Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare
Aparate de spălat cu înaltă presiune staționare – o soluție, multiple zone de utilizare. Aparatele de spălat cu înaltă presiune staționare Kärcher sunt potrivite oriunde este nevoie de curățare și dezinfecție într-un mod compact și eficient.
Apă rece
Aparatele staționare de spălat cu înaltă presiune cu apă rece sunt extrem de flexibile, putând fi utilizate la temperaturi ale apei de până la 85 °C și, opțional, cu operare multi-lance.
Generatoare de apă caldă
Atunci când nu este disponibilă apa caldă la robinet și instalarea încălzitoarelor pe motorină sau gaz nu este posibilă, soluția o reprezintă generatoarele electrice de apă caldă.