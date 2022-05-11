ÎNTREŢINEREA GRĂDINII: CELE MAI UTILE SFATURI ŞI TRUCURI
Indiferent dacă vorbim despre primăvară, atunci când sezonul de grădinărit începe din nou, sau despre lunile de toamnă, când grădina este pregătită treptat pentru iarnă – cine doreşte ca grădina sa să rămână verde şi să arate frumos pe termen lung are mult de lucru. Urmând aceste sfaturi de specialitate, întreţinerea grădinii este garantată.
Sfaturi de specialitate pentru o grădină bine întreţinută
Întreţinerea grădinii poate fi obositoare, dar în egală măsură poate fi şi o pasiune şi o activitate distractivă, precum şi o pauză de la viaţa de zi cu zi, adesea stresantă. Şi cine este pregătit ştie ce trebuie făcut în grădină şi când. Acest lucru economiseşte timp şi disconfort, cum ar fi tăierea accidentală a tufişurilor la momentul nepotrivit. Dar ce anotimp este, de fapt, cel mai bun pentru tăierea gardurilor vii şi a copacilor? Cât de des ar trebui să tundeţi sau să mulciţi gazonul? Ce trebuie avut în vedere atunci când udaţi grădina? Şi cum pregătiţi iazul şi grădină pentru iarnă?
Cu aceste sfaturi şi trucuri de grădinărit, sunteţi pregătit pentru toate sarcinile:
Sfaturi pentru grădinărit: întreţinerea corectă a peluzelor, a gardurilor vii şi a copacilor
Gardurile vii care se învecinează cu terenul propriu nu sunt doar un punct de atracţie în grădină, ci oferă şi protecţie vizuală împotriva privirilor curioase ale trecătorilor sau vecinilor. Dar au nevoie de întreţinere regulată. Prin urmare, trebuie să aflaţi ce tehnici de tăiere pot fi utilizate şi care instrumente de grădină sunt cele mai potrivite pentru întreţinerea gardului viu.
Aşadar, înainte de a tăia gardul viu, ar trebui să vedeţi ce tip de gard viu doriţi să tăiaţi, deoarece alegerea formei trapezoidale sau dreptunghiulare depinde de tipul de gard viu. Prima variantă, cu întinerirea gardului viu în sus, este deosebit de populară.
Că tot veni vorba de întinerire... Tăierea de întinerire ne readuce la capitolul privind întreţinerea copacilor, deoarece nu numai gardurile vii şi tufişurile trebuie tăiate din când în când. Copacii de grădină necesită, de asemenea, întreţinere regulată, pentru a vă asigura că vor susţine multe flori şi fructe şi că vă puteţi bucura de ei pentru o lungă perioadă de timp. Dar cum se taie corect copacii în practică? Cine crede că puteţi tăia crengile şi ramurile pur şi simplu de oriunde, în mod aleatoriu, cu o unealtă de grădină, se înşeală amarnic. Pentru a tăia corect copacii, proprietarii de grădină ar trebui să aibă întotdeauna următoarele unelte pregătite: un clește pentru crengi, un ferăstrău pentru crengi sau o drujbă electrică – îmbrăcăminte de protecţie adecvată şi o scară.
În schimb, ar trebui să tundeţi gazonul mult mai frecvent. Acest lucru necesită o multe lucrări de întreţinere, în special începând cu lunile de primăvară. Cu toate acestea, este important să ştiţi cum se tunde gazonul, chiar dacă sună ciudat la început. Cum ar trebui să procedeze grădinarii amatori cel mai bine atunci când tund gazonul? Pentru început, înţelegerea elementelor de bază ale tunderii gazonului este utilă pentru un gazon verde şi bogat. Cine este interesat de aceste aspecte ştie că nu este indicată tunderea unui gazon umed, de exemplu. O temperatură prea ridicată dăunează, de asemenea, firelor proaspăt tăiate de iarbă. Dar de ce se întâmplă asta? Când ar trebui să utilizaţi o maşină de tuns iarba sau de mulcit şi în ce situaţii este mai potrivită o maşină de tuns iarba cu acumulator sau un robot de tuns iarba? Cu sfaturile potrivite, pot fi selectate unelte de tăiere adecvate pentru propriile nevoi, evitând astfel erorile la tunderea gazonului.
Sfaturi şi trucuri pentru udarea grădinii
Cine îşi menţine şi fertilizează corect straturile, florile şi gazonul a făcut deja un pas uriaş înspre o grădină splendidă şi înfloritoare. Desigur, acest lucru este posibil numai dacă udaţi în mod regulat plantele şi gazonul. Mai presus de toate, ar trebui să aşteptaţi momentul ideal şi să cunoaşteţi tehnica potrivită de udare atunci când faceţi acest lucru. De exemplu, trebuie să reţineţi că plantele şi solurile au nevoi diferite şi ar trebui să le udaţi mai rar sau mai frecvent, în funcţie de tip.
În plus, pasionaţii de grădinărit pot recurge şi la irigarea automată. Puteţi economisi mult timp cu un astfel de sistem automat de irigare. De asemenea, această metodă de udare permite economii considerabile de resurse faţă de udarea manuală. Aici se folosesc sistemele de irigare controlate de calculator prin care apa este extrasă mai întâi din reţeaua de alimentare sau dintr-un butoi sau dintr-o cisternă cu ajutorul unei pompe de suprapresiune.
O grădină idilică şi primitoare: sfaturi pentru curăţarea teraselor şi a mobilierului de grădină
Pentru multe persoane, propria grădină este un loc unde se retrag pentru a se relaxa. Dacă totul este înfloritor şi bine întreţinut, vă puteţi bucura împreună cu prietenii şi familia odată ce aţie terminat lucrările aferente. Cum v-aţi simţi, de exemplu, dacă aţi avea un grătar pe noua terasă din lemn sau piatră? Se observă o tendinţă aici, în orice caz – tot mai mulţi oameni doresc să îşi înfrumuseţeze grădina şi să o modernizeze cu mobilier de grădină de înaltă calitate şi terase. Acest lucru face ca grădina să fie confortabilă şi primitoare. Desigur, atunci când faceţi acest lucru ar trebui să vă amintiţi că terasele din lemn trebuie să fie curăţate şi întreţinute în mod regulat. Astfel, se împiedică decolorarea lemnului şi protejarea acestuia de buruieni nedorite, muşchi şi ciuperci dăunătoare. Desigur, acelaşi lucru este valabil şi pentru mobilierul de grădină, pe care ar trebui să îl curăţaţi în mod ideal de murdăria de suprafaţă cu apă caldă şi un detergent universal sau un agent de curăţare. Alternativ, puteţi folosi şi un aparat de curăţare cu presiune (presiune medie sau înaltă presiune).
Pregătirea grădinii pentru iarnă
Cine doreşte să îşi pregătească grădina pentru iarnă trebuie să ia în considerare câteva aspecte. Plantele la ghiveci şi mobilierul de grădină trebuie să fie depozitate într-un loc uscat, iar straturile de flori sau tufişurile trebuie tăiate din nou. Apoi, le puteţi fertiliza cu sol vegetal. Sfatul nostru: resturile de tăiere, de care vă puteţi debarasa şi mai bine prin tocare sau prin utilizarea lor pentru întreţinerea ulterioară a grădinii, pot fi aplicate pe straturi pentru a le proteja împotriva îngheţului. Astfel, rezolvaţi şi problema frunzelor şi ramurilor căzute – cel puţin parţial, deoarece majoritatea copacilor şi tufişurilor îşi pierd frunzele toamna, deci trebuie să luaţi în considerare şi îndepărtarea frunzelor.