TUNDEREA GAZONULUI: TOT CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI PLUS SFATURI ŞI TRUCURI
Odată ce începe sezonul de grădinărit, vine din nou acel moment – vă aşteaptă curăţenia de primăvară! Şi sunt multe de făcut! Tufişurile şi gardurile vii trebuie să fie curăţate şi copacii toaletaţi. Ar trebui să acordaţi o atenţie deosebită gazonului, deoarece necesită multă întreţinere primăvara şi în lunile următoare pentru a rămâne verde pe tot parcursul sezonului. Care sunt întrebările tipice şi problemele esenţiale atunci când vine vorba de tunderea gazonului? Vă propunem un ghid pentru un gazon perfect.
Cinci întrebări frecvente despre tunderea gazonului
Fiecare grădinar amator ştie că nici nu a terminat bine treaba în grădină, că în câteva zile gazonul începe să crească intens. Dar simpla tundere, fără a ţine cont de câteva sfaturi şi reguli, nu e ceea ce trebuie. Mulţi ies la înaintare cu jumătăţi de adevăruri atunci când discută cu un vecin sau la o întâlnire de grup obişnuită, dar care este de fapt adevărul?
Tunderea gazonului în timpul verii: e bine să tundem gazonul când e cald?
Nu se recomandă să faceţi asta. Gazonul nu ar trebui să fie tuns prea intens în timpul perioadelor calde şi uscate din timpul verii. Motivul este că firele mai lungi de iarbă protejează solul şi rădăcinile ierbii împotriva uscării exagerate şi, astfel, asigură o creştere sănătoasă a plantelor.
Tunderea gazonului şi anotimpurile: când se începe şi cât de des se tunde gazonul
Gazonul ar trebui să fie tuns pentru prima dată primăvara, când începe sezonul de grădinărit. De atunci, în mod ideal, tundeţi gazonul o dată sau de două ori pe săptămână până în toamnă. Iarba creşte foarte repede între lunile mai şi iunie; în această perioadă, ar trebui să tundeţi cu siguranţă gazonul o dată pe săptămână. În timpul iernii, gazonul nu creşte din cauza temperaturilor scăzute, deci nici nu este nevoie să îl cosiţi.
Gazonul umed este bine să fie tuns?
Nu, nu ar trebui să tundeţi un gazon umed. Acest lucru se datorează faptului că firele de iarbă nu sunt tăiate drept atunci când sunt umede şi, prin urmare, se lipesc unele de altele. Acest lucru duce la o tăiere inegală. Este nevoie de un efort mai mare, deoarece materialul tăiat se acumulează în loc să se răspândească sau să intre complet în coşul de colectare.
Cum se tunde corect un gazon?
Pentru un model de tăiere uniform, fără dungi, maşina de tuns iarba ar trebui să pătrundă pe lăţime cu aproximativ o roată în zona de tuns. De asemenea, ar trebui să cosiţi întotdeauna pantele orizontal de-a lungul înclinării. În caz de alunecare, nu există niciun risc de rănire din cauza maşinii de tuns. Marginile gazonului pot fi lăsate şi apoi tăiate la perfecţie cu foarfece manuale sau cu un trimmer pentru gazon cu acumulator.
Iarba cosită ar trebui lăsată acolo?
O problemă mult discutată. Există avantaje şi dezavantaje atât la mulcire (cu Kärcher, un kit de mulcire este inclus în pachetul livrat odată cu maşinile de tuns iarba cu acumulator), cât şi la tunderea gazonului în mod tradiţional. Avantajele tunderii cu mulcire constă în mai puţine paie din gazon, lipsa necesităţii de a elimina materialul de tăiere şi utilizarea unei cantităţi mai mici de îngrăşământ. Dar trebuie să tundeţi mai des şi puteţi face acest lucru numai dacă este uscat. Avantajele tunderii gazonului în modul tradiţional constă într-o curăţenia gazonului, tunderea mai puţin frecventă şi utilizarea ierbii tunse ca îngrăşământ pentru flori. Dezavantajele acestei metode constă în faptul că se pierd mai multe substanţe nutritive, un gazon tuns trebuie fertilizat şi apar lucrări suplimentare atunci când vine vorba de eliminarea ierbii tăiate.
