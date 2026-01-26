Ferăstrăul cu acumulator PGS 4-18 de la Kärcher este conceput pentru a tăia crengilor cu diametrul de până la 80 de milimetri. Dispozitivul detașabil de fixare a crengilor îl face sigur și ușor de utilizat și previne riscul de alunecare a crengilor. Lamele ferăstrăului pot fi îndepărtate fără a fi nevoie de niciun instrument. Și cu extensia telescopică disponibilă ca accesoriu opțional (nu este inclusă în pachetul de livrare), lucrul la înălțimi de până la 3,5 metri nu a fost niciodată mai ușor.