CURĂȚAREA DALELOR DE PE TERASĂ: GHID PAS-CU-PAS
În special în lunile mai calde, terasa este adesea folosită ca o zonă suplimentară de living și de luat masa. La urma urmei, oferă o mulțime de spațiu pentru a sta împreună confortabil, a mânca sau a face plajă. Pentru ca zona de exterior să arate cu adevărat bine, dalele de pe terasă trebuie curățate temeinic cel puțin de două ori pe an. Cu aceste sfaturi și trucuri, terasele vor străluci din nou.
La ce să fii atent când cureți dalele de terasă?
Terasele din beton sau piatră naturală nu impresionează doar prin aspectul lor modern, ci și prin întreținerea lor simplă. Pentru că, în comparație cu terasele din lemn, plăcile de terasă cu suprafețe netede sunt mai ușor de curățat. Cu toate acestea, este destul de normal să vedem semnele de utilizare pe aceste materiale: după un timp, nu numai petele se acumulează pe plăcile de piatră, dar și algele, mușchiul și buruienile se instalează în rosturi. Pe lângă faptul că nu arată foarte bine, poate fi periculos, pentru că mușchii și algele devin rapid alunecoase. Dar care este cel mai bun mod de a curăța plăcile de terasă?
Pentru a curăța dalele de terasă, puteți folosi unelte electrice și ajutoare chimice, precum și remedii casnice ecologice. Pentru a proteja plăcile de terasă împotriva deteriorării, metoda de curățare respectivă trebuie adaptată întotdeauna în funcție de material. Unelte precum aparatele de îndepărtat buruieni, aparatele de spălat cu presiune, dispozitivele de curățat suprafețe mari sau aparatele de curățat terase pot fi folosite cu succes.
Îndepărtați murdăria grosieră de pe dalele terasei
Înainte ca terasa să poată fi curățată în profunzime, murdăria grosieră trebuie mai întâi îndepărtată de pe suprafață. Acest lucru înseamnă o muncă suplimentară, dar previne ca murdăria să se răspândească și mai mult în timpul curățării. Resturile libere, cum ar fi frunzele, sau crengile, sunt cel mai bine îndepărtate cu o mătură din paie sau plastic. Greblele metalice nu numai că sunt zgomotoase, ceea ce ar putea deranja vecinii, dar pot deteriora suprafața. Cei care au o terasă exterioară deosebit de mare ar trebui să aibă o mașină de măturat care să facă treaba în locul lor. Acest lucru economisește timp și energie.
Sfat
Pentru a preveni formarea de mușchi și alge, plăcile de terasă trebuie curățate în mod regulat, de preferință de mai multe ori pe an.
Curățați rosturile terasei
După ce suprafața terasei a fost curățată, este timpul să curățați rosturile. Pentru a îndepărta buruienile, este potrivită o racletă de rosturi. Frecați de-a lungul rosturilor și desprindeți verdeața, buruienile și mușchii. Acest lucru necesită mult timp și răbdare, dar efortul merită. Dacă nu aveți la îndemână o racletă de rosturi, este suficientă și o spatulă de grădină. Un dispozitiv de îndepărtare a buruienilor fără fir este mai eficient și mai ușor pentru spate. Cei care preferă o alternativă simplă pot apela și la apă fierbinte. Avantajul este că aceasta este ieftină și sigură din punct de vedere ecologic, de asemenea, combate literalmente buruienile de la rădăcină, deoarece distruge structura celulară a plantei, determinând-o să moară în timp. Dezavantajul acestei metode este că buruienile rămân inițial, iar aplicarea trebuie repetată de mai multe ori până când aceasta își face efectul.
Odată ce rosturile terasei au fost curățate și toate resturile libere au fost îndepărtate de pe terasă, este timpul să curățați temeinic plăcile de terasă.
Curățarea plăcilor de terasă: îndepărtarea petelor și a decolorărilor
Stropi de vin roșu, pete de sos în jurul mesei sau stropi de grăsime sub grătar; dacă petele murdăresc terasa după nopțile pline de vară, este necesară o acțiune rapidă. Acest lucru se datorează faptului că, în special pe plăcile de terasă cu suprafețe poroase, lichidele se absorb rapid și pot duce la decolorări care sunt dificil de îndepărtat ulterior. În special, grăsimea și uleiul lasă pete persistente pe suprafețele din beton sau piatră. Detergenții pentru suprafețe din piatră sau detergenții speciali pentru beton sunt o modalitate bună de a îndepărta acest tip de pete. Se face o distincție între produsele de curățare care se aplică direct și cele care trebuie diluate. Pentru acestea din urmă, este important să se mențină proporția corectă. Produsul de curățare se aplică pe zonele afectate și trebuie lăsat să acționeze timp de aproximativ 2 până la 5 minute. După aceea, clătiți zonele cu apă curată. Alternativ, terasa poate fi curățată cu soluții de curățare casnice. De exemplu, puteți folosi săpun diluat în apă caldă sau vă puteți face propriul detergent. Tot ce aveți nevoie este puțin bicarbonat de sodiu sau oțet. Cu toate acestea, înainte de a vă apuca de treabă, este indicat să testați detergentul pe o parte puțin vizibilă a terasei. Dacă materialul se decolorează, cel mai bine este să vă bazați pe produse de curățare profesionale.
