Aparate de spălat cu apă caldă sub presiune

Aparatele de spălat cu apă caldă sub presiune curăță chiar mai bine cu aceeași presiune. Aparatele de la Kärcher impresionează cu cel mai înalt nivel de confort de utilizare și tehnologie de ultimă generație.

Kärcher Clasa Super

Indiferent ca este vorba de industria auto, agricultura, constructii sau industria de transport: clasa Super mobila ofera performanta de top acolo unde munca trebuie sa se desfasoare intr-un punct fix.

Kärcher Clasa medie

Pentru dealeri auto, constructii comerciale, agricultura si utilizare urbana: clasa de mijloc imbina tehnologia inovatoare cu confortul maxim de functionare. Ideal pentru utilizarea intensiva.

Kärcher Clasa Compact

Curățați eficient vehiculele și spălați motoarele sau îndepărtați murdăria persistentă de pe scările exterioare. Cu apă fierbinte și presiune ridicată de până la 180 bar și si debit maxim de 900 l/h. Aceasta este noua clasă compactă.

Kärcher Clasa Upright

Aceste aparate performante si robuste sunt convingatoare datorita manevrabilitatii simple si a transportului deosebit de usor. Astfel, clasa uprightverticala este alternativa pentru diferitele domenii mestesugaresti, mici ateliere si firme de curatenie.

Kärcher Clasa specială

Atunci cand gazele arse trebuie sa fie evitate sau sunt interzise: clasa speciala cu incalzire electrica este utilizata in zone de igiena, spitale, bucatarii cantine sau bai publice.

Kärcher Motor cu combustie

In cazul in care nu exista nicio sursa de alimentare, aparatele de curatat cu apa sub presiune cu motor cu ardere - cu functionare biodiesel optionala - ofera adaptabilitate si independenta maxima.

