CUM SE ÎNDEPĂRTEAZĂ BURUIENILE: SFATURI PRACTICE
Iubitorii de grădinărit sunt fericiți că a venit primăvara, că începe în sfârșit sezonul de grădinărit și că totul va înflori din nou. Dacă nu ar exista acel "dușman" natural enervant, care face ravagii în straturile din grădină, pe gazon, pe aleile pavate și pe terase - buruienile! Vestea bună este că buruienile pot fi ținute în frâu cu ajutorul instrumentelor potrivite. Dar ce trebuie să aveți în vedere atunci când îndepărtați buruienile? Iată cinci întrebări și răspunsuri.
Soluțiile casnice ajută la îndepărtarea buruienilor?
Soluțiile casnice, dacă sunt folosite corect, sunt foarte eficiente și reprezintă o alternativă atunci când nu sunt disponibile unelte profesionale de grădinărit. Desigur, depinde de cât timp doriți să investiți pentru a vă ocupa de această problemă. Dacă doriți să îndepărtați buruienile rapid și cât mai ușor, este mai bine să folosiți unelte profesionale. Cu toate acestea, botaniștii și toți pasionații de grădinărit știu că există câteva trucuri și soluții casnice care pot face mai ușoară îndepărtarea buruienilor.
Apa caldă este un remediu tradițional de casă și îndepărtează definitiv buruienile. De exemplu, ați putea turna apă clocotită folosită la cartofi sau paste peste buruienile nedorite, în loc să o aruncați în chiuvetă. Apa fierbinte care bolborosește distruge toate celulele buruienii, însă, pentru a spori efectul, trebuie să repetați acest proces de mai multe ori. Un alt dezavantaj este că buruienile nu dispar imediat, ci durează ceva timp.
O altă opțiune este să "sufocați" buruienile. Acest lucru funcționează bine, cu mulci de scoarță care pot fi achiziționate de la centrele de grădinărit. Mulcii de scoarță conțin taninuri care suprimă germinarea buruienilor.
Există un moment perfect pentru a curăța grădina?
Cel mai bine este să plivim după o ploaie sau după ce am udat grădina, deoarece solul este umed și mai moale. Rădăcinile și semințele sunt adesea mai puțin rezistente atunci când solul este moale.
Oricare ar fi metoda sau instrumentele de grădină pe care le folosiți pentru a îndepărta eficient buruienile, cel mai bine este să le îndepărtați de mai multe ori pe an decât să așteptați prea mult timp, pentru că vor fi din ce în ce mai greu de eliminat. În plus, este mai bine și pentru florile și plantele dvs., deoarece acestea nu trebuie să împartă apa cu buruienile. Apropo, dacă tăiați gardul viu și arbuștii, aruncați imediat resturile, astfel nu veți oferi în primul rând un teren propice pentru buruieni și mușchi.
Ce ajută împotriva buruienilor?
Plantele care cresc fără intervenția omului, spre deosebire de plantele cultivate și ornamentale, se numesc buruieni sau buruieni sălbatice. Deoarece buruienile răsar la întâmplare și permanent în multe colțuri ale grădinii, nu este atât de ușor să le "ținem la distanță". Buruienile, cum ar fi păpădia și pătlagina, cresc în principal în straturile de flori și pe gazon. Ele se găsesc, de asemenea, în rosturile de pavaj. Cei mai mulți recurg la o racletă convențională pentru rosturi, la o spatulă de grădină sau la un târnăcop mic. Această metodă poate fi folosită pentru a îndepărta buruienile, dar este consumatoare de timp, deoarece progresul este foarte lent și munca devine rapid obositoare.
Pentru a îndepărta eficient buruienile, protejând în același timp mediul înconjurător, există mai multe metode care se folosesc cel mai bine combinat. Erbicidarea este una dintre ele, dar necesită foarte mult timp. În primul rând, zona pavată trebuie curățată de resturile grosiere, cum ar fi frunzele, cu ajutorul unei mături, iar apoi trebuie curățate bine rosturile cu o racletă specială pentru rosturi. Acest lucru poate consuma foarte mult timp dacă există multe îmbinări de care trebuie să vă ocupați. După aceea, îndepărtați orice resturi cu o mătură și ulterior trebuie să îndepărtați mușchiul sau ciupercile.
Cum să îndepărtați eficient buruienile
În zilele noastre, există unelte speciale de grădinărit care facilitează îndepărtarea buruienilor și reduc semnificativ volumul de muncă necesar. Printre acestea se numără dispozitive precum un aparat de îndepărtare a buruienilor fără fir. Terasele din piatră și aleile pavate pot fi curățate de buruieni, cu mult mai puțină presiune asupra spatelui. Sunt necesari doar câțiva pași:
- Cei care doresc să elimine buruienile cu un aparat de îndepărtat buruienile ar trebui să aleagă o zi uscată pentru a face acest lucru. Aparatul funcționează cel mai eficient în condiții uscate.
- Atunci când folosiți aparatul de îndepărtat buruienile, purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție adecvată. Aceasta include mănuși, apărători de urechi, pantofi rezistenți și ochelari de protecție
- Mai întâi, reglați mânerul telescopic la înălțimea dorită. Apoi atașați perii și reglați capul rotativ, împingeți bateria în suport până când se aude un clic.
- La fel ca la o mașină de tuns iarba convențională, butonul de deblocare trebuie acum apăsat și menținut apăsat înainte ca mașina de îndepărtat buruienile să poată fi pornită din comutator. Apoi eliberați butonul de deblocare.
- Acum, ghidați dispozitivul de îndepărtare a buruienilor pe suprafață cu mișcări lente și sub un unghi ușor, fără a exercita presiune. Acest lucru permite periei rotative din nailon să îndepărteze toate buruienile de pe suprafață. Pentru buruieni foarte groase, efectuați acest pas de mai multe ori.
Îndepărtați buruienile folosind substanțe chimice?
Citești mereu despre substanțe chimice de îndepărtare a buruienilor care se diluează cu apă și se aplică pe buruieni. Totuși, acest lucru nu este recomandat, deoarece substanțele chimice atacă plantele și solul. De asemenea, acestea se pot infiltra în apele subterane. De aceea, legile interzic adesea utilizarea pesticidelor.
Îndepărtarea buruienilor prin ardere?
O altă metodă populară de îndepărtare a buruienilor este arderea lor. Nici această metodă de îndepărtare a buruienilor nu este recomandată, deoarece arderea buruienilor reprezintă un pericol de incendiu pentru plantele și clădirile din jur, precum și pentru animalele mici.