmbunătățită comparativ cu versiunea anterioară, permițând o creștere a presiunii cu până la 15%.
Mobilitate remarcabilă
Aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă rece din Clasa Super impresionează prin designul compact și conceptul vertical, bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompei pentru un plus de performanță. Datorită mânerelor integrate, pot fi transportate sau încărcate cu ușurință cu macaraua, prin urmare, pot fi utilizate oriunde doriți. Datorită sistemului automat de derulare a furtunului, instalarea este de două ori mai rapidă. Astfel, economisiți timp, iar aparatul este gata de utilizare în doar câteva secunde. De asemenea, aveți numeroase opțiuni de depozitare a accesoriilor.
Ușor de utilizat
Noile noastre aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă rece din Clasa Super sunt cele mai puternice din industrie și sunt foarte ușor de întreținut. Durabile și echipate cu tehnologie inovatoare, asigură performanță maximă și au o utilizare intuitivă. Sunt extrem de ușor de utilizat și impresionează prin designul ergonomic, fiind prevăzute cu afișaj al nivelului de ulei, canal de scurgere a uleiului, filtru de apă ușor de curățat, pompă pivotant și design modular.
Inovație la cel mai înalt nivel
Noile aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă rece din Clasa Super sunt prevăzute cu numeroase elemente inovatoare, recent dezvoltate. Noua duză rotativă Vibrasoft reduce vibrațiile și zgomotul cu până la 30%. Tamburul automat permite o derulare și rulare automată a furtunului de presiune lung de 20 de metri, făcând procesul de curățare mai ușor și mai rapid. Furtunul poate fi operat până la un unghi de 45°, chiar și sub presiune.
Sustenabilitate
Sustenabilitatea joacă un rol important, mai ales când vine vorba despre curățenie. Aparatele noastre de curățat cu înaltă presiune sunt fabricate din materiale de înaltă calitate într-o fabrică neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2 din Germania, sunt robuste și fac față cu ușurință la cele mai dure condiții. Sunt fiabile, au o durată de viață lungă și sunt ușor de întreținut. De asemenea, presiunea din duză este cu până la 15% mai puternică față de modelele anterioare, pentru o eficiență sporită.
SUPER CLASS CLASSIC: MURDĂRIA PERSISTENTĂ NU ARE NICIO ȘANSĂ
Aparatele Super Class din gama Classic sunt cu adevărat multifuncționale.
Robuste și fiabile, acestea îmbină caracteristicile de top ale modelelor anterioare într-un singur aparat. Sunt accesibile, dar puternice, la standardele de înaltă calitate specifice Kärcher.
Design robust și durabil, de cea mai înaltă calitate
Noile noastre aparate Classic din Clasa Super sunt concepute pentru a rezista chiar și în cele mai dificile condiții de lucru. De aceea, am folosit cele mai bune materiale și am creat un design extrem de durabil, cu o pompă robustă, un nou pistol de declanșare Classic și un cadru robust din oțel.
Aparatele Classic sunt, de asemenea, ușor de întreținut. Acest lucru înseamnă că sunt gata de utilizare oricând doriți.
Performanță ridicată și ușurință de utilizare
Noile aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă rece din Clasa Super sunt suficient de puternice pentru a face față tuturor operațiunilor de curățare. Cu o presiune de până la 250 bari și un debit de apă de până la 1700 l/h, nici cea mai încăpățânată murdărie nu le poate ține pieptul. De asemenea, sunt foarte ușor de operat datorită designului ergonomic.
Eficiență remarcabilă
Aparatele Classic de curățat cu înaltă presiune cu apă rece din Clasa Super sunt extrem de durabile și robuste, pentru a face față cerințelor de bază din timpul operațiunilor de curățare. Beneficiați de calitatea excelentă și performanță maximă specifice Kärcher, la cel mai bun raport calitate-preț.
Cu conștiința împăcată
Sustenabilitatea joacă un rol important, mai ales când vine vorba despre curățenie. Aparatele de curățat cu înaltă presiune Classic sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, sunt robuste și rezistă cu ușurință în cele mai dure condiții. În plus, au o durată de viață lungă și sunt ușor de întreținut.