Programul Buy Back

Perioadă desfășurare: 1 Ianuarie - 31 Decembrie 2023

Promotia se aplică următoarelor echipamente:

mașini de frecat-aspirat profesionale

mașini de măturat profesionale

aparate de cuățat cu înaltă presiune profesionale

Prețul rezidual al mașinii uzate este întotdeauna determinat individual în funcție de noua mașină Kärcher achiziționată.

Mașina adusă la schimb poate fi nefuncțională și poate avea orice vechime, respectiv marcă.

Costul de transport este suportat de către noi.

Pentru a vă înscrie în program este necesar să completați formularul de mai jos și sa atașați fotografii ale mașinii vechi din mai multe unghiuri.