Tunderea gazonului: înălţimea de tăiere corectă pentru gazon
Principiul când vine vorba despre înălţimea de tăiere a gazonului este „nici prea scurt, nici prea lung”. Sună vag, dar există o serie de factori care influenţează cât de scurt sau cât de lung ar trebui să fie tuns gazonul. Dacă tăiaţi gazonul prea scurt, acest lucru dăunează gazonului şi chiar rădăcinilor ierbii – în special în perioadele uscate şi caniculare de peste an. Ulterior, apar pete maro. Cu alte cuvinte: lumina directă a soarelui (în exces) este toxică! Dacă gazonul este prea scurt, este lovit puternic de lumina soarelui şi îşi pierde puterea. Acest lucru poate duce la răspândirea buruienilor şi împânzirea gazonului puţin câte puţin. Acest lucru se poate întâmpla şi dacă iarba este prea lungă. Pentru ca gazonul să fie la înălţimea optimă de tăiere, maşinile de tuns iarba pot fi reglate manual la diferite înălţimi de tăiere.
Regula de o treime şi ceea ce este cunoscut sub numele de punctul de vegetaţie sunt importante în acest context. Acesta se găseşte aproape la jumătatea înălţimii unui fir de iarbă. Dacă tundeţi mai mult, durează destul de mult timp până când firul de iarbă îşi revine – creşterea sănătoasă a ierbii este mult îngreunată, mai ales că lumina solară crescută deranjează şi gazonul tuns. Ce înseamnă asta mai exact? Un gazon ar trebui să fie redus doar la o treime din înălţimea la care a crescut la momentul respectiv. Acest lucru înseamnă că rămân două treimi, respectând astfel înălţimea de tăiere recomandată. Presupunând că mergeţi în vacanţă şi gazonul creşte cu 15 centimetri în acest timp, atunci ar trebui să îl tăiaţi cu doar 5 centimetri, adică să nu fie mai scurt de 10-11 centimetri. Iată sfatul experţilor: pentru un gazon sănătos, este mai bine să tundeţi mai puţin odată, să faceţi acest lucru în mod regulat şi să aveţi în vedere condiţiile meteo şi starea firelor de iarbă.
Un truc pentru o înălţime de tăiere uniformă a gazonului este de a nu intra în zonele de gazon netunse, deoarece brazdele de iarbă se îndoaie şi nu se ridică din nou imediat.
Maşină de tuns, trimmer sau robot? Tunderea gazonului în funcţie de situaţie
Mulţi grădinari amatori se întreabă ce unealtă de grădină va face gazonul perfect. Utilizaţi o maşină de tuns iarba clasică cu un coş de colectare, o maşină de tuns iarba cu mulcire sau o maşină 2-în-1 cu un kit de mulcire (la produsele Kärcher, acesta este inclus în pachetul de livrare)? Sau mai degrabă folosiţi un trimmer – şi dacă da, l-aţi prefera să fie alimentat cu baterii sau nu? În plus, există roboţi de tuns iarba care preiau complet lucrările de tundere a ierbii, în timp ce dumneavoastră vă puteţi relaxa în şezlongul din grădină. Vechea maşină de tuns iarba cu cablu de alimentare poate fi încă în parametri, dar tunderea gazonului cu ea nu este foarte distractivă – este prea voluminoasă, prea grea şi are prea puţină putere! Multe întrebări şi opţiuni care vă pot induce o stare de confuzie.
Selectarea unui dispozitiv depinde de câteva caracteristici de calitate, în plus faţă de particularităţile propriei grădini şi preferinţele personale. În primul rând, noul dispozitiv pentru tunderea gazonului ar trebui să funcţioneze în mod fiabil. Dacă optaţi pentru dispozitivele alimentate cu baterii, ar trebui să puteţi lucra cu bateria cât mai mult timp posibil. Deci, ceea ce este cunoscut sub numele de performanţă pe suprafaţă (m² pe baterie încărcată pentru maşini de tuns iarba; m pe baterie încărcată pentru trimmerele de gazon, precum şi foarfece de tuns iarba şi gradul viu) indică timpul de funcţionare al dispozitivului. Performanţa pe suprafaţă poate varia în funcţie de calitatea şi profilul gazonului. De asemenea, ar trebui să aveţi în vedere lăţimea şi înălţimea de tăiere. Mai ales când vine vorba de înălţimea de tăiere, depinde de condiţiile din grădină. Gazonul este plat sau are denivelări?
Soluţia clasică pentru tunderea gazonului: maşini de tuns iarba cu baterie
În esenţă, aveţi posibilitatea de a alege între maşini de tuns iarba cu cablu, alimentate cu benzină, sau cele cu acumulator. Care este soluţia optimă? Maşinile moderne de tuns iarba cu acumulator nu sunt în niciun fel inferioare maşinilor de tuns iarba pe benzină. Dimpotrivă! În ceea ce priveşte volumul, timpul de configurare şi întreţinerea, tot mai mulţi grădinari amatori aleg maşini de tuns iarba alimentate cu baterii. Avantajul acestora faţă de generaţiile mai vechi de maşini de tuns iarba cu cabluri de alimentare poate fi explicat pe scurt după cum urmează. Sunt mai uşoare şi mai silenţioase – şi prezintă pericol de împiedicare, datorită lipsei cablului.
Când vine vorba de manipulare, în special, ar trebui să aveţi în vedere exact proprietăţile pe care le doriţi neapărat de la maşina dvs. Ar trebui ca maşina de tuns iarba să fie cât mai uşoară posibil, astfel încât să fie uşor de împins şi uşor de depozitat? Ar trebui să fie, de asemenea, pliabilă şi să aibă un mâner de transport şi de reglare comodă a înălţimii de tăiere? Maşinile de tuns iarba compacte de 18 volţi cu lăţime de tăiere de până la 36 de centimetri sunt potrivite pentru suprafeţe mici de gazon. În cazul în care aveţi de tuns suprafeţe mai mari de gazon, maşinile de 36 de volţi cu lăţimi de tăiere de până la 46 cm pot fi soluţia ideală pentru a economisi timp.
Secţiuni izolate şi inegale de gazon? Un trimmer cu acumulator pentru gazon v-ar putea fi de ajutor.
Secretul marginilor de gazon perfecte: În zonele inaccesibile ale gazonului, nu puteţi ajunge cu o maşină de tuns iarba cu acumulator. Prevăzut cu un fir de tuns din plastic sau cu lamă din plastic care se roteşte rapid, tunde în mod practic iarba şi buruienile.
Datorită alimentării cu baterie, trimmerele sunt foarte silenţioase, iar zgomotul de funcţionare poate fi redus şi mai mult prin utilizarea lamelor din plastic. Când vine vorba de manipulare, cureaua de umăr inclusă în pachetul de livrare, precum şi butoanele rotative ale trimmerului şi mânerele reglabile pe înălţime vă fac munca mult mai uşoară.
Deoarece firele trimmerului se rotesc la viteză mare şi ar putea proiecta în jur părţi ale gazonului sau pietriş, este esenţial să purtaţi ochelari de protecţie şi încălţăminte solidă. De asemenea, ar trebui să păstraţi o anumită distanţă faţă de copaci şi plantele ornamentale, precum şi de terasele din lemn, pentru a evita deteriorarea.
Foarte practic: dacă se uzează, firele de rezervă pentru trimmer sunt disponibile la metru în magazinele de bricolaj, de unde le puteţi achiziţiona, şi le puteţi derula pe bobină destul de uşor de unul singur.
Mică, dar puternică! Maşinile de tuns iarba robotizate sunt în tendinţe.
În ultimii ani, maşinile de tuns iarba robotizate au devenit din ce în ce mai populare. Motto-ul este cât se poate de clar: robotul face munca, în timp ce dumneavoastră puteţi lua o pauză ed relaxare. Dar de ce depinde întreţinerea automată a gazonului?
În funcţie de cât de mare este suprafaţa gazonului, ar trebui să aveţi în vedere dimensiunea exactă şi durata de funcţionare a bateriei modelului respectiv. În cazul în care grădina este destul de îngustă şi întortocheată, varianta ideală este un robot mic de tuns iarba. Când vine vorba de lucrări de tăiere, se face o distincţie între cositoare rotative şi foarfece de tuns. Acestea din urmă au lame mai mari şi, prin urmare, sunt potrivite pentru iarba groasă, în care uneori pot exista fructe sau crengi căzute.
Principiul este uşor de explicat. Există o staţie de încărcare de la care porneşte robotul de tuns iarba (şi unde este încărcat automat). Cele mai multe modele cosesc la întâmplare. Este adevărat că există şi dispozitive care tund de-a lungul unor trasee stabilite, dar care uneori care funcţionează bine şi alteori mai puţin bine. Într-un fel sau altul, iarba este tunsă după câteva zile – fără niciun efort din partea dvs.