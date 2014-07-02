Aparate de curățat cu înaltă presiune fără încălzire

Aparatele profesionale de spălat cu presiune fără încălzire - nici o problemă pentru mizeria persistentă. Curăță zilnic mașini, vehicule și clădiri cu eficiență ridicată: datorită presiunii puternice și debitului mare de apă, fiecare aparat de spălat cu presiune profesional fără încălzire îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă. Este soluția ideală pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari.