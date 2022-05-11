IRIGAREA AUTOMATĂ A GRĂDINII

Clasa premium: irigare automată folosind un regulator cu programare

Oricine doreşte să aibă grădina udată complet automat se poate baza pe sistemele automate pentru udare. Chiar şi atunci când sunteţi în vacanţă sau la serviciu, nu mai trebuie să vă faceţi griji că florile dvs. primesc prea puţină apă. Puteţi seta în avans pe dispozitiv un interval de udare – permiţând udarea grădinii conform unui program prestabilit şi în mod complet automat.

Iată cum funcţionează acest sistem. Regulatorul cu programare pentru udare este conectat la sursa de alimentare cu apă de acasă, aşa cum am văzut şi la alte sisteme de irigare. În funcţie de model, puteţi conecta unul până la trei sisteme de distribuţie. Dacă doriţi, de exemplu, pe un ceas de udare, puteţi seta doar manual intervalul de udare. După maximum 2 ore – sau mai devreme, dacă este necesar – udarea se opreşte automat.

Puteţi obţine şi mai multă independenţă folosind un sistem automat pentru udare. Acesta nu numai că asigură udarea automată a grădinii o dată pe zi – sau de mai multe ori, dacă este necesar – ci măsoară şi umiditatea din sol printr-un senzor. Semnalul este transmis către unitatea centrală fără fir, prin urmare, irigarea începe şi se termină în funcţie de setările prestabilite – acesta este modul modern şi eficient de irigare a grădinii.