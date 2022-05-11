TĂIEREA UNUI COPAC: SFATURI PENTRU TĂIEREA CORECTĂ A COPACILOR
La fel ca aproape orice creşte în grădină, copacii şi arbuştii necesită, de asemenea, întreţinere regulată pentru a arăta frumos şi a avea o multe flori şi fructe. Tăierea arbuştilor şi copacilor sună în mod normal a ceva laborios, dar este destul de simplu de făcut dacă aveţi unealta adecvată şi urmaţi câteva sfaturi. Pentru a tăia copacii în mod corect, aveţi nevoie de o foarfecă telescopică pentru copaci şi de un ferăstrău cu lanţ – ideal alimentat cu baterii – îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi, eventual o scară şi o planificare cu privire la ce şi cum urmează.
Unealta potrivită pentru tăierea copacilor
Nu trebuie neapărat să lăsaţi întreţinerea copacilor pe seama profesioniştilor. Cu uneltele potrivite de întreţinere a copacilor, grădinarii amatori pot face, de asemenea, o treabă excelentă. Achiziţionate o dată şi întreţinute cu grijă după folosire, accesoriile de întreţinere a copacilor pot fi utilizate timp de mulţi ani.
Un clește cu acumulator pentru crengi este ideală pentru ramuri şi crengi de până la 3 centimetri în diametru. Cleștii cu acumulator pentru crengi vă fac munca mult mai uşoară, deoarece necesită mai puţină forţă.
La crengi mai groase, veţi înainta mai uşor folosind un ferăstrău cu lanţ. Ferăstraiele cu lanţ alimentate cu baterii sunt ideale pentru tăierea copacilor, deoarece sunt mai uşoare decât ferăstraiele alimentate cu benzină şi nu sunteţi expus la gazele emanate în timpul lucrului. Cu toate acestea, puteţi să utilizaţi ferăstraie cu lanţ şi ferăstraie electrice numai dacă puteţi sta în siguranţă pe teren atunci când le folosiţi, sunteţi un căţărător instruit sau aveţi la dispoziţie un elevator.
La tăierea plantelor sau a ramurilor de dimensiuni medii, multe ferăstraie manuale pentru crengi își ating adesea limitele peste un anumit diametru al ramurii. Un ajutor binevenit pentru toți pasionații de grădinărit este oferit de ferăstrăul cu pânză cu acumulator.
Tăiere fără efort datorită mânerului telescopic
Dacă doriţi să tăiaţi arbuşti mai mari şi copaci mai bătrâni, aceasta înseamnă, în general, că aveţi nevoie de un mâner telescopic. Un ferăstrău cu mâner telescopic alimentat cu acumulator atinge o înălţime de până la 4 metri şi, datorită curelei de umăr, lucrările de tăiere a copacilor mai lungi nu reprezintă o problemă. Puteţi sta în siguranţă pe sol şi nu aveţi nevoie de scară.
Când tăiaţi copacii, trebuie să vă asiguraţi întotdeauna că v-aţi protejat capul şi mâinile. Mănuşile şi ochelarii pentru protecţia împotriva aşchiilor de lemn sunt echipamentul standard minim. Oricine trebuie să îndepărteze crengi mai mari ar trebui să se protejeze în plus cu o cască sau cel puţin să nu stea sub creanga care cade.
Echipamentul de protecţie pentru tăiere constând în pantaloni şi încălţăminte de protecţie la tăiere, protecţii pentru urechi şi ochi, precum şi mănuşi sunt absolut necesare pentru întreţinerea copacilor folosind ferăstraie cu lanţ. De asemenea, trebuie respectate eventualele reglementări locale privind protecţia împotriva zgomotului şi protecţia păsărilor şi a altor animale.
Tăierea unui copac: când şi ce trebuie făcut?
Momentul potrivit pentru tăierea arbuştilor şi copacilor depinde de lemn şi de tipul de tăiere. Arbuştii ornamentali sunt în general toaletaţi în fiecare an, astfel încât să-şi păstreze forma dorită. Pomii fructiferi nu trebuie să fie tăiaţi în fiecare an, dar întreţinerea copacilor ar trebui, de asemenea, să aibă loc în mod regulat, la fiecare 4 până la 6 ani. Ar trebui să tăiaţi copacii tineri, în special, mai frecvent, pentru a evita creşterea greşită, de exemplu, trunchiuri separate.
De asemenea, trebuie luat în considerare ciclul de vegetaţie al copacilor şi al arbuştilor. Din august, multe păduri îşi direcţionează materialele de rezervă din frunze în rădăcini, pentru a le refolosi primăvara. Prin urmare, ar trebui să evitaţi să faceţi tăieturi mai mari între august şi decembrie pentru multe tipuri de lemn.
