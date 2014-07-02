Aparate de curățat cu înaltă presiune fără încălzire
Aparatele profesionale de spălat cu presiune fără încălzire - nici o problemă pentru mizeria persistentă. Curăță zilnic mașini, vehicule și clădiri cu eficiență ridicată: datorită presiunii puternice și debitului mare de apă, fiecare aparat de spălat cu presiune profesional fără încălzire îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă. Este soluția ideală pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari.
Clasa Super
Pentru constructii, agricultura, industrie si utilizare urbana - este nevoie de putere maxima. In clasa super presiunea, debitul si echipamentul sunt perfect echilibrate .
Clasa medie
Bine echipate pentru utilizare indelungata si intensiva: aparatele de curatat cu inalta presiune cu apa rece din clasa de mijloc curata utilaje, vehicule sau spatiile din interiorul firmelor rapid si fiabil.
Clasa Compact
Usoare si puternice: aceste masini compacte pentru orice anotimp curata curtile si atelierele in cel mai scurt timp. Acestea exceleaza in ceea ce priveste presiunea, viteza de curgere si timpul de lucru.
Clasa Expert
Design robust, componente de înaltă calitate, durată lungă de utilizare, performanță fiabilă și cea mai simplă operare: aparatele de curățare cu presiune înaltă care se concentrează asupra elementelor esențiale și combină cerințele utilizatorilor profesioniști cu un raport preț-performanță excepțional de bun, făcându-le perfecte pentru utilizarea spontană pe șantiere, în atelier și în comerț,.
Clasa specială
Echipate pentru a putea fi transportate cu usurinta pe suprafete deosebit de dificile: aparatelor de curatat din clasa speciala de la Kärcher inlatura murdaria persistenta in zonele greu accesibile.
Aparate de spălat cu înaltă presiune cu acumulator
Fără cablu de alimentare, dar putere maximă: Curățătorul de înaltă presiune alimentat de la baterie de la Kärcher impresionează profesioniștii cu performanțele sale profesionale oriunde se lucrează rapid și nu există o sursă de alimentare externă disponibilă.
Motor cu combustie
In cazul in care nu exista nicio sursa de alimentare, aparatele de curatat cu apa sub presiune cu motor cu ardere - cu functionare biodiesel optionala - ofera adaptabilitate si independenta maxima.
Portabile
Noile aparate de curatat cu apa rece si inalta presiune de la Kärcher sunt usoare si compacte. Aceste aparate sunt usor de transportat si reprezinta partenerul mobil ideal pentru toate domeniile de utilizare.