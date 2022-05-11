IRIGAREA AUTOMATĂ A GRĂDINII
Un gazon verde şi bogat, rânduri magnifice de straturi, un covor multicolor de flori – visul fiecărui iubitor de grădină în timpul verii! Dar un profesionist ştie că, deşi a avea un paradis verde în grădină este un hobby şi o pasiune, implică, de asemenea, foarte multă muncă. În special, udarea plantelor şi a gazonului necesită mult timp şi energie în fiecare zi în lunile calde. Prin utilizarea unui sistem automat de irigare, puteţi scăpa de acest proces consumator de timp şi puteţi face şi economii însemnate de apă. Mai jos, veţi găsi o imagine de ansamblu a diferitelor sisteme, precum şi modul în care funcţionează irigarea automată cu apă subterană sau apă de ploaie.
Avantajele irigării automate a grădinii
Avantajele unui sistem automat de udare a grădinii pot fi enumerate pe scurt: În comparaţie cu udarea folosind o stropitoare sau pistoale tradiţionale de pulverizare, puteţi economisi foarte mult timp cu un sistem de irigare. În plus, această metodă economiseşte apă şi conservă mai multe resurse decât udarea grădinii cu apă de la robinet manual. Puteţi uda grădina în mod eficient folosind aspersoare reglabile individual şi regulatoare cu programare sau ceasuri de udat. Acest lucru face ca peluzele, plantele şi tufişurile să fie udate manual sau în mod direcţionat, în conformitate cu un program de udare reglabil individual – chiar şi atunci când sunteţi la serviciu sau în vacanţă. Un alt avantaj este faptul că udarea automată, de exemplu, folosind apa de ploaie sau apa subterană nu consumă apă potabilă valoroasă. Apa de ploaie poate fi colectată printr-o cisternă sau un butoi şi este apoi conectată la sistemul automat de irigare, folosind o pompă de suprapresiune şi un sistem de furtunuri. Desigur, acelaşi lucru este valabil şi pentru apa subterană sau apa din puţuri, care poate fi distribuită eficient în grădină cu o pompă de grădină.
Irigarea automată: controlată manual sau de calculator
Dacă aveţi în vedere achiziţionarea unui sistem de irigare, trebuie clarificate mai întâi câteva aspecte. Nu este suficient să vă doriţi să învăţaţi cum funcţionează irigarea automată şi ce sisteme există. Depinde şi de calitatea şi suprafaţa grădinii dvs. De exemplu, există întrebări cu privire la ce fel de sistem de furtunuri este potrivit şi ce sursă de apă doriţi să utilizaţi, pentru a uda în mod dedicat straturile de flori, gardurile vii şi peluzele. Există, de asemenea, diferite tipuri de regulatoare cu programare pentru udare. Este important să ţineţi cont de următoarele indicaţii: Dacă aţi răspuns la aceste întrebări fundamentale singuri, cea mai mare parte a „muncii” a fost făcută. Instalarea sistemului de irigare este necomplicată şi durează doar câteva minute.
Cum funcţionează irigarea automată?
În esenţă, aveţi trei opţiuni de irigare automată. Pentru început, poate fi suficient un sistem modern de furtunuri care distribuie apă prin aspersoare cu funcţionare automată. Această variantă este ieftină şi nu necesită o planificare laborioasă, deoarece dispozitivele mobile şi individuale reglabile pot fi amplasate în zona dorită din grădină în orice moment, dacă este necesar. Deci, economisiţi deja o mulţime de timp şi puteţi folosi acest timp pentru a avea grijă de familie şi gospodărie sau pentru a face alte treburi pe lângă casă. Datorită sistemelor flexibile de conectare a aspersoarelor, în unele cazuri pot fi conectate mai multe aspersoare între ele.
Dar dacă nu mai este vorba doar despre suprafeţe mari de gazon, ci doriţi mai degrabă să udaţi straturi de flori şi plante, de exemplu, într-o manieră direcţionată, este necesar un sistem inteligent de irigare, care să ude fiecare plantă în mod individual şi în funcţie de nevoi. Aici se utilizează metoda de irigare prin picurare. Apa este ghidată către numeroase duze şi microduze de picurare şi pulverizare printr-un furtun, astfel încât plantele să fie udate nu numai eficient, ci, mai presus de toate, într-un mod care conservă resursele şi reglează cantităţile. Prin combinaţia de duze fine de picurare şi microduze de pulverizare, plantele pot fi udate individual într-o manieră direcţionată sau poate fi udat întregul strat folosind diferite modele de pulverizare. Când vine vorba de irigare, există furtunuri picurătoare dezvoltate în acest scop, pe care le aşezaţi pe strat sau în jurul acestuia ca un furtun tradiţional. Instalarea este rapidă datorită instrucţiunilor pas cu pas furnizate. Tăiaţi furtunurile după cum este necesar, folosind racordurile furnizate împreună cu acestea pentru a extinde sistemul după cum este necesar. Duzele de picurare şi microduzele de pulverizare sunt instalate pe furtunul din sistem, care se fixează în pământ în locul dorit, folosind ţepuşe pentru fixarea furtunurilor. Extrem de practic: microduzele de pulverizare pot fi reglate individual prin intermediul unui controler.
În cazul în care grădina trebuie pregătită pentru iarnă, duzele şi adaptoarele sistemului de irigare pot fi deşurubate foarte rapid. Sistemul trebuie demontat complet şi depozitat pe timpul iernii într-un loc ferit de îngheţ.
Ce sursă de apă se foloseşte pentru udarea grădinii?
Indiferent dacă doriţi să udaţi plantele, straturile şi florile manual sau să utilizaţi un sistem automat de irigare, întrebarea cu privire la sursa de apă rămâne valabilă. Cea mai la îndemână opţiune este de a utiliza apa de la robinet prin conectarea furtunului de grădină sau a sistemului de irigare la reţeaua de apă de acasă. Însă unii proprietari de grădină ar putea dori să utilizeze o sursă alternativă de apă. În acest sens, merită avut în vedere un sistem de irigare cu apă subterană sau cu apă dintr-un puţ sau irigarea automată a grădinii cu apă de ploaie.
Oricine deţine o grădină mare poate lua în considerare, de asemenea, construirea unui puţ pentru a utiliza apa subterană colectată sau apa de ploaie la udarea grădinii. Este adevărat că această variantă implică unele costuri iniţiale, dar va deveni profitabilă în câţiva ani. Colectarea apei de ploaie în cisterne şi rezervoare de colectare şi distribuirea acesteia către sistemul de irigare şi în cele din urmă în grădină folosind pompe de suprapresiune este, de asemenea, adecvată în acest scop.
Clasa premium: irigare automată folosind un regulator cu programare
Oricine doreşte să aibă grădina udată complet automat se poate baza pe sistemele automate pentru udare. Chiar şi atunci când sunteţi în vacanţă sau la serviciu, nu mai trebuie să vă faceţi griji că florile dvs. primesc prea puţină apă. Puteţi seta în avans pe dispozitiv un interval de udare – permiţând udarea grădinii conform unui program prestabilit şi în mod complet automat.
Iată cum funcţionează acest sistem. Regulatorul cu programare pentru udare este conectat la sursa de alimentare cu apă de acasă, aşa cum am văzut şi la alte sisteme de irigare. În funcţie de model, puteţi conecta unul până la trei sisteme de distribuţie. Dacă doriţi, de exemplu, pe un ceas de udare, puteţi seta doar manual intervalul de udare. După maximum 2 ore – sau mai devreme, dacă este necesar – udarea se opreşte automat.
Puteţi obţine şi mai multă independenţă folosind un sistem automat pentru udare. Acesta nu numai că asigură udarea automată a grădinii o dată pe zi – sau de mai multe ori, dacă este necesar – ci măsoară şi umiditatea din sol printr-un senzor. Semnalul este transmis către unitatea centrală fără fir, prin urmare, irigarea începe şi se termină în funcţie de setările prestabilite – acesta este modul modern şi eficient de irigare a grădinii.