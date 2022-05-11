ÎNTREŢINEREA GRĂDINII: CELE MAI UTILE SFATURI ŞI TRUCURI

Sfaturi de specialitate pentru o grădină bine întreţinută

Întreţinerea grădinii poate fi obositoare, dar în egală măsură poate fi şi o pasiune şi o activitate distractivă, precum şi o pauză de la viaţa de zi cu zi, adesea stresantă. Şi cine este pregătit ştie ce trebuie făcut în grădină şi când. Acest lucru economiseşte timp şi disconfort, cum ar fi tăierea accidentală a tufişurilor la momentul nepotrivit. Dar ce anotimp este, de fapt, cel mai bun pentru tăierea gardurilor vii şi a copacilor? Cât de des ar trebui să tundeţi sau să mulciţi gazonul? Ce trebuie avut în vedere atunci când udaţi grădina? Şi cum pregătiţi iazul şi grădină pentru iarnă?

Cu aceste sfaturi şi trucuri de grădinărit, sunteţi pregătit pentru toate sarcinile: