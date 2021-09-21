Programul Buy Back
Vino cu echipamentul vechi, indiferent de marca acestuia, și primești o reducere substanțială la achiziționarea unui nou echipament Karcher!
Găsește mașina potrivită
Mașini de frecat-aspirat
În comparație cu metodele manuale de curățare a podelei, mașinile de frecat-aspirat sunt mai rapide, mai rentabile și mai minuțioase atunci când vine vorba de curățarea tuturor tipurilor de podele. Acestea economisesc timp și agenți de curățare, iar acest lucru protejează atât angajații, cât și bugetul.
Potrivite pentru:
- Restaurante, magazine, bucătării și hoteluri
- Spații de birouri
- Fabrici, centre comerciale
- Parcări auto și aeroporturi
Mașini de măturat
De la mături manuale la mașini de măturat împinse sau conduse până la mașini de măturat/aspirat cu post de conducere industriale extrem de puternice și robuste. Curățați și măturați în orice moment cu tehnologia fiabilă și inovatoare de la Kärcher.
Potrivite pentru:
- Curți, alei, ateliere și hale
- Suprafețe medii și mari
- Sectorul logistic, de prelucrare a oțelului
- Industria construcțiilor sau ciment
Mașini de frecat-aspirat conduse manual
Mașină de frecat-aspirat B40
Maşină de frecat-aspirat B 40 W Bp cu acţionare proprie se poate mişca înainte şi înapoi fără întrerupere şi convinge prin utilizarea simplă şi confortabilă. Pentru protecţia împotriva utilizării eronate se poate acorda drepturi de acces prin intermediul unor chei KIK.
- Funcție comodă Auto-Fill
- Selecție dintre trei acumulatori. De asemenea, disponibilă ca variantă alimentată de la priză
- Cap de perie cu tehnica de valt
Mașină de frecat-aspirat B 60
Cu cap perie și perii disc, presiune de contact perie reglabilă, lățime de lucru 65 cm, baterie fara întreținere (24 V, 180 Ah), sistem de tractiune ajustabil (față/spate) și sistem cheie KIK pentru protejarea contra funcționării necorespunzătoare. Mașina este disponibilă cu echipare și funcții diferite.
- 4 tipuri de baterii din care puteți alege
- Funcție comodă Auto-Fill
- Cap de perie cu tehnica de disc
Mașină de frecat-aspirat BD 70/75 W
Design deosebit de ușor de utilizat, robust și foarte compact: Mașina noastră de frecat și aspirat BD 70/75 W alimentată cu acumulator este foarte versatilă și poate fi utilizată într-o mare varietate de situații.
- Capul de frecare și racleta sunt fabricate din aluminiu durabil
- Conectată la sistemul de management al flotei, Kärcher Fleet
- Presiunea de contact a periei poate fi reglată în funcție de necesități
Mașini de frecat-aspirat cu post de conducere
Mașină de frecat-aspirat B 90
Alternativa agilă la oricare mașina walk-behind de mari dimensiuni! Mașina de frecat-aspirat cu post de conducere B 90 este un aparat de noua generație cu capete cu perii. Acționarea periilor se face prin intermediul unui mecanism de antrenare în stea.
- Extrem de ușor de manevrat
- Operare simplă
- Timp lung de utilizare
Mașină de frecat-aspirat B 110
Datorită unui volum al rezervorului de 110 litri fiecare pentru apă curată și apă murdară, precum și a unui cap de perie cu disc cu lățimea de lucru de 75 de centimetri, mașina de frecat-aspirat B 110 R atinge fără efort o performanță a suprafeței de aproximativ 5100 m² pe oră.
- Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri
- Scaun reglabil pe înălțime
- Dozare de apă dependentă de viteză
Mașină de frecat-aspirat B 150
Mașina compactă B 150 are capacitatea ideală pentru a face față interioarelor cu forme neregulate. Mașina de frecat și uscat cu post de conducere alimentată cu acumulatori are două perii cilindrice cu o lățime de lucru de 90 cm, precum și tracțiune integrală pentru tracțiune optimă în curbe și pe pante înclinate.
- Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată
- Transmisie integrala
- Sistem inovator KIK
Mașină de frecat-aspirat B 200
Compactă, alimentată cu acumulatori și foarte ușor de operat, mașina cu cap de frecare cu perie cu disc și o lățime de lucru de 75 cm poate fi configurată pentru fiecare nevoie individuală. În plus față de caracteristicile standard, cum ar fi afișajul color de mari dimensiuni, prin care pot fi configurate în mod comod mai multe moduri de curățare, sunt disponibile o mulțime de alte inovații opționale.
- Cap de perie cu tehnica de disc
- Sistem inovator KIK
- Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei
Mașini de măturat cu post de conducere
Mașină de măturat-aspirat KM 125/130 R
Mașina de maturat-aspirat KM 125/130 R cu post de conducere și propulsie pe benzină se mândrește cu o mulțime de brevete:peria laterală de măturare, sistemul de curățare al filtrului Tact și sistemul Intelligent Key sunt doar trei dintre acestea.
- Kärcher Intelligent Key
- Sistem de curățare automată a filtrului Tact, inovator și extrem de eficient
- Perie principală pe ax spate
Mașină de maturat-aspirat KM 105/110 R
De ce să mături manual la colțuri cănd există o soluție mai bună? KM 105/110 R mașina de măturat aspirat cu post de conducere cu golire a recipientului electrohidraulic și matura laterală opțională poate curăța colțurile într-un singur pas.
- Perie laterală ce amplifica eficacitatea măturarii
- Sistem de curățare automată a filtrului Tact, inovator și extrem de eficient
- Sistem Teach
Mașină de măturat-aspirat KM 85/50 R
KM 85/50 R, maşina noastră de măturat cu post de conducere, alimentată cu acumulatori, este perfectă pentru zonele închise şi aglomerate. Designul său compact și nivelul ridicat de manevrabilitate înseamnă că lucrările de curățare pot fi efectuate în orice locație în care spațiul este limitat, coridoare, care sunt înguste, sau există un număr mare de colțuri.
- Concept inteligent pentru container
- Sistem de filtrare performant
- Ergonomie inteligentă pentru un nivel ridicat de confort la locul de muncă
Avantaje
EASY-Operation - Ușor și confortabil de utilizat
Operare foarte simplă datorită butonului Easy-Operation prin care funcțiile de bază sunt controlate cu ușurință. Controlul vitezei se face ușor din padelele ergonomice de accelerare.
Set Homebase pentru mai multă flexibilitate
Mașinile noastre dispun de accesorii ergonomice: conectori. De exemplu suportul se poate fixa pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.
Mașini configurabile
Permite fiecărui utilizator să configureze un profil individual al mașinii în funcție de nevoile specifice de curățare, ceea ce ajută la operarea eficientă și ușoară a mașinii.
Termeni și condiții
Perioadă desfășurare: 1 Ianuarie - 31 Decembrie 2023
Promotia se aplică următoarelor echipamente:
- mașini de frecat-aspirat profesionale
- mașini de măturat profesionale
- aparate de cuățat cu înaltă presiune profesionale
Prețul rezidual al mașinii uzate este întotdeauna determinat individual în funcție de noua mașină Kärcher achiziționată.
Mașina adusă la schimb poate fi nefuncțională și poate avea orice vechime, respectiv marcă.
Costul de transport este suportat de către noi.
Pentru a vă înscrie în program este necesar să completați formularul de mai jos și sa atașați fotografii ale mașinii vechi din mai multe unghiuri.
Cum procedați
1. Faceți câte o fotografie mașinii dvs. din fiecare parte - cel puțin 4 fotografii.
2. Completați formularul de mai jos și atașați fotografiile.
3. Vă vom contacta în termen de 24 de ore cu informații despre pașii următori și despre prețul de achiziție al noii mașini.
4. Alternativ, este posibil să ne contactați telefonic și să stabiliți o întâlnire direct cu reprezentantul nostru de vânzări. Tel. Call Center: +40 372 709 003
5. După evaluarea tuturor factorilor necesari, vă vom contacta cu o ofertă și o propunere pentru un nou tip de mașină.
6. După un acord reciproc, trimiteți vechea mașină la sediul nostru din București. Transportul este suportat de noi!
7. Veți primi o confirmare de primire a vechii mașini prin e-mail.
8. Vă vom livra noul aparat Kärcher.
