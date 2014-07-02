Gama Super Class

Clasa super ergonomică

Design ergonomic special conceput pentru utilizarea zilnică: noile noastre aparate de curățat de înaltă presiune, din Clasa Super sunt prevăzute cu tehnologia de ultimă generație Kärcher pentru o utilizare confortabilă și eficiență maximă în timpul operațiunilor.

Aparatele sunt echipate cu pistolul ergonomic cu declanșare EASY!Force Advanced, cu o lance rotativă de 1050 mm și cu servo-control. Datorită cârligului reglabil și a comportimentului dedicat, accesoriile pot fi depozitate simplu și ușor.