Recomandări: ce perioadă este mai potrivită pentru tăierea copacilor şi ce anume se taie?
- Puteţi tăia copacii oricând în cursul anului dacă au fost deterioraţi după furtuni sau dacă au ramuri putrede sau rupte descoperite sau care ar putea să se rupă. Siguranţa este prioritară aici.
- Iarna este momentul tradiţional pentru tăieri de randament sau de degajare la pomi cu fructe sâmburoase, pomi cu fructe sămânţoase şi arbuşti fructiferi. De asemenea, este un moment bun pentru tăierea trandafirilor şi rărirea coroanelor, deoarece crengile sunt mai vizibile şi substanţele de rezervă se găsesc în rădăcini. Cu toate acestea, ar trebui să evitaţi tăierea unui copac cu multă gheaţă. În mod ideal, ar trebui să începeţi între ianuarie şi începutul lunii martie şi când temperaturile nu mai coboară sub -5 °C.
- Unii pomi fructiferi sunt tăiaţi primăvara, cum ar fi piersicii. Pentru arborii care înfloresc timpuriu, cum ar fi cireşul japonez şi forsythia, aşteptaţi o înflorire şi apoi îi puteţi tăia.
- De asemenea, puteţi tăia copaci în timpul verii pentru a rări coroanele. Acum puteţi elimina şi lăstarii lacomi de pe copac. Puteţi tăia cireşii în timpul şi după recoltare în timpul verii, la fel ca şi pentru unele specii care nu au fructe, cum ar fi sălciile. De asemenea, puteţi recunoaşte mai bine bolile frunzelor acum, iar rănile de tăiere se vindecă mai repede. Vara este ideală şi pentru tăierea nucului.
- Toamna este timpul pentru foioasele şi coniferele native. Unele tipuri de pomi fructiferi pot fi tăiaţi deja, dacă trebuie să crească mai puternici. Pentru dezvoltarea fructelor, ar trebui să începeţi tăierea numai în ianuarie sau februarie.
Dar nu există recomandări generale pentru toate tipurile de copaci. În mod ideal, ar trebui să găsiţi informaţii specifice despre când, cum şi ce arbust sau copac puteţi tăia.
Ce se elimină la tăierea unui copac?
Tăierea arbuştilor şi arborilor înseamnă, mai presus de toate, îndepărtarea crengilor şi ramurilor bolnave şi inutile. În timp ce arbuştilor ornamentali trebuie să li se dea o formă, scopul pentru pomii fructiferi este de a obţine un randament bun al fructelor şi de a asigura sănătatea generală a copacilor. Aceste tipuri de tăieri sunt adesea diferenţiate:
Tunderea de ajustare: pentru a încuraja creşterea şi formarea coroanei, puteţi tăia copacii proaspăt plantaţi la aproximativ un lăstar primar şi maximum trei lăstari secundari.
Tundere formativă: se foloseşte, în general, pentru a da formă arbuştilor şi tufişurilor, dar şi pentru a reduce coroana, pentru a îndrepta creşterea şi pentru a îndepărta crengile deranjante sau cele crescute încrucişat. De asemenea, puteţi utiliza tunderea formativă pentru a crea spaţiu, cum ar fi eliberarea trunchiului prin tăiere (îndepărtarea ramurilor de pe trunchi). Pentru lăstarii noi laterali, puteţi scurta ramurile la lungimea dorită până la partea latentă sau la mugurii de dedesubt (ochi).
Tăierea restauratoare: Pentru o recoltă mai bună, ar trebui să tăiaţi în mod regulat pomii fructiferi. Atunci când subţiaţi coroana, îndepărtaţi întotdeauna lăstarii inutili, astfel încât să nu încolţească din nou în mod repetat şi chiar să se îngroaşe. La meri, tăiaţi lăstarii ramificaţi din spatele unui lăstar mai tânăr.
Tăierea sanitară: ramurile şi crengile, de exemplu, rupte după o furtună sau de acumulările de zăpadă sau infestate cu dăunători, sunt îndepărtate. Ramurile care provoacă un dezechilibru sunt, de asemenea, tăiate. În special după tăierile sanitare, rănile de tăiere ale copacilor trebuie sigilate cu ceară de altoire sau alte mijloace adecvate.
Tăierea arbuştilor şi copacilor înseamnă o interferenţă în echilibrul dintre masa rădăcinilor şi coroana copacului. Cu cât tăiaţi mai puternic, cu atât planta poate reacţiona mai puternic prin înmugurire. În esenţă, în procesul de tăiere ar trebui îndepărtate toate crengile şi ramurile bolnave şi inutile. Dar este foarte rar recomandabil să tăiaţi complet un tufiş sau un copac.
