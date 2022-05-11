TĂIEREA UNUI COPAC: SFATURI PENTRU TĂIEREA CORECTĂ A COPACILOR

Unealta potrivită pentru tăierea copacilor

Nu trebuie neapărat să lăsaţi întreţinerea copacilor pe seama profesioniştilor. Cu uneltele potrivite de întreţinere a copacilor, grădinarii amatori pot face, de asemenea, o treabă excelentă. Achiziţionate o dată şi întreţinute cu grijă după folosire, accesoriile de întreţinere a copacilor pot fi utilizate timp de mulţi ani.

Un clește cu acumulator pentru crengi este ideală pentru ramuri şi crengi de până la 3 centimetri în diametru. Cleștii cu acumulator pentru crengi vă fac munca mult mai uşoară, deoarece necesită mai puţină forţă.

La crengi mai groase, veţi înainta mai uşor folosind un ferăstrău cu lanţ. Ferăstraiele cu lanţ alimentate cu baterii sunt ideale pentru tăierea copacilor, deoarece sunt mai uşoare decât ferăstraiele alimentate cu benzină şi nu sunteţi expus la gazele emanate în timpul lucrului. Cu toate acestea, puteţi să utilizaţi ferăstraie cu lanţ şi ferăstraie electrice numai dacă puteţi sta în siguranţă pe teren atunci când le folosiţi, sunteţi un căţărător instruit sau aveţi la dispoziţie un elevator.

La tăierea plantelor sau a ramurilor de dimensiuni medii, multe ferăstraie manuale pentru crengi își ating adesea limitele peste un anumit diametru al ramurii. Un ajutor binevenit pentru toți pasionații de grădinărit este oferit de ferăstrăul cu pânză cu acumulator.