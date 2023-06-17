CURĂȚAREA DALELOR DE PE TERASĂ: GHID PAS-CU-PAS

Curățarea plăcilor de terasă: îndepărtarea petelor și a decolorărilor

Stropi de vin roșu, pete de sos în jurul mesei sau stropi de grăsime sub grătar; dacă petele murdăresc terasa după nopțile pline de vară, este necesară o acțiune rapidă. Acest lucru se datorează faptului că, în special pe plăcile de terasă cu suprafețe poroase, lichidele se absorb rapid și pot duce la decolorări care sunt dificil de îndepărtat ulterior. În special, grăsimea și uleiul lasă pete persistente pe suprafețele din beton sau piatră. Detergenții pentru suprafețe din piatră sau detergenții speciali pentru beton sunt o modalitate bună de a îndepărta acest tip de pete. Se face o distincție între produsele de curățare care se aplică direct și cele care trebuie diluate. Pentru acestea din urmă, este important să se mențină proporția corectă. Produsul de curățare se aplică pe zonele afectate și trebuie lăsat să acționeze timp de aproximativ 2 până la 5 minute. După aceea, clătiți zonele cu apă curată. Alternativ, terasa poate fi curățată cu soluții de curățare casnice. De exemplu, puteți folosi săpun diluat în apă caldă sau vă puteți face propriul detergent. Tot ce aveți nevoie este puțin bicarbonat de sodiu sau oțet. Cu toate acestea, înainte de a vă apuca de treabă, este indicat să testați detergentul pe o parte puțin vizibilă a terasei. Dacă materialul se decolorează, cel mai bine este să vă bazați pe produse de curățare profesionale.

În cazul în care soluțiile casnice sunt potrivite, procedați după cum urmează: În primul rând, diluați-l cu apă și distribuiți-l cu generozitate pe suprafața terasei. Oțetul poate fi aplicat direct sau într-un raport de 1:1 cu apă. În cazul bicarbonatului de sodiu, dizolvați între 1 și 5 linguri în 10 litri de apă, în funcție de gradul de murdărie. Amestecul trebuie acum să se înmoaie timp de 15 până la 20 de minute. Terasa este apoi curățată cu o lavetă și, la final, clătită cu apă curată.