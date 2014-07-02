Aparate de curățat cu înaltă presiune fără încălzire

Aparatele profesionale de spălat cu presiune fără încălzire - nici o problemă pentru mizeria persistentă. Curăță zilnic mașini, vehicule și clădiri cu eficiență ridicată: datorită presiunii puternice și debitului mare de apă, fiecare aparat de spălat cu presiune profesional fără încălzire îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă. Este soluția ideală pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari.

Kärcher Clasa Super

Clasa Super

Pentru constructii, agricultura, industrie si utilizare urbana - este nevoie de putere maxima. In clasa super presiunea, debitul si echipamentul sunt perfect echilibrate .

VEZI PRODUSELE
Kärcher Clasa medie

Clasa medie

Bine echipate pentru utilizare indelungata si intensiva: aparatele de curatat cu inalta presiune cu apa rece din clasa de mijloc curata utilaje, vehicule sau spatiile din interiorul firmelor rapid si fiabil.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Clasa Compact

Clasa Compact

Usoare si puternice: aceste masini compacte pentru orice anotimp curata curtile si atelierele in cel mai scurt timp. Acestea exceleaza in ceea ce priveste presiunea, viteza de curgere si timpul de lucru.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Clasa Expert

Clasa Expert

Design robust, componente de înaltă calitate, durată lungă de utilizare, performanță fiabilă și cea mai simplă operare: aparatele de curățare cu presiune înaltă care se concentrează asupra elementelor esențiale și combină cerințele utilizatorilor profesioniști cu un raport preț-performanță excepțional de bun, făcându-le perfecte pentru utilizarea spontană pe șantiere, în atelier și în comerț,.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Clasa specială

Clasa specială

Echipate pentru a putea fi transportate cu usurinta pe suprafete deosebit de dificile: aparatelor de curatat din clasa speciala de la Kärcher inlatura murdaria persistenta in zonele greu accesibile.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Aparate de spălat cu înaltă presiune cu acumulator

Aparate de spălat cu înaltă presiune cu acumulator

Fără cablu de alimentare, dar putere maximă: Curățătorul de înaltă presiune alimentat de la baterie de la Kärcher impresionează profesioniștii cu performanțele sale profesionale oriunde se lucrează rapid și nu există o sursă de alimentare externă disponibilă.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Motor cu combustie

Motor cu combustie

In cazul in care nu exista nicio sursa de alimentare, aparatele de curatat cu apa sub presiune cu motor cu ardere - cu functionare biodiesel optionala - ofera adaptabilitate si independenta maxima.

VEZI PRODUSELE
Kärcher Portabile

Portabile

Noile aparate de curatat cu apa rece si inalta presiune de la Kärcher sunt usoare si compacte. Aceste aparate sunt usor de transportat si reprezinta partenerul mobil ideal pentru toate domeniile de utilizare.

VEZI PRODUSELE