Ferastrau cu panza cu acumulator PGS 4-18
Întreținerea grădinii mai ușoară: Ferăstrăul pentru crengi cu acumulator PGS 4-18 ușurează munca grea la tăierea crengilor, arbuștilor de dimensiuni mici și medii.
Ferăstrăul cu acumulator PGS 4-18 de la Kärcher este conceput pentru a tăia crengilor cu diametrul de până la 80 de milimetri. Dispozitivul detașabil de fixare a crengilor îl face sigur și ușor de utilizat și previne riscul de alunecare a crengilor. Lamele ferăstrăului pot fi îndepărtate fără a fi nevoie de niciun instrument. Și cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional (nu este inclusă în pachetul de livrare), lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor.
Caracteristici si beneficii
Pânza de ferăstrău premium fabricată în GermaniaPentru o performanță de tăiere optimă.
Schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrăuSchimbarea rapidă și ușoară a pânzei de ferăstrău, fără a fi nevoie de unelte.
Prindere pentru crengi detașabilăAsigură o prindere sigură, chiar și atunci când se taie cu o singură mână. Poate fi îndepărtat (fără a fi nevoie de unelte) pentru a se potrivi sarcinii aflate în lucru.
Baza bateriei detașabilă
- Ferăstrăul se fixează la extensia telescopică fără a adăuga greutate suplimentară.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.
Mâner din cauciuc
- Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Numărul de mișcări (min-1)
|max. 2500
|Diametru de tăiere cu dispozitivul de fixare a crengilor (mm)
|max. 50
|Diametrul de tăiere fără dispozitiv de fixare a crengilor (mm)
|max. 80
|Lungimea pânzei de ferăstrău (mm)
|150
|Nivel de zgomot (dB(A))
|83
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø ramuri: 5 cm
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Dispozitiv de fixare a ramurii
- Talpă pentru fixarea bateriei
- Pânza de ferăstrău: Lemn
Video
Domenii de intrebuintare
- Ramuri
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.