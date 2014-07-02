Aparate de spălat cu apă caldă sub presiune
Aparatele de spălat cu apă caldă sub presiune curăță chiar mai bine cu aceeași presiune. Aparatele de la Kärcher impresionează cu cel mai înalt nivel de confort de utilizare și tehnologie de ultimă generație.
Clasa Super
Indiferent ca este vorba de industria auto, agricultura, constructii sau industria de transport: clasa Super mobila ofera performanta de top acolo unde munca trebuie sa se desfasoare intr-un punct fix.
Clasa medie
Pentru dealeri auto, constructii comerciale, agricultura si utilizare urbana: clasa de mijloc imbina tehnologia inovatoare cu confortul maxim de functionare. Ideal pentru utilizarea intensiva.
Clasa Compact
Curățați eficient vehiculele și spălați motoarele sau îndepărtați murdăria persistentă de pe scările exterioare. Cu apă fierbinte și presiune ridicată de până la 180 bar și si debit maxim de 900 l/h. Aceasta este noua clasă compactă.
Clasa Upright
Aceste aparate performante si robuste sunt convingatoare datorita manevrabilitatii simple si a transportului deosebit de usor. Astfel, clasa uprightverticala este alternativa pentru diferitele domenii mestesugaresti, mici ateliere si firme de curatenie.
Clasa specială
Atunci cand gazele arse trebuie sa fie evitate sau sunt interzise: clasa speciala cu incalzire electrica este utilizata in zone de igiena, spitale, bucatarii cantine sau bai publice.
Motor cu combustie
In cazul in care nu exista nicio sursa de alimentare, aparatele de curatat cu apa sub presiune cu motor cu ardere - cu functionare biodiesel optionala - ofera adaptabilitate si independenta maxima.