În cazul în care soluțiile casnice sunt potrivite, procedați după cum urmează: În primul rând, diluați-l cu apă și distribuiți-l cu generozitate pe suprafața terasei. Oțetul poate fi aplicat direct sau într-un raport de 1:1 cu apă. În cazul bicarbonatului de sodiu, dizolvați între 1 și 5 linguri în 10 litri de apă, în funcție de gradul de murdărie. Amestecul trebuie acum să se înmoaie timp de 15 până la 20 de minute. Terasa este apoi curățată cu o lavetă și, la final, clătită cu apă curată.
Curățați terasa cu aparatul de spălat cu presiune
Pentru a îndepărta temeinic murdăria de pe întreaga suprafață a terasei, un aparat de spălat cu presiune este ideal. Datorită faptului că apa are contact cu solul la o presiune de până la 180 de bari, curăță suprafețele în mod extrem de fiabil, o modalitate foarte convenabilă și care economisește timp pentru a curăța terasa. Atenție însă: în funcție de tipul de material, jetul direct de apă poate să asprească sau chiar să deterioreze plăcile de terasă. Tipurile dure de piatră pot fi curățate fără ezitare cu presiune înaltă, în timp ce pentru pietrele naturale mai moi trebuie aplicată doar o presiune scăzută. Pentru a curăța totuși temeinic plăcile de terasă cu presiune mică, se recomandă utilizarea aparatului de spălat cu presiune în combinație cu un dispozitiv de curățare a suprafețelor, unde distanța duzelor față de suprafață poate fi mărită și astfel se poate curăța mai ușor. Alternativ, pentru suprafețe mai mici, se poate folosi un aparat de spălat cu presiune medie la care se atașează o perie puternică cu jet.
Curățarea cu aparatul pentru curățat terase
Pe lângă aparatele de spălat cu presiune, mai puteți folosi un aparat electric pentru curățarea teraselor. Datorită combinației dintre cele două perii rotative și interschimbabile pentru suprafețe din lemn sau piatră, precum și a alimentării cu apă integrate, chiar și murdăria persistentă și depunerile verzi pot fi desprinse. Puteți regla cantitatea de apă utilizată în funcție de suprafața care trebuie curățată.
Și iată cum se curăță terasa în doar câțiva pași:
- Pasul 1: Înainte de a începe, aparatul de curățat terase trebuie mai întâi să fie conectat la o sursă de apă. Un furtun de grădină convențional este suficient pentru acest lucru.
- Pasul 2: După ce furtunul este conectat, deschideți alimentarea cu apă situată pe mâner. Aici poate fi reglată cantitatea de apă dorită pentru curățarea terasei. Pentru materiale precum betonul, aveți nevoie de mai puțină apă, iar pentru lemn sau piatră este nevoie de ceva mai multă apă.
- Pasul 3: Pentru a începe, porniți dispozitivul. Pentru a curăța în mod optim plăcile de terasă, aparatul de curățat terase trebuie să fie mișcat uniform înainte și înapoi pe suprafață. Murdăria este desprinsă de rolele care se rotesc în sens invers și spălată imediat de jetul de apă integrat.
- Pasul 4: Trebuie doar să clătiți suprafața cu furtunul de grădină și dalele de terasă sunt curățate.
Cum să curățați dalele de terasă din piatră naturală?
Terasele realizate din piatră naturală, cum ar fi granitul, marmura, gresia sau calcarul, sunt robuste, rezistente la abraziune și își păstrează culoarea originală. Dezavantajul este că materialul natural are mici adâncituri în care se acumulează murdărie și depuneri verzi. Cu toate acestea, înainte de a pune mâna direct pe aparatul de spălat cu presiune sau pe un aparat electric de curățat terase, informați-vă mai întâi despre rezistența pietrei. Cu cât o piatră este mai dură, cu atât este mai puțin sensibilă la aceste aparate electrice. Materialele foarte dure, cum ar fi granitul sau bazaltul, pot fi curățate cu presiune înaltă fără probleme. În cazul pietrelor naturale mai moi, cel mai bine este să folosiți presiune scăzută sau să curățați manual. Pentru a curăța suprafețe mai mici, sunt potrivite un săpun cu pH neutru, puțină apă și o perie. Dacă doriți să curățați eficient suprafețe mai mari de piatră naturală, puteți folosi aparatul de curățat terase sau puteți lucra cu aparatul de spălat cu presiune și un accesoriu pentru suprafețe mari.
Cum să curățați o terasă de beton?
Betonul este durabil și robust, dar gradul său ridicat de absorbție reprezintă un dezavantaj. Lichidele pătrund prin porii deschiși mai repede decât în cazul pietrei naturale. Prin urmare, se recomandă să curățați suprafețele terasei din beton cu o cantitate mică de apă. Pentru pete sau murdării mai mici, este util nisipul de curățat. Acesta acționează ca un șmirghel și dizolvă eficient murdăria uscată.
Depunerile verzi și algele se îndepărtează cu apă caldă și o perie. Pentru o curățare ecologică, cel mai bun săpun este cel biodegradabil. Mai întâi se dizolvă săpunul în apă călduță, apoi se aplică pe suprafață și se lasă amestecul timp de 20-30 de minute. Apoi frecați suprafața cu o perie de frecat cu coadă sau cu o perie de mână. După aceea, terasa trebuie clătită bine cu apă curată pentru a elimina toate reziduurile de săpun.