Tăierea corectă a copacilor: tehnici de tăiere
Puteţi tăia ramuri mici până la înălţimea capului cu foarfecele de grădină. Pentru ramuri mai groase şi crengi mici de până la maximum 3 centimetri în diametru, se recomandă un clește cu acumulator. Principiul este acelaşi – foarfeca de grădină sau cleștele pentru crengi se poziţionează aproape de baza ramurii, astfel încât, în mod ideal, să nu rămână niciun ciot. Această „tehnică de bypass” este importantă pentru a evita formarea cioturilor, care pot fi porţi de intrare pentru dăunători şi mucegai.
Ramurile groase ale tufişurilor şi copacilor pot fi tăiate cu un ferăstrău cu lanţ. Acest lucru necesită o tehnică de tăiere atentă, astfel încât scoarţa să nu fie deteriorată inutil.
Inelul ramurii, umflătura de la baza ramurii, este punctul de plecare aici. În primul rând, faceţi o incizie la aproximativ două lăţimi de mână faţă de inelul ramurii, pe partea inferioară. Apoi începeţi la trei lăţimi de mână faţă de inelul ramurii şi tăiaţi prin ramură de sus până când cade.
Restul ciotului este apoi tăiat la nivel pe inelul ramurii. Pentru a face acest lucru, ar trebui să poziţionaţi în mod ideal ferăstrăul uşor diagonal, departe de trunchiul copacului. Ţesutul meristematic din inelul ramurii asigură creşterea scoarţei noi pe suprafaţa tăiată. În mod ideal, ar trebui să tăiaţi ramurile mai lungi din aproape în aproape, de la exterior la interior. Acest lucru necesită mai mult timp, dar este mai sigur şi are avantajul că mai târziu aveţi mai puţin de lucru atunci când trebuie să tăiaţi crengile în bucăţi mai mici. În sfârşit, tăierea copacilor înseamnă şi eliminarea lemnului tăiat.
Întreţinerea uneltelor după tăierea copacilor
Pentru a vă asigura că tăierea copacilor este un succes şi data viitoare, ar trebui să curăţaţi foarte bine uneltele de întreţinere a copacilor imediat.
Curăţarea lamei de tăiere cu o perie este suficientă pentru întreţinerea foarfecii de tuns arbuști si a cleștelui pentru crengi. Calitatea lamelor de tăiere se păstrează dacă după fiecare utilizare se aplică un strat subţire de unsoare sau se pulverizează ulei. Acest lucru asigură lubrifierea şi protecţia necesară împotriva ruginii. De asemenea, trebuie verificat în mod regulat dacă şuruburile şi piuliţele cleștelui pentru crengi sunt bine strânse. De asemenea, este recomandată dezinfectarea uneltelor de grădină utilizate după tăierea copacilor, pentru a preveni transmiterea anumitor boli ale lemnului.
Întreţinerea ferăstrăului cu lanţ include curăţarea lanţului după fiecare utilizare. Răşina şi impurităţile sunt îndepărtate cu un detergent special. Dacă depunerile s-au uscat, dispozitivul poate fi curăţat cu o perie rigidă, dar este esenţial să scoateţi bateria în prealabil. De asemenea, trebuie verificate nivelul uleiului şi lubrifierea corectă. Ar trebui să completaţi întotdeauna cu suficient ulei de lanţ pentru a prelungi durata de viaţă a lanţului şi a dispozitivului. Chiar dacă există suficient ulei special de lanţ în rezervor, ar trebui să monitorizaţi în continuare distribuirea lubrifiantului. Fie verificaţi dacă nu există picături de ulei în timpul funcţionării în gol timp de un minut, cu lama îndreptată în jos pe un fundal luminat, fie ridicaţi cu atenţie lanţul după funcţionarea în gol (atenţie: risc de rănire) şi testaţi şina de ghidare pe o peliculă subţire de ulei.
De asemenea, trebuie să verificaţi şi, dacă este necesar, să reglaţi tensionarea lanţului periodic, în mod ideal înainte de fiecare utilizare – lanţul nu trebuie să se detensioneze. Dinţii lanţului ferăstrăului ar trebui să fie re-ascuţiţi dacă este necesar, deoarece un lanţ ascuţit asigură tăieturi mai bune şi o mai mare siguranţă. Pentru aceasta se utilizează o pilă rotundă potrivit pentru pasul lanţului. Alternativ, ferăstrăul cu lanţ poate fi ascuţit de un profesionist. Marginile lamei ferăstrăului cu lanţ pot fi detaşate, pentru a verifica dacă există eventuale semne de deteriorare după câteva ore de lucru şi, dacă este necesar, pentru a înlocui lama. De asemenea, acest lucru poate fi făcut şi de către profesionişti.