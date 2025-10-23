Generator de apă caldă

Este un simplu fapt: apa fierbinte are o putere mai mare de curățare decât apa rece. Recomandăm generatorul nostru de apă caldă pentru oricine are nevoie de acest avantaj suplimentar în munca de zi cu zi, ca o modernizare rentabilă a curățătorului cu înaltă presiune cu apă. Se conectează ușor la ieșirea mașinii de spălat de înaltă presiune și furnizează apă caldă până la 80 ° C. Generatorul de apă caldă este foarte eficient și cu emisii reduse. Pentru rezultate și mai bune de curățare în caz de murdărie persistentă.