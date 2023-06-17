CUM SE ÎNDEPĂRTEAZĂ BURUIENILE: SFATURI PRACTICE

Soluțiile casnice ajută la îndepărtarea buruienilor?

Soluțiile casnice, dacă sunt folosite corect, sunt foarte eficiente și reprezintă o alternativă atunci când nu sunt disponibile unelte profesionale de grădinărit. Desigur, depinde de cât timp doriți să investiți pentru a vă ocupa de această problemă. Dacă doriți să îndepărtați buruienile rapid și cât mai ușor, este mai bine să folosiți unelte profesionale. Cu toate acestea, botaniștii și toți pasionații de grădinărit știu că există câteva trucuri și soluții casnice care pot face mai ușoară îndepărtarea buruienilor.

Apa caldă este un remediu tradițional de casă și îndepărtează definitiv buruienile. De exemplu, ați putea turna apă clocotită folosită la cartofi sau paste peste buruienile nedorite, în loc să o aruncați în chiuvetă. Apa fierbinte care bolborosește distruge toate celulele buruienii, însă, pentru a spori efectul, trebuie să repetați acest proces de mai multe ori. Un alt dezavantaj este că buruienile nu dispar imediat, ci durează ceva timp.

O altă opțiune este să "sufocați" buruienile. Acest lucru funcționează bine, cu mulci de scoarță care pot fi achiziționate de la centrele de grădinărit. Mulcii de scoarță conțin taninuri care suprimă germinarea buruienilor.