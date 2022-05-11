TUNDEREA GAZONULUI: TOT CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI PLUS SFATURI ŞI TRUCURI

Tunderea gazonului: înălţimea de tăiere corectă pentru gazon

Principiul când vine vorba despre înălţimea de tăiere a gazonului este „nici prea scurt, nici prea lung”. Sună vag, dar există o serie de factori care influenţează cât de scurt sau cât de lung ar trebui să fie tuns gazonul. Dacă tăiaţi gazonul prea scurt, acest lucru dăunează gazonului şi chiar rădăcinilor ierbii – în special în perioadele uscate şi caniculare de peste an. Ulterior, apar pete maro. Cu alte cuvinte: lumina directă a soarelui (în exces) este toxică! Dacă gazonul este prea scurt, este lovit puternic de lumina soarelui şi îşi pierde puterea. Acest lucru poate duce la răspândirea buruienilor şi împânzirea gazonului puţin câte puţin. Acest lucru se poate întâmpla şi dacă iarba este prea lungă. Pentru ca gazonul să fie la înălţimea optimă de tăiere, maşinile de tuns iarba pot fi reglate manual la diferite înălţimi de tăiere.

Regula de o treime şi ceea ce este cunoscut sub numele de punctul de vegetaţie sunt importante în acest context. Acesta se găseşte aproape la jumătatea înălţimii unui fir de iarbă. Dacă tundeţi mai mult, durează destul de mult timp până când firul de iarbă îşi revine – creşterea sănătoasă a ierbii este mult îngreunată, mai ales că lumina solară crescută deranjează şi gazonul tuns. Ce înseamnă asta mai exact? Un gazon ar trebui să fie redus doar la o treime din înălţimea la care a crescut la momentul respectiv. Acest lucru înseamnă că rămân două treimi, respectând astfel înălţimea de tăiere recomandată. Presupunând că mergeţi în vacanţă şi gazonul creşte cu 15 centimetri în acest timp, atunci ar trebui să îl tăiaţi cu doar 5 centimetri, adică să nu fie mai scurt de 10-11 centimetri. Iată sfatul experţilor: pentru un gazon sănătos, este mai bine să tundeţi mai puţin odată, să faceţi acest lucru în mod regulat şi să aveţi în vedere condiţiile meteo şi starea firelor de iarbă.

Un truc pentru o înălţime de tăiere uniformă a gazonului este de a nu intra în zonele de gazon netunse, deoarece brazdele de iarbă se îndoaie şi nu se ridică din nou